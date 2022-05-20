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济南市中区发放600万元消费券 每人可领50元

2022-05-20 14:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:今天，济南市中区发放600万元消费券，济南市中区的市民打开支付宝搜索“市中消费券”或点击市中惠民消费券专区入口，即可进入页面领取电子消费券券包。

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活动期间，同一用户只可领取一个券包，总金额50元（共3张券，一张100减30元券，两张50减10元券），合计发放券包12万份。

这次消费券和以往不同的是，支付宝领取后可以在全行业使用。发放活动共分两期进行，每期有效期为7天，投放范围为市中区的支付宝用户。

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