格力电器宣布推出员工持股计划 覆盖超1.2万名员工

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:日前，格力电器发布公告宣布将实施第二期员工持股计划，资金规模超15亿，惠及超过1.2万名员工。
其中，中基层干部、核心员工、技术专家等优先认购比例达97.47%，其他高管可认购份额不高于2.53%。
值得一提的是，2021年格力电器推出第一期员工持股计划，覆盖人数4000余人。该计划有利于进一步完善股东与经营管理层、中层干部及核心员工之间的利益共享、风险共担机制。
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5月22日消息，日前，格力电器发布公告称，公司拟实施第二期员工持股计划，进一步完善股东与经营管理层、中层干部及核心员工之间的利益共享、风险共担机制。方案显示，本次员工持股计划股票来源为公司此前回购的股份，股票规模不超过9472.8万股，占公司当前总股本的1.60%，整体资金规模不超过15.5亿元。据了解，本次持股计划覆盖超过12000名员工，其中，中基层干部、核心员工、技术专家等优先认购比例达97.47%，其他高管可认购份额不高于2.53%。值得一提的是，2021年格力电器推出第一期员工持股计划，覆盖人数4000余人。据@老板联播 消息，
5月22日消息，格力电器昨日发布第二期员工持股计划（草案），资金规模不超过15.5亿元，资金来源为员工合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的自筹资金。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份，股票规模为不超过94,728,008股，占公司当前总股本的1.60%。拟参与本员工持股计划的员工总人数不超过12,000人，其中，中基层干部、核心员工、技术专家等优先认购比例达97.47%，其他高管可认购份额不高于2.53%。2021年格力电器推出第一期员工持股计划，覆盖人数4000余人。根据公告，格力电器在关注自身发展的同时高?
2021年，京东集团全力推动高质量就业，截至2021年底，京东体系上市公司及非上市公司员工数超过42万人，一线员工中农村地区人口占比达到80%...京东还提到，京东竭力为每一位一线员工提供全面的社会福利、多元化的工作环境及广泛的职业发展机会...自2021年7月1日至2023年7月1日，京东预计以两年的时间将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪...2021年，京东物流为仓储、配送等一线员工提供的薪酬福利达到了358亿元，相较2020年增长近100亿元...
前段时间，腾讯发布了其2021年财报，财报显示公司年薪最高的两位人士的薪酬分别超过15.885亿港元和15.99亿港元，折合人民币均超过了13.6亿元。
粉丝只有2万多，但是每天引流到微信的好友超过70个，累计变现超过30W+...这个账号主要是分享互联网赚钱项目的，比如抖音账号分析、淘客、外卖、相亲小程序等项目的拆解...另外大家思考一下，既然抖音还允许你发布多图的形式，就意味着PPT形式的内容依然被抖音喜欢...但建议每条内容自然播放超过500以后，都可以投100元进行观察，而投放也有两个好处...就是先让用户去加你的公众号，再引流到个人的微信号...其二是咨询，比如一年收3999的咨询费，辅导学员做抖音等网赚项目的变现指导......
据国外媒体报道，在大型科技公司纷纷提出加薪政策后，微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉当地时间周一表示，考虑到当前的劳动力市场以及不断加剧的通货膨胀，微软将从9月份起通过提高绩效工资和增加股票奖励来提高员工工资...在截至2021年6月30日的上一财年中，微软公布了61亿美元的股票薪酬支出，相当于其610亿美元年度利润的10%...今年早些时候，亚马逊将基本薪资从16万美元提高到35万美元；谷歌母公司Alphabet正在调整其绩效体系，增加薪酬...
据国外媒体报道，宜家（IKEA）加拿大公司发生涉及约 9.5 万名客户的个人信息数据泄露事件，表示已将此事件通报给加拿大隐私监管机构...数据泄露不涉及任何客户的财务或银行信息，已经采取行动来纠正这种情况，包括防止数据被使用、储存或与任何第三方共享...
昨晚腾讯发布了2022年Q1季度财报，该公司第一季度营收1355亿元，同比持平，净利润234.1亿元，同比下跌51%，环比下跌75%，Non-IFRS调整后净利润255.45亿元，同比下跌23%，连续三个季度负增长...其中社交及其他广告收入下降15%至157亿元，媒体广告收入下降27%至23亿元...根据腾讯财报，截止2022年3月31日，腾讯拥有116213名员工，总酬金为292.29亿元，据此推算，腾讯员工平均每人拿到了25.1万元，也就是说人均月薪资达8.37万元......
在疫情封控之初，传音为员工提供救急礼包近700份，并开通行政求助热线，保障每一名在沪员工和家人的基本生活...前几日，传音发布2021年全年业绩报告:公司实现营业收入494.12亿元，同比增长30.75%，净利润39.09亿元，同比增长45.52%，基本每股收益为4.88元...积极抗击疫情，关爱在沪员工，是传音“员工关怀”文化的一个缩影...传音一直在思考如何帮助员工喜欢自己的份内工作或给予员工喜欢的工作，同时传音还建立了良好的学习环境，比如培养中坚后备力量的“雏鹰计划”、搭建传音学院学习平台等内容......
