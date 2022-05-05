变现经验 | 他买下一个快死掉的模板网站，如今月收入上万美元

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2019年，Maximilian 收购了销售演讲稿模板的网站 BaseTemplates。Maximilian通过提供内容和免费工具， BaseTemplates业务从每月数百美元收入增长到5位数。下面，一起来看看Maximilian创业历程，希望对你有所帮助。

Hi，我是Maximilian，今年29岁，从13岁起就开始构建 Web 项目，并在网上销售图像、网站和脚本。

积累了一定的创业经验后，大学时期我创建了第一家大公司，名为StudyHelp，旨在是弥补线下和在线辅导之间的差距。公司业务迅速扩张到200多个城市，每月访问量达100万次，我们还筹集了几轮资金。

但是，我觉得自己被工作琐事困住了，于是决定从运营层面离开公司，更多的去接触和了解创始人和投资者之间的关系以及融资的一切运作方式。

之后我一直把时间花在两个方面。一方面，我决定自己成为一名投资者，比如不断投资世界各地的公司，从印度到巴西。另一方面，我一直在发展 BaseTemplates的业务 和其他一些项目。

我在2019年收购了BaseTemplates，平台业务主要是出售不同的模板，例演讲稿模板或财务模型模板，并提供自定义的演讲稿设计。除此之外，BaseTemplates还分享有关融资和创业的知识、经验教训和最佳实践。

创业灵感来源

我第一次为教育公司筹集资金时，并不知道自己在做什么。第一没有人脉资源，其次也不知道如何筹款或搭建宣传平台。所以，在这中间走了许多弯路。

巧合的是，我在一个小型网站购买了一个演讲稿模板，对整个模板的结构非常满意。后来，我遇到了网站的创始人，他告诉我他想卖掉这个业务。

在核对一些数字之后，我决定收购这家公司并利用自己的经验将其提升到一个新的水平。

2019年，我收购了BaseTemplates，并将其业务从单一的演讲稿模板发展到五个。多年来，我帮助成千上万的创始人为他们的想法筹集资金。

重塑BaseTemplates业务

因为我曾站在客户的立场上，自己犯了所有的错误（比如制作了一个糟糕的演讲稿，只与少数投资者交谈，等等）所以建立公司的整个过程对我来说是很自然的。

我基于自己的创业经验，将它们作为内容片段分享。这些不仅仅是简单的博客文章，同时还会推荐BaseTemplates模板以及一些产品工具。例如，你可以看看我们收集的演讲稿或我们的投资者推介培训工具。

我一直在思考应该添加哪些产品。我从演讲稿模板开始，但知道要成功获得融资，创始人还需要可靠的财务模型 以及一些跟踪投资者关系的方法。所以我也设计了一些产品。

由于我可以自己构建和设计大部分东西这节省了很多时间和金钱。除了构建 BaseTemplates ，我还推出了另外一些非常有用的产品包括Webflow或Airtable等无代码工具。

尽管如此，在最初几个月里，我感觉BaseTemplates业务并没有发展壮大，而且只有极少数人知道 这项业务。好在当我们第一次在Product Hunt上发布时，情况发生了变化。这也是我们现在的稳定增长的快速开始。

业务营销策略

我非常坚信要走“先给予再索取”思路。这就是我决定围绕 BaseTemplates 构建内容引擎的原因。我的做法是，先创建有价值的内容，例如博客文章、免费工具、采访，以及提供更多吸引人们访问我们网站的内容。

如果他们喜欢内容，就很有可能在某个时候转化为付费客户。基于这种策略，我们没有在产品营销上花费一美元。

对我们特别有帮助的一件事是与合作伙伴合作。有很多网站都瞄准了早期创业者。他们中的许多人很乐意将BaseTemplates作为为他们的客户提供的附加服务。

在过去的几年里，这一策略帮助我们从每月数百美元的营收增长到每月5位数以上。

面临的挑战和困难

整个创业融资市场竞争非常激烈。一方面，市面上其实有很多廉价模板提供商，每周都会推出新设计。另一方面，还有很多专注的软件提供商，他们带着大量资金进入市场。

对于像我们这样的独立公司，总是很难在中间找到一席之地，尤其是曝光度方面。这最终是我们与所有竞争对手争夺的目标。

幸运的是，整个市场是巨大的，每个创始人所需要的东西是不同 。所以仍有很多人会认为 BaseTemplates是他们最好的解决方案。

另外，我反复犯的另一个错误是在博客上的内容创作不一致。。我讨厌写作，所以我总是把它推到我的待办事项清单的底部，结果经常会忽略掉。但特别是对于 SEO，内容创建保持一致非常重要。如果我们继续定期创建博客内容，我们的规模可能会翻倍。

对创业者的建议

我认为，网上仍有很多令人惊叹的内容，可以让你借鉴并避免犯错。

另外，我是Product Hunt是一个非常好的资源，在那里你每天都可以找到惊人的产品和资源。

除此之外，我总建议大家加入一个社区或找到一个企业家社区。谈论自己目前面临的挑战并从他人的经验中学习是真正的游戏规则。

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