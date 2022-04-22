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抖音直播发布《2022年抖音直播机构管理条例》

2022-04-22 17:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:4 月 21 日，抖音直播关于发布《 2022 年抖音直播机构管理条例》的公告称，为了进一步规范MCN/公会等直播机构的经营行为，明确直播机构的行为规范，鼓励合规经营，抵制不良经营行为。针对直播机构的部分违法违规、扰乱直播生态等不良经营行为持续治理，进行公会管理制度和处罚条例的更新。

抖音称，平台将严格贯彻《 2022 年抖音直播机构管理条例》，持续进行 MCN/公会等机构及/或旗下工作人员、主播等从业人员行为规范管理，包括但不限于：

1、严禁侵害未成年人权益的行为

平台严禁以任何形式为未成年人提供直播经纪服务，教唆引导或帮助未成年人进行单独直播；教唆、引导、威胁未成年人进行直播消费的行为。

2、严禁色情低俗的行为

平台严禁展示色情低俗内容及以承诺展示色情低俗资源、服务作为回报诱导用户消费等行为，包括但不限于：传播或出售色情资源、展示含有色情低俗内容的出版物、承诺进行色情服务等行为；制作或传播“拜金、审丑、炒作、暴力”等违背道德价值观、引发他人不适的低俗内容。

3、严禁诈骗行为

平台严禁利用虚假承诺、虚构事实或隐瞒真相等方式诱导用户消费、欺诈用户的行为，包括但不限于：利用虚假身份演绎剧本、伪装他人身份、教唆他人等方式诱导用户消费或实施诈骗；假冒平台官方身份或合作关系，虚构编造、夸大合作事实，进行第三方商业合作、主播招募、培训教育、信息发布等行为。

4、严禁诱导用户过度消费的行为

平台严禁以文字、语言、表演等形式诱导用户进行过度消费的行为，包括但不限于：通过私信、直播内容、文字符号等方式欺骗、鼓吹、刺激、诱惑用户进行高额或明显超出其能力范围的消费；暗示、引导用户通过借贷、透支、挪用他人款项等不良方式进行过度消费的违规行为。

5、严禁涉黑产的行为

平台严禁将犯罪或其他违法行为所获得的收入，通过直播消费掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的违规行为。

6、严禁数据造假

平台严禁以任何手段虚构或者篡改直播间人气、点赞量等数据，从严治理控评、刷榜、流量造假等违法违规行为。

7、严禁涉赌博行为

平台严禁一切涉赌博行为，包括但不限于：通过承诺以高价值产品、服务或现金作为回报，诱导用户付费参与机会性游戏进行赌博、获取不当收益；宣扬赌博或博彩类游戏、网站等非法渠道。

8、严禁行贿行为

平台严禁直接或间接向官方工作人员，提供现金、实物或服务等高价值财物进行商业贿赂的违规行为。

对于违反条例规范实施上述违法违规行为的，平台将根据MCN/公会、旗下主播、自身及/或旗下工作人员的实际行为严重程度、主观恶意程度以及造成的影响进行多维评估，予以相应处罚：

（1）针对公会旗下主播出现上述违规行为的，按照公会负有管理责任，给予以下处罚：

扣除该违规主播当月产生的所有公会任务收益，并处以该违规主播当月收益 5 倍的罚款，在公会结算单中扣除，不予结算。

（2）针对公会自身违规行为，经平台核实公会负有主体责任的，给予以下处罚：

扣除相应的公会「健康分」，根据公会「健康分」累计的扣分情况实施相应的处罚。

公会「健康分」管理规则说明：

  • 公会「健康分」满分上限100 分 。
  • 凡涉及侵害未成年人权益、色情低俗、诈骗、诱导过度消费、涉黑产、数据造假、涉赌博、行贿相关的违规行为，经核实属于公会主体责任，平台将予以每次扣除 10 分处罚。
  • 如公会存在多种严重违反本规则的违规行为，或旗下批量主播出现违规行为，或经多人/多次投诉举报且经核实属实，或引发负面舆论影响，或造成用户/平台较高经济损失，或造成恶劣社会影响等情况，平台将予以扣除10- 50 分不等处罚。

针对公会「健康分」分值区间，平台的处罚措施如下：

  • 公会健康分≤ 80 分，平台将予以公会警告，并加以约谈整改；
  • 公会健康分≤ 70 分，平台将暂停公会结算权限一个月，并公示通报；
  • 公会健康分≤ 60 分，平台将扣除当月公会收益100%金额，并公示通报；
  • 公会健康分≤ 50 分，平台将对公会进行清退处理，并公示通报。

抖音直播表示，MCN/公会等直播机构对自身及/或旗下工作人员、主播均具有管理责任与义务。MCN/公会等直播机构应对自身及/或旗下工作人员直接实施的，教唆、引导、帮助主播或指定、安排第三方实施的前述违法违规行为后果直接负责，并应对旗下主播的任一违法违规行为承担管理责任。

同时，抖音直播将始终坚持平台治理的高标准、高要求，坚定不移地打击各类违法违规行为、帐号及内容。平台将对违规机构与主播的处罚结果进行持续公示，并持续更新平台对直播机构与主播的管理规范、直播安全教育内容，MCN/公会及主播可通过【抖音直播行业自律平台】查看。

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