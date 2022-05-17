趣AI | DeepMind训练“全能AI”系统 执行聊天、玩游戏、堆积木等600多项任务

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:随着人工智能技术的发展，一个AI系统将可以执行多项任务。最近，DeepMind训练了一个名外“Gato”的 AI系统，让其执行600多项任务，比如聊天，玩 Atari 游戏（雅达利游戏），为图像添加字幕，又或者用机械臂堆叠积木。

可以说，Gato系统在追求通用人工智能 （AGI） 方面向前迈进了一步。这一假设概念指的是人工智能软件的认知能力大体上与人类相当，可以执行人类可以执行的任何任务。

据 DeepMind 介绍，据DeepMind称，Gato是一个“单一的多面手代理”，其灵感来自大规模语言建模的进步，但它能做的不仅仅是生成文本。

该系统是一个“多模式、多任务、多实施方式”的代理。它的形式包括根据其上下文决定是否输出文本、关节扭矩、按下按钮或执行其他动作。

DeepMind表示，Gato接受过许多数据集的训练。这包括自然语言和图像数据集，以及在模拟和真实环境中都有涉及代理（感知其环境的 AI 实体）的体验。这里显示了按领域分组的任务数量，其中预训练的Gato模型的性能高于专家得分的百分比。

下图还显示了具有相同权重下。预先训练 Gato 模型如何输出图像字幕、参与交互式对话和控制机械臂以及许多其他任务。

输出图像字幕

交互式对话

控制机械臂堆积木

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