荣耀520限定皮肤活动汇总 520活动详情一览

王者荣耀在最近开启了520的相关活动，很多玩家还不清楚有哪些活动，下面就来为大家详细的介绍一下。

520限定皮肤上架!体验卡兑换开启

孙策-挚爱之约和大乔挚爱花嫁上线，峡谷开启浪漫模式!背包体验卡还可兑换羁绊英雄、皮肤体验卡和幸运礼包!

浪漫峡谷-体验卡兑换

520专场体验卡兑换活动开启!背包多余体验卡即可兑换史诗皮肤体验卡等好礼!

活动时间:5月19日更新后-5月26日23:59

史诗体验卡兑换（限兑5次）:吕布-圣诞狂欢，貂蝉-圣诞恋歌

体验卡兑换（限兑10次）:兰陵王-隐刃，花木兰-剑舞者，云中君-荷鲁斯之眼，瑶-森

英雄体验卡兑换（限兑20次）:吕布，貂蝉，兰陵王，花木兰，云中君，瑶

礼包兑换:

剑舞者幸运礼包（限兑50次）

打开后可随机获得以下奖励之一:剑舞者、铭文碎片*60、铭文碎片*15。

隐刃幸运礼包（限兑50次）

打开后可随机获得以下奖励之一:隐刃、铭文碎片*60、铭文碎片*15。

甜蜜峡谷-亲密度翻倍

活动时间:5月20日00:00-5月22日23:59

甜蜜峡谷来袭!活动时间与好友参与指定对局亲密度翻倍!

活动模式:排位、5V5匹配、常驻娱乐模式

孙策&大乔限定皮肤上架

上架时间:5月20日00:00-7月20日23:59

你是爱的答案——

2022年520限定皮肤:孙策-挚爱之约&大乔-挚爱花嫁，即将上架!

大乔首款传说品质皮肤，手持花束会魔法的公主形象，用城堡、青鸟、独角兽共庆梦中的婚礼，坐上孙策的梦幻马车触发浪漫彩蛋

孙策传说品质皮肤，骑着独角兽从天而降的王子形象，和独角兽一起并肩战斗，与大乔相遇触发丰富语音互动彩蛋

皮肤信息:

孙策-挚爱之约

品质:限定传说

价格:1788点券（首周1430点券）(支持使用传说礼品卡兑换)

解锁皮肤赠送皮肤专属头像框

大乔-挚爱花嫁

品质:限定传说

价格:1788点券（首周1430点券）(支持使用传说礼品卡兑换)

解锁皮肤赠送皮肤专属头像框，解锁两套皮肤还可额外获得个性展示音乐、技能音效

礼包购买:

挚爱永恒礼包:打开后可获得以下奖励:孙策-挚爱之约、大乔-挚爱花嫁。

价格:2520点券

特别提醒:捆绑礼包不支持使用优惠卡

霸王别姬活动中兑换的150点券优惠卡（通用）及300点券优惠卡(通用)均可在单独购买520皮肤时使用;

可能存在使用优惠卡分别单独购买两个皮肤比直接购买皮肤礼包更划算的情况，请有意向购买两个皮肤的召唤师结合自身实际情况选择性价比最优的方案购买哦~

活动期间拥有皮肤还有在活动面板中领取专属动作和皮肤音效礼包等好礼!

活动时间:5月20日00:00-5月26日23:59

挚爱系列皮肤音效礼包:使用礼包可获得以下挚爱系列皮肤音效:挚爱之乐技能音效、挚爱之乐展示音乐、挚爱之音技能音效、挚爱之音展示音乐

孙策大乔周边商城礼包:打开后必得大乔孙策金饰100元优惠券*1&大乔孙策指定周边8折优惠券*1，有机会额外获得大乔暖手宝兑换券*1（周边数量有限，售完即止，优惠券使用范围见周边商城内描述）

亲密度道具礼包上架

上架时间:5月20日00:00-5月26日23:59

挚爱之诺礼包

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:挚爱之诺*1、亲密玫瑰*1、浓情玫瑰*1、浓情玫瑰*2。累计20次至少可获得挚爱之诺*1。

