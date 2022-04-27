网易云起诉腾讯音乐侵权

4月27日消息，针对网易云音乐起诉腾讯音乐不正当竞争一事，腾讯音乐品牌公关负责人陈默在朋友圈发文回应称，“大家还是继续专注做正确的、有助于行业发展的事儿吧，无视事实、来碰瓷无助于音乐行业的发展，我们也不会加入打嘴架的行列，毕竟TME的小伙伴是一群真正尊重和热爱音乐的人。相关证据早已留存，该发起的诉讼也早已陆续发起，相信法律的公正。”今日上午，网易云音乐发布起诉腾讯音乐不正当竞争的声明。声明指出，网易云音乐已就腾讯音乐娱乐集团（含QQ音乐、酷我音乐、酷狗音乐等产品）的部分不正当竞争行为正式提起诉讼。网易云