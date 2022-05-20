济南市中区发放600万元消费券 每人可领50元

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:今天，济南市中区发放600万元消费券，济南市中区的市民打开支付宝搜索“市中消费券”或点击市中惠民消费券专区入口，即可进入页面领取电子消费券券包。
活动期间，同一用户只可领取一个券包，总金额50元（共3张券，一张100减30元券，两张50减10元券），合计发放券包12万份。
这次消费券和以往不同的是，支付宝领取后可以在全行业使用。发放活动共分两期进行，每期有效期为7天，投放范围为市中区的支付宝用户。
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深圳将从近日起通过美团、京东平台，向深圳消费者陆续发放5亿元消费券...此次5亿消费券分为：4亿元购物消费券、6000万元餐饮消费券、1000万元旅游体育消费券、3000万元数字人民币红包...其中4亿购物消费券单日最高可领2050元，市商务局、工业和信息化局通过京东平台为深圳消费者打造优惠专区...第四轮发放时间：6月30日10：00-7月10日23：59...领取方式：当前地理位置定位在深圳市的用户登录京东APP，点击首页顶部深圳消费券”图标或首页搜索乐购深圳”、深圳消费券”进入深圳消费券专区即可领取......
为持续扩大内需，促进消费，让更多市民留在深圳过五一”，4月28日起将通过美团、京东平台，向深圳消费者发放5亿元消费券，可用于购物、美食、旅游等各种消费场景...而京东平台将发放4亿元购物消费券，单日最高可领取2050元，可用于购买华为、荣耀、大疆、创维等众多品牌的热门商品...需要注意的是，两个平台均需要用户定位在深圳市，本次活动将分多轮进行发放，不同消费券的使用场景与期限不同，复合领取条件的用户可在活动页面详细了解......
其中包括 4 亿元购物消费券， 6000 万元餐饮消费券， 1000 万元旅游体育消费券和 3000 万元数字人民币红包...4 月 28 日中午 12 点起，用户登陆美团或大众点评APP搜索“乐购深圳消费券”或“深圳消费券”即可参与活动！外卖、堂食、门票、健身五大品类优惠券等着你，最高有机会获得价值 300 元满减红包！...用户登录京东APP，点击首页顶部“深圳消费券”图标或首页搜索“乐购深圳”、“深圳消费券”进入深圳消费券专区即可领取......
5月20日至6月10日每周五11:00:00至20:59:59开通领券入口，所有在成都地区的云闪付APP用户（需允许云闪付APP使用手机定位权限，限手机定位在成都），直接登录云闪付APP首页，或者通过点击成都发布、天府市民云、各大银行APP活动页面跳转到云闪付领券页面，访问成都消费券活动页面查看活动详情并参与领券，同一用户在本活动的每个领券日，仅可以在4种消费券中选择一种领取1张...本次消费券可在成都市指定零售、餐饮活动商户使用......
上个月，北京市商务局宣布，为加快释放绿色节能消费潜力，促进消费升级，我市自2022年4月开始，面向在京消费者发放绿色节能消费券，鼓励消费者购买使用绿色节能商品。根据京东App显示，目前4月份的消费券发放已经结束，同时5月份的券包领取正式开始（点击领取）。据介绍，5月份消费券与此前完全一致，其中包含6张消费券，总金额900元，分别是2张50元券（消费满500元可用）、2张100元券（消费满1000元可用）、1张200元券（消费满2000元可用）、1张400元券（消费满4000元可用），当月领取的消费券当月有效。在京消费者均可领取，但消费者使?
前不久，北京官方宣布发放消费券，面向在京消费者发放绿色节能消费券，鼓励消费者购买使用绿色节能商品。据介绍，在京消费者指的是购买商品的最终配送地址需在北京市范围内。适用产品包括共计20类，包含笔记本电脑、平板电脑、显示器、空气净化器、洗碗机、电视机、空调、电冰箱、洗衣机、热水器、微波炉、吸油烟机、燃气灶具、电饭锅、打印机、投影机、电风扇、坐便器、净水机、淋浴器等。每月在同一参与企业的线上平台可领取1份券包，包含6张消费券，总金额900元，分别是2张50元券（消费满500元可用）、2张100元券（消费满1000元可用）?
据深圳市商务局发布的消息，为持续扩大内需、促进消费，鼓励市民留深过节，做好疫情防控和经济社会发展“双统筹”，近日深圳市又将推出一项惠民惠企的重要举措将从近日起通过美团、京东平台，向深圳消费者陆续发放5亿元消费券，更好满足市民购物、美食、旅游等留深过节消费需求，在做好疫情防控的促进各类消费有序恢复...消费券将在半小时内到账，成功领取的消费券请在“美团APP-我的-红包/卡券-消费券”或“大众点评APP-我的-钱包-现金券”内查看......
北京和深圳纷纷向市民发放了大批的消费券，现在成都也宣布将发放6个亿的消费券...将联合区（市）县政府、金融机构、商贸平台企业，分两批次发放约6亿元的成都520”消费券，鼓励零售、餐饮中小微企业和个体工商户参与让利促销...北京目前发放的是绿色节能消费券，可以购买家电或者笔记本、平板电脑等，每月能领取900元额度，不少网友反馈用户这个买到了超低价的笔记本...而深圳发放的5亿元消费券分为：4亿元购物消费券、6000万元餐饮消费券、1000万元文体旅游消费券、3000万元数字人民币红包......
还在苦等618折扣入手新电脑吗？现在不用等了。根据@联想YOGA 官微消息，联想从5月11日（今天）起开始发放暖心无忧”消费券，截止5月31日前都能领取，5月16日可开始使用。官方文案显示，此次消费券价值共700元，分为两张，分别是：满5000-500和满3000-200面值。消费券可用范围非常大，包括笔记本、台式机，以及网课套装版都能适用。官方还按照适用类型列出了推荐机型，具体如下：办公学习适用机型：YOGA 14s酷睿标压独显版，领券到手价4999元起；YOGA 14s锐龙独显版，领券到手价5399元起；YOGA 16s锐龙独显版，领券到手价7499元起。游戏娱?
据成都发布官微公众号消息，为有效应对疫情对商贸服务业的冲击影响，成都市政府出台“助企30条”...将联合区（市）县政府、金融机构、商贸平台企业，举办“数字生活消费节”，分两批次发放约6亿元的“成都520”消费券，鼓励零售、餐饮中小微企业和个体工商户参与让利促销...对开展品牌首秀首发活动的商业运营企业，给予最高不超过100万元支持;引入国内外知名品牌首店的商业运营企业，可获得100万元到300万元奖励...
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