京东推出复工大礼包 减免商家费用超2亿元

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:今日，京东宣布，针对上海及其他地区复工的“堵点”“难点”，推出“加减乘除”复工大礼包，面向受疫情冲击地区的商家或中小企业出台一揽子纾困帮扶举措，助力复工复产加速有序推进。

京东称，据初步统计，截至目前，已通过降低“三费”等一揽子举措为入驻商家减免费用超2亿元;全力推动上海、吉林等地商家基本实现全面正常营业，目前，京东上数以万计的上海商家订单量已恢复至疫情封闭前的6成以上。

此外，京东针对受疫情影响地区的商家迅速调整考核规则，帮助商家降低损失，包括针对未达标商家豁免4月的“咨询差评率、延迟发货率、服务单差评率、平台介入率、监管投诉成立量”五项基础考核指标;对订单发货时间暂时延长，商家无需报备，即可获得免责处理;暂停闪电退款服务、超时自动退款功能;当商家因延迟发货或延迟处理售后与消费者产生纠纷时，免除商家和消费者双方责任且暂停赔付，如已判定商家责任但订单属于受疫情影响地区，将剔除交易纠纷考核。

同时，为保障上海等疫情关联区域商家权益，京喜出台了延迟发货赔付降级策略，从系统自动化赔付调整为用户催单赔付，帮助商家降本提效、渡过难关。

据统计，自政策发布以来，商家日均赔付成本环比下降85%。同时，针对参与上海保供的京喜APP商家，还将提供金融支持，帮助其解决资金周转等问题。

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