价格:20点券

每日限购200个

概率公示:

挚爱之诺:对指定好友使用后增加与该好友间亲密度52点（可选择在大厅向所有人展示）

挚爱之言礼包

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:挚爱之言*1、亲密玫瑰*1、浓情玫瑰*1、浓情玫瑰*2。累计20次至少可获得挚爱之言*1。

价格:20点券

每日限购200个

概率公示:

挚爱之言:对指定好友使用后增加与该好友间亲密度52点（可选择在大厅向所有人展示）

天幕礼包上架

上架时间:5月20日00:00-6月18日23:59

挚爱童话礼包

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:个性天幕-挚爱童话(开启125次以内必得)、积分夺宝抵用券、浓情玫瑰*1、新品皮肤抽奖券*2、战令经验*750、荣耀积分*30

价格:30点券

限购125个

概率公示:

孙策大乔局内 特效 礼包上架

挚爱誓言礼包

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:孙策、大乔专属击败-永誓之诺、孙策专属拖尾-永誓之约、大乔专属拖尾-永誓花嫁、白蛇、守护之力、伊势巫女、海之征途、皮肤碎片*2、荣耀积分*20、新品皮肤抽奖券*1。累计225次必得全部局内特效。

上架时间:5月20日0:00-6月20日23:59

价格:20点券

限购225个

概率公示:

孙策&大乔个性按键上架

上架时间:5月20日0:00

挚爱之约 个性按键

孙策 挚爱之约 皮肤专属个性按键，前往定制-个性按键使用。

价格:188点券（首周价格:150点券）

挚爱花嫁 个性按键

大乔 挚爱花嫁 皮肤专属个性按键，前往定制-个性按键使用。

价格:188点券（首周价格:150点券）

表情礼包上架

上架时间:5月20日0:00-6月2日23:59

520随机静态表情礼包

打开后可随机获得以下表情之一:在你身策、浪漫启程、甜蜜归家、qiao可爱

价格:98点券

限购4个

概率公示:

520随机动态表情礼包

打开后可随机获得以下表情之一:原来是你（动态）、浪漫相遇(动态)

价格:158点券

限购2个

概率公示:

玫瑰行动礼包上架

上架时间:5月20日0:00-5月23日23:59

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:兰陵王、花木兰专属击败和拖尾特效-玫瑰行动、兰陵王、花木兰、隐刃、剑舞者、兔女郎、皮肤碎片*2、荣耀积分*20、新品皮肤抽奖券*1。累计150次必得全部局内特效。

价格:20点券

限购150个

概率公示:

每日充值活动

活动时间:5月20日0:00-5月23日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

挚爱童话&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:挚爱童话礼包*1或荣耀积分*30

初夏超值礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*40、战令经验*2000

初夏豪华礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*80、战令经验*4000、紫星币*5

头像框自选礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:万象回春头像框、福寿康宁头像框、真香头像框、紫韵幽梦头像框、红粉佳人头像框、钻石*50

回城特效礼包:打开后必得400铭文碎片，可额外随机获得以下回城特效:虎啸风生回城特效、爱心气球回城特效其中之一。重复获得的回城特效会转换为90钻石。

（获得两种回城特效的概率各为50%）

皮肤特权体验礼包上架

上架时间:5月20日0:00-5月31日23:59

打开礼包可任意选择下列皮肤7日体验卡一张:无限星赏官、天才门将、水晶猎龙者、星夜王子、黄金分割率、节奏热浪或者皮肤碎片*2。

价格:20点券

英雄秘宝上架

上架时间:5月20日0:00-5月23日23:59

打开后可随机获得以下奖励之一:花木兰、高渐离、百里守约、英雄体验卡3天、双倍金币卡:1日、双倍经验卡:1日、188/138/108铭文碎片。

价格:1200金币

概率公示:

夺宝更新

更新时间:5月19日更新后

积分夺宝奖池更新:司马懿、嬴政替换为李白、吕布

钻石夺宝奖池更新:牛魔、典韦、孙膑、黄金武士（3天）替换为白起、鲁班七号、廉颇、万圣前夜(3天)

碎片商店更新

更新时间:5月19日更新后

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