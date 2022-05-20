济南市中区发放600万元消费券 每人可领50元

据深圳市商务局发布的消息，为持续扩大内需、促进消费，鼓励市民留深过节，做好疫情防控和经济社会发展“双统筹”，近日深圳市又将推出一项惠民惠企的重要举措将从近日起通过美团、京东平台，向深圳消费者陆续发放5亿元消费券，更好满足市民购物、美食、旅游等留深过节消费需求，在做好疫情防控的促进各类消费有序恢复...消费券将在半小时内到账，成功领取的消费券请在“美团APP-我的-红包/卡券-消费券”或“大众点评APP-我的-钱包-现金券”内查看......