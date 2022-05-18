腾讯游戏Q1国际收入同比增长4%

站长之家(ChinaZ.com) 5月18日 消息:5 月 18 日，腾讯公布 2022 年第一季度业绩。在游戏业务板块，腾讯游戏收入达 436 亿元，其中国际市场游戏收入为 106 亿元人民币，同比增长4%。
（举报）
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
据特斯拉向美国证券交易委员会（SEC）递交文件显示，2022年第一季度，特斯拉在中国市场收入达46.5亿美元，同比增长52.8%...2022年第一季度，特斯拉整体营收达187.56亿美元，同比增长81%...目前中国是特斯拉第二大市场，占公司营收比例达24.8%;美国依然是特斯拉最主要的市场，今年第一季度公司来自美国市场的收入达87.34亿美元，占公司总营收比例46.56%...
报告显示，截至2022年3月31日，移卡集团实现总支付交易量约达人民币5446亿元，同比增长18.2%...公司今年整体战略将在2021年专注流量增长的基础上，更关注持续增长和利润的平衡...移卡集团宣布，2022年1月1日至2022年4月30期间，受限制股份单位计划的受托人已动用合共约298.2百万港元在市场购买14，476，000股移卡股份，占移卡总发行股份的3.2%...
5月18日，腾讯发布了2022年第一季度业绩报告，实现营业收入1354.71亿元，净利润255.45亿元，同比下降23%，Q1研发投入同比增长36%，达到153.83亿元...过去3年，腾讯在研发投入上已经累计投入超1366亿元，建立起包括服务器、操作系统、芯片、SaaS等在内的完整自研体系，为服务实体经济打下坚实基础...
报告显示，Meta第一季度营收为279.08亿美元，同比增长7%，为公司上市以来首次个位数增长，低于市场预期282亿美元；净利润74.7亿美元，同比下降21%，高于分析师平均预期的71亿美元；当季每股收益为2.72美元；广告收入270亿美元，低于预期274.8亿美元...Meta旗下“应用家族”营收272.1亿美元，占公司总营收的97.5%；包括增强和虚拟现实相关软硬件及内容的Meta现实实验室（Reality Labs）第一季度营收为6.95亿美元，亏损29.6亿美元......
圆通速递公告称，4月完成快递产品收入31.22亿元，同比增长10.78%；业务完成量12.46亿票，同比下降4.83%...2022年4月，公司菜鸟裹裹业务因上述调整影响快递产品单票收入约0.07元，剔除该等影响后，公司快递产品单票收入为2.44元，同比增长13.43%...
亚马逊发布截至2022年3月31日的第一季度财报业绩，一季度亚马逊净销售额为1164.44亿美元，与去年同期的1085.18亿美元相比增长7%，不计入汇率变动的影响为同比增长9%；第一季度净亏损为38.44亿美元，相比之下去年同期的净利润为81.07亿美元...亚马逊云科技一季度营业利润65.2亿美元，同比增长57%；营业利润率达35.3%，去年同期为30.8%，上一季度为29.8%......
财报显示，第一季度，达达集团总营收为20亿元人民币，可比口径下同比增长74%...2022年第一季度，达达集团旗下达达快送营收6亿元人民币，京东到家营收14亿人民币...
报告显示，沃尔玛一季度总营收达1416亿美元，同比增长2.4%，超出市场预期的1389.4亿美元，净利润为20.5亿美元，同比降低25%...在美国的销售额第一季度同比增长3.0%，较两年前同期增长9.0%;其电商业务增长率为1%，两年累计增长38%...沃尔玛旗下山姆超市会员店的销售额达到196亿美元，较去年同期的167亿美元增长了10.2%，两年同比增长17.4%;来自会员的收入增长10.5%...来自电商的收入同比增长89%，两年增长达149%......
特斯拉今日发布的2022年第一季度财报显示，特斯拉汽车Q1的总汽车产量为305407辆，同比增长69%；从汽车交付量为310048辆，同比增长68%...ModelS和ModelX车型第一季度产量为14218辆，交付量为14724辆；Model3和ModelY车型第一季度产量为291189辆，交付量为295324辆...交付方面，特斯拉预计，在未来的几年时间里，该公司的汽车交付量将可实现50%的年均增长，而增长率将取决于设备能力、运营效率以及供应链的能力和稳定性......
