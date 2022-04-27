网易云起诉腾讯音乐侵权

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:今日，网易云音乐宣布起诉腾讯音乐不正当竞争称，长久以来，腾讯音乐娱乐集团（含QQ音乐、酷我音乐、酷狗音乐、全民K歌等产品）通过非法盗播偷放无授权歌曲、批量化冒名洗歌、跟随式抄袭我方产品创新、逃避甚至对抗监管等方式侵犯我方著作权，并构成不正当竞争行为。
主要行为包括：
一.恶意侵犯著作权，并涉嫌对抗整改
1. QQ音乐通过“分区域播放”功能盗播我方作品
2.QQ音乐通过“导入外部歌单”功能偷放我方作品
3.腾讯音乐批量化对无授权热门歌曲冒名洗歌，恶意截流
二. 长期对网易云音乐的视觉设计、产品功能、创新机制等进行抄袭
1. QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐抄袭网易云音乐黑胶播放页设计
2.酷狗音乐、QQ音乐抄袭网易云音乐“一起听”功能
3. 酷狗音乐抄袭网易云音乐“云贝推歌”功能设定及界面设计
网易云音乐表示，多年以来，腾讯音乐娱乐集团对网易云音乐及整个在线音乐行业实施的不正当竞争行为，时间久、范围广、手段多样、后果惨烈，并在近两年呈现出愈演愈烈的态势。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国著作权法》等相关法规，网易云音乐已就腾讯音乐娱乐集团（含QQ音乐、酷我音乐、酷狗音乐等产品）针对我方的部分不正当竞争行为正式提起诉讼。
敦促腾讯音乐娱乐集团立即对旗下产品和业务进行整改，停止一切不正当竞争行为：
1.立即停止侵权行为，包括但不限于下架侵权作品，停止冒名洗歌行为，整改相关侵权功能；
2.立即停止不择手段的不正当竞争行为，从加强内容创作和用户体验的角度进行良性竞争；
3.立即排查各业务违法违规情况，并建议进行面向全员的商业道德培训，强化自律意识，及时进行道德纠偏。
（举报）