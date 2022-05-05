魔兽弧光大作战在哪预约 魔兽世界手游预约地址入口

魔兽弧光大作战目前是已经可以在谷歌商店进行预约，国服的话还不知道要等多久，所以下面就来为大家分享一下魔兽弧光大作战在哪预约。

魔兽弧光大作战预约地址入口

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blizzard.arc（需要神秘力量）

在《魔兽弧光大作战》中，玩家将有机会收集来自魔兽系列中超过60名角色，他们将以桌游风格的迷你棋形式登场。玩家将能够部署这些角色，并在拥有超过70个关卡的史诗级单人游戏战役中战斗、前往合作模式与好友一起出任务，或在 PvP 模式中测试自己的队伍实力并与其他玩家切磋对决。

《魔兽弧光大作战》能简单上手且乐趣无穷。玩家将建立自己的迷你棋大军，在各个具有难度的独特任务中考验自己的策略技巧，以突破重重挑战。迷你棋大军的建立，从队伍的领袖开始，角色包含了战歌酋长葛罗玛许.地狱吼和大法师珍娜.普劳德摩尔等魔兽系列的知名人物;除了领袖外，队伍也将需要负责作战的迷你棋士兵和威力强大的法术。

每个单人游戏任务都是小型的独特策略解谜过程，玩家必须即时调整自己的策略与战术，才有办法在刺激疯狂的挑战中存活。除了单人游戏战役的70几个任务外，玩家也可进入地城，进行一连串的独特挑战。

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