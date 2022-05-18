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腾讯游戏Q1国际收入同比增长4%

2022-05-18 16:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月18日 消息:5 月 18 日，腾讯公布 2022 年第一季度业绩。在游戏业务板块，腾讯游戏收入达 436 亿元，其中国际市场游戏收入为 106 亿元人民币，同比增长4%。

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