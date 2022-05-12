2022百度消费搜索大数据：国货消费品牌搜索热度近一年上涨27%

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息:日前，百度发布《中国品牌日·2022百度消费搜索大数据》，数据显示，国货消费品牌搜索热度近一年上涨27%，国产手机品牌搜索占比最高。

2022年，大家都在搜索哪些国货品牌呢?数据显示，经典大牌与新生代国货品牌均有入榜。例如，安踏、李宁等国货品牌上榜运动类百度指数品牌热榜;家电品牌中，小米、海尔、美的、格力等品牌纷纷上榜。

据悉，十大国货消费增长品类中，手机品牌关注热度涨幅强势。其中还涌现了不少新兴产品。与此同时，近年火热的空气炸锅，已位列国货消费搜索第三，山东、江苏与广东的朋友对空气炸锅烹饪颇感兴趣。筋膜枪关注热度走俏，“畊宏男女”在今年增加不少，筋膜枪成为健身之后的放松选择。

百度指数还整理了2022年网友心中的十大“国民记忆”国货。其中，童年美食是主角。数据显示，娃哈哈AD钙奶、大白兔奶糖、大大泡泡糖、喜之郎果冻等产品纷纷上榜。

从人群洞察来看，上海、北京与深圳网友更爱关注国货，这些一线城市的人口众多、消费经济发达，他们是国货品牌快速发展的重要市场。

在分年龄段的人均关注上，以90后、00后为代表的年轻人是国货消费关注主力。另外，男性重视科技感，女性偏爱高颜值。

除此之外，百度指数根据各年龄段的消费搜索汇总了国货生活方式图鉴。其中，00后除了喜欢数码产品与彩妆时尚，对健康保健的搜索，00后群体的关注度很高。90后类似，也加入健康大军，对跑步机、瑜伽毯等国产健身产品兴趣颇高。

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