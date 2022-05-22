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格力电器宣布推出员工持股计划 覆盖超1.2万名员工

2022-05-22 10:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:日前，格力电器发布公告宣布将实施第二期员工持股计划，资金规模超15亿，惠及超过1.2万名员工。

其中，中基层干部、核心员工、技术专家等优先认购比例达97.47%，其他高管可认购份额不高于2.53%。

值得一提的是，2021年格力电器推出第一期员工持股计划，覆盖人数4000余人。该计划有利于进一步完善股东与经营管理层、中层干部及核心员工之间的利益共享、风险共担机制。

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