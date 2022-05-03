2022年5月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古诗的，问题是“古诗二十四桥明月夜描写的是哪里的美景?”这个很多人还是不清楚描写的是什么，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

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古诗二十四桥明月夜描写的是哪里的美景 5月3日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：古诗二十四桥明月夜描写的是哪里的美景?

A、扬州

B、杭州

正确答案:扬州

“二十四桥明月夜”出自《寄扬州韩绰判官》是唐代诗人杜牧离开扬州以后怀念昔日同僚韩绰判官而作。此诗着意刻画深秋的扬州依然绿水青山、草木葱茏，二十四桥月夜仍然乐声悠扬，调侃友人生活的闲逸，表达了作者对过往扬州生活的深情怀念。全诗意境优美，清丽俊爽，情趣盎然。

此诗是杜牧被任为监察御史，由淮南节度使幕府回长安供职后所作，具体写作时间约在唐文宗大和九年（835年）或开成元年(836年)秋。唐文宗大和七年(833年)至大和九年(835年)，杜牧曾任淮南节度使掌书记，与韩绰是同僚。唐代的扬州，是长江中下游繁荣的都会，店肆林立，商贾如云，酒楼舞榭，比比皆是，“每重城向夕，倡楼之上，常有绛纱灯数万，辉罗耀列空中，九里三十步街中，珠翠填咽，邈若仙境”（《太平广记》卷273引《唐阙文》）。“性疏野放荡”的杜牧，在这样的环境中，常出没于青楼倡家，有不少风流韵事，韩绰在这方面是他同道，所以回到长安后写诗寄赠。

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