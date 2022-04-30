抖音、微信公众号公开IP属地

在微博宣布公开IP属地之后，抖音、微信等多家平台也纷纷发布了开放显示用户帐号IP属地相关公告。

抖音平台表示，抖音一直致力于维护真实有序的社区讨论氛围，确保平台传播内容的真实性、可靠性。为防治在国内外热点事件中，个别用户存在的冒充当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为，平台于4月29日全量开放在个人主页等位置展示帐号IP属地的功能。

据悉，目前 IP 属地显示仅支持抖音 App20.5.0版本及以上，可以通过应用商店进行升级。P属地在境内展示到省（区、市），境外展示到国家(地区)，不会展示用户精确地理位置。

抖音表示是根据用户最近一次发文或发评时对应的IP属地来判定所属地区。若用户从未在抖音平台上发文或发评，则不会在个人主页上展示IP属地信息。值得注意的是，相关展示目前暂不支持手动开启或关闭。

微信官方也宣布，为维护网络传播秩序，进一步打击仿冒搬运、造谣传谣等行为，微信公众平台将显示用户发布内容时的P属地，境内帐号展示到省（自治区、直辖市），境外帐号展示到国家(地区)，帐号IP属地以运营商提供信息为准，用户暂时无法主动开启或关闭相关展示。

据悉，该功能将于近日进行测试，后续将根据测试情况陆续对用户开放。

另外，快手、小红书、知乎、今日头条、百家号、豆瓣等多家平台宣布，将上线显示用户IP属地功能。

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