5 月 12 日消息，日前，安徽六安舒城县部分乡镇农户农特产品滞销，申通快递舒城网点与当地电商直播平台合作发起“抗疫助农”活动，通过“线上+线下”的方式助力舒城县阙店乡神墩村小冲村民种植黄姜的销售。据了解，舒城网点设立了 6 人组成的专项团队，现场为直播下单客户提供“快递运送+同城配送”服务保障，并为加入网点的市场及运营工作人员进行车辆调运和运输线路协调。据悉，活动期间，舒城网点共完成 2000 余单的揽收配送工作，累计帮助农户销售黄姜超 20000 斤。
5月24日晚，Redmi举办新品发布会，一口气推出了Redmi Note 11T系列手机、Redmi Note 11 SE、Redmi K50 512GB版本、Redmi Buds 4系列耳机、小米手环..
在今天的发布会上，Redmi官方正式宣布，K50将推出12+512GB的超大容量版本，618期间到手价2899元，5月26日早10点开启预售...除了用户中呼声颇高的5..
RedmiBook Pro 2022锐龙版分为两种尺寸，分别为14英寸和15英寸，搭载锐龙6000系列处理器，两者的主要差别就是在屏幕和核心配置上，其他方面基本保..
财报显示，网易一季度营收236亿元，同比增长14.8%；净利润43.9亿元，同比下降1.01%，环比下降22.8%；非公认会计准则下的净利润为51.2亿元，同比增..
其Pro+版本搭载了天玑8100芯片+VC液冷散热+LPDDR5内存，性能相比Redmi Note 10 Pro全面提升，内存升级所带来的的速率提升也使得该机的视频编辑提速..
如果你错过了发布会，可以一起来看看官方发布的一图看懂...实际上，Redmi Note 11T Pro/Pro+版本只有续航方面采用了不同的配置，Pro版本支持5080m..
定位5000元价位段首选锐龙轻薄本，Redmi Book Pro152022锐龙版有着满血性能、同价位罕见高素质屏幕和工艺，是一款轻薄与性能兼得的15英寸锐龙轻薄..
两款耳机将于2022年5月24日开启预售，其中Redmi Buds4售价229元，首发到手价199元、Redmi Buds4Pro售价399元，首发到手价369元...2022年5月24日开..
拥有610L海量空间，一次可存储全家两周所需食物;采用了墨羽岩自然原石肌理面板，美观耐刮擦;银离子抗菌净味，抗菌率可达99.99%;高品质变频压缩机，..
小米手环7配置豪华，功能齐全...小米手环7标准版售价249元，NFC版售价299元;2022年5月24日开启30元定金预售，标准版优惠10元，到手价239元，NFC版..
5月24日，小米集团旗下品牌Redmi举办发布会，正式发布Redmi Note11T Pro、Redmi Note11T Pro+两款新机，不断突破中端安卓手机的性能天花板。两款新..
Redmi Note 11SE，4GB+128GB 售价999元、8GB+128GB售价1299元，其搭载天玑 700 处理器，LPDDR4X内存，6.5英寸 FHD+ 90Hz LCD屏幕，后置48MP双摄，..
之前小米曾表示该系列拥有1.4亿粉丝，到底这款新品值不值得秒下单呢？来看看其配置就知道了...相比之前的产品，小米手环7新增了AOD息屏显示，支持..
今晚，红米Note11TPro系列发布会举行，正式发布 Redmi Note11T Pro、Redmi Note11T Pro+两款新机，售价1699元起...Note11T Pro6GB+128GB 版本1799..
今晚的发布会上，在产品经理介绍完Redmi Note 11T Pro+的详细配置之后，卢伟冰上台带来了一个重磅惊喜。在发布会之前，一直有传闻称Redmi Note 11..
5月24日消息，在今晚举行的Redmi新品发布会上，Redmi Note 11T系列正式发布，同时还带来了与阿童木联名的Redmi Note 11T潮流限定版，历经3组设计师..
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作为最强规格的小金刚，Redmi Note 11T Pro+这次不仅在单纯的性能上非常强劲，在充电性能上也几乎拉满。该机内置了老大哥”小米12 Pro同款的自研澎..
今晚，Redmi Note 11T Pro正式发布，该机采用天玑8100芯片，和同系列的“超大杯”Redmi Note 11T Pro+相同的芯片，但售价只要1699元起，这也是目前..
中关村在线消息：今天晚上7点，Redmi正式召开新品发布会，此次发布会的主题为“真芯英雄”，会有多款Redmi的产品亮相，Redmi Note 11T Pro以及Red..