从各大业务部门来看，由消费电子和移动业务整合而来的设备体验部门，仍是绝对主要的营收来源部门，在一季度营收48.07万亿韩元，同比增长13%，环比增长8%；设备解决方案部门营收26.87万亿韩元，同比增长39%，环比增长2%，其中存储业务营收20.09万亿韩元，同比增长39%，环比增长3%；显示业务部门营收7.97万亿韩元，同比增长15%，但环比下滑12%，这一业务上一季度营收9.06万亿韩元；哈曼营收2.67万亿韩元，同比增长13%，环比下滑7%......
5 月 18 日是来酷的“ 518 宠粉节”，也是来酷以用户为核心创新玩法、送出福利的重要节日...众所周知，在来酷星球的元宇宙世界中，无数个品牌星球..
在 2022 年天猫toptalk上，淘宝直播业务负责人程道放表示：今年淘宝直播即将推出品牌多账号矩阵，在1+N多账号的直播间矩阵下，根据品牌伙伴的细分..
新一代保健品品牌「KOOYO」完成天使+轮融资，本轮投资方由华映资本领投，KOOYO估值已达上亿元人民币...熊向东相信，强劲团队将为公司在消费级保健..
这家千亿估值的独角兽企业，正在元宇宙场景搭建、线上线下深入融合上火力全开，据内部人士爆料，五月底还将有重磅消息爆出...在店面的升级上，来酷..
来酷惊艳亮相美国纳斯达克和日本涩谷大屏，元宇宙战略全球联动...5 月 20 日，3C数码新零售领域“先行军”来酷科技再度带来猛料，该企业所推出的元..
今年第一季度，腾讯的国内游戏收入同比下滑了1%，海外游戏收入也只增长了4%...对于头部游戏产品、游戏IP、游戏自研团队的争夺进入了白热化阶段;而..
公司的线上销售平台，包括波奇商城以及在第三方电商平台上的旗舰店，为用户提供了便捷的购物渠道，和种类丰富的高品质宠物产品，用户在波奇宠物可..
东方空间（山东）科技有限公司近日完成了4亿元人民币A轮融资...东方空间成立于2020年，其位于山东海阳东方航天港的商业运载火箭总装集成测试中心计..
自iPhone13 系列最高支持27W快充以来，市场对27W PD快充充电器的需求猛增...测试数据显示，天德钰JD6608 可以支持大多数机型的快速充电...天德钰J..
来酷成军于 2017 年岁末，是一家专注于3C+品质潮品的智慧零售连锁企业，历经四年市场磨砺，来酷通过新概念的进化、新物种的迭代，已将其业务场景扩..
禾赛科技作为全球领先的激光雷达公司，推动车规级半固态激光雷达在自动驾驶汽车的率先应用，加快L4 级自动驾驶落地，抢占赛道先机...禾赛科技和全..
那么考下ACCA证书能做哪些工作呢？关于这些问题，接下来就让北京北京智博领航教育科技有限公司科技有限公司科技有限公司学姐为大家解答一下吧！....
618 投影仪产品也一定会打折，为了让你买到更好的投影仪，我整理了各大平台 618 的活动时间点和满减信息，无论你在哪个平台购买投影仪，都一定是有..
数字产业智慧零售领域独角兽企业来酷旗下来酷数码凤凰汇店就登上了头条热搜...来酷数码凤凰汇店就是把“元宇宙”、OMO和数码集合仓有效整合，用多..
此次「英国摩飞x大英博物馆」联名艺术新品，以文艺复兴和餐桌美学交叠，欧洲贵族餐桌瓷器——马约里卡陶盘为线索，展开「食艺复兴」的主题创作，选..
这几年，受到芯片疫情和原材料的打压，汽车行业处于低迷状态，很多车企承受不了研发的重压而退出新能源行业，但是自古逆流出英雄，也有车企不断秉..
2021 年，科大讯飞发布了一款专业级记录新品—— 讯飞智能办公本T2...得益于科大讯飞专业的 AI 语音技术，讯飞智能办公本T2 的语音转文字准确率可..
Minisforum公布了新款HX90G迷你主机，虽然是迷你主机，但性能异常强悍，其搭载了AMD R9 5900HX旗舰笔记本处理器以及最新的RX 6650M笔记本独显...H..
曾几何时，内存作为电脑里除了CPU、显卡、主板三大件外最重要的配件，甚至多次因为上游供应商停产/减产而出现大幅涨价，如今更是伴随着技术升级全..
据国外媒体报道，奥迪宣布，已向大量车辆推送信息娱乐系统更新，新的更新将整合苹果Apple Music服务，能够使车主在车辆的多媒体界面屏幕上直接访问..