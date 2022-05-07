FF公布2021第三季度财报：净亏损3.04亿美元 目前汽车预订量401辆

站长之家(ChinaZ.com) 5月7日 消息:今日，电动汽车公司Faraday Future公布截至2021年9月30日的第三季度财务业绩，受特别委员会先前宣布的调查工作影响，该财务业绩延迟公布。

财报称，截至2021年9月30日的第三季度运营费用为1.86亿美元，而截至2020年9月30日的三个月运营费用为1800万美元。运营费用大幅增加，主要因为汉福德制造工厂为全面商业生产做准备而加大了投入。

截至2021年9月30日的第三季度净亏损为3.04亿美元，而去年同期净亏损为3300万美元。净亏损增加主要是因为运营费用大幅增加，应付关联方票据、采用公允价值计价的应付票据、权证负债的公允价值变动损失，以及处理应付关联方票据、应付票据和应付供应商款产生的损失。

截至2021年9月30日，现金和现金等价物余额为6.66亿美元。截止2022年3月31日的现金余额为2.76亿美元，其中包括9700万美元票据和应计利息的计划还款。

该公司计划在5月中旬提交2022年第一季度业绩后召开一次对投资者开放的电话会。

另外，官方表示，截至2022年3月31日的汽车预订量为401辆。该预订已支付订金、订金可全额退还、无约束力，预订车辆为公司最初面向美国和中国用户销售的FF91Futurist Alliance 和/或 FF91Futurist。

FF全球CEO毕福康博士强调，我们仍有信心在2022年第三季度交付FF91，并坚信Faraday Future的定位是重新定义最先进的智能电动汽车。

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