腾讯游戏Q1国际收入同比增长4%

特斯拉今日发布的2022年第一季度财报显示，特斯拉汽车Q1的总汽车产量为305407辆，同比增长69%；从汽车交付量为310048辆，同比增长68%...ModelS和ModelX车型第一季度产量为14218辆，交付量为14724辆；Model3和ModelY车型第一季度产量为291189辆，交付量为295324辆...交付方面，特斯拉预计，在未来的几年时间里，该公司的汽车交付量将可实现50%的年均增长，而增长率将取决于设备能力、运营效率以及供应链的能力和稳定性......