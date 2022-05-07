英雄联盟MSI季中冠军赛战队图标汇总 2022季中赛战队图标活动一览

英雄联盟的2022年MSI季中赛就要开始了，最近官方也上线了很多季中赛的战队图标，一些玩家还不清楚有哪些，下面就来为大家详细的介绍一下。

新道具:季中冠军赛战队图标/表情

5月10日，英雄联盟2022季中冠军赛正式拉开战幕。为迎接季中冠军赛的到来，我们将限时出售2022季中冠军赛参赛战队表情及图标，具体购买方式如下:

图标与表情限时销售:2022年5月6日10:00-5月31日23:59

【季中冠军赛战队图标】

售价:1150点券/款

【季中冠军赛（2022） 战队图标礼包】

售价:4422点券

礼包包含:11款季中冠军赛战队图标（3.5折）

5月6日10:00-5月31日4:00期间，召唤师们装备季中冠军赛（2022）参赛队伍的图标后，在召唤师峡谷中，召唤师名称前会增加该队伍名称的前缀，发言时，召唤师名称前也有相同的效果。

【季中冠军赛战队表情】

售价:2000点券/款

【季中冠军赛（2022） 战队表情礼包】

售价:7700点券

礼包包含:11款季中冠军赛战队表情（3.5折）

本次图标及表情售卖所得收入的100%都将分给战队，其中各战队图标及表情售卖收入的2/3将直接分给相应参赛队伍，剩余1/3的售卖收入将汇总然后均分给所有2022季中冠军赛参赛队伍。战队图标礼包和表情礼包售卖收入将均分给所有2022季中冠军赛参赛队伍。

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