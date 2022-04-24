2022淘宝直播“春茶”报告：茶叶品类相关主播人数同比增长17%

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:今日，淘宝直播推出《 2022 淘宝直播“春茶”报告》，报告内容根据 2022 年 3 月 28 日- 4 月 13 日期间平台茶叶品类直播数据。

报告显示，在淘宝直播平台，茶叶品类总体呈现出稳定增长的态势，茶叶消费人群对茶叶品类呈现健康、方便的消费需求，也更倾向于新式茶饮、花草代用茶、茶粉茶膏等茶叶细分品类的消费。

在商家自播方面，传统老牌茶企开始尝试着用直播渠道进行销售，开启茶叶销售的新方式；源头产地、专业匠人等不同类型的茶叶品牌商家也通过淘宝直播间触达到更多专业的茶叶发烧友，实现了爆发式的增长。

数据显示，今年淘宝直播“春茶尝鲜季”活动期间，茶叶品类同比去年增长17%，订单量上涨26% 与之相关的主播人数同比增长17%，直播场次同比增长18%。

在茶叶细分品类方面，普洱茶在淘宝直播平台成交规模领跑，茶粉/茶膏/茶精/茶液所代表的的新式茶饮品类增速第一，表现非常亮眼，同时，代用/花草/水果/再加工茶成为直播间消费最多的品类。

报告还发现，在这次的“春茶尝鲜季”中， 00 后新世代成为了直播间茶叶消费一股不可忽视的力量。在不同年龄阶段的直播间客单价排名中， 00 后以及年龄更小的新世代人群对于茶叶的消费客单价最高。

在茶叶商家方面，活动期间，消费者关注最多的淘宝直播间排名中，源头产地和专业匠人类型的商家占到七席。这说明了消费者更关注茶叶的原产地以及原产地的茶叶产品，同时也更注重制茶的专业性，也认可淘宝直播平台茶叶品类的专业性。

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