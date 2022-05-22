格力电器宣布推出员工持股计划 覆盖超1.2万名员工

据国外媒体报道，在大型科技公司纷纷提出加薪政策后，微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉当地时间周一表示，考虑到当前的劳动力市场以及不断加剧的通货膨胀，微软将从9月份起通过提高绩效工资和增加股票奖励来提高员工工资...在截至2021年6月30日的上一财年中，微软公布了61亿美元的股票薪酬支出，相当于其610亿美元年度利润的10%...今年早些时候，亚马逊将基本薪资从16万美元提高到35万美元；谷歌母公司Alphabet正在调整其绩效体系，增加薪酬...