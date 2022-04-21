DNF精灵宝戒手工坊活动详情 精灵宝戒手工坊活动规则

DNF在最近开启了最新的活动精灵宝戒手工坊，很多玩家还不清楚活动的规则和详情，下面就来为大家详细的介绍一下。

活动时间 :2022.4.21维护后~2022.5.26维护前

使用精灵宝石获得各种BUFF吧!

精灵们为阿拉德大陆带来了全新的精灵宝石，组合精灵宝石，获得各种BUFF吧!

活动期间，冒险家在Lv17及以上的推荐地下城中可获得精灵的宝石袋，开启后，可以从7种宝石中随机获得1个，可以在精

灵之森的佩雅诺处将宝石制作为精灵宝戒，就可以获得各种有时限的强力BUFF!

宝石 名称 说明 钻石 （宝石A） 镶嵌到精灵宝戒后，物理、魔法防御力提升5000点。 欧泊 （宝石B） 镶嵌到精灵宝戒后，获得的经验值提升到2倍。 祖母绿 （宝石C） 镶嵌到精灵宝戒后，冷却时间减少10%。 黄玉 （宝石D） 镶嵌到精灵宝戒后，物理、魔法暴击率提升5%。 蓝宝石 （宝石E） 镶嵌到精灵宝戒后，每分钟恢复36MP。 红宝石 （宝石F） 镶嵌到精灵宝戒后，技能攻击力提升10%。 紫水晶 （宝石G） 镶嵌到精灵宝戒后，攻击、移动、施放速度提升20%。

除了宝石自己的效果外，各种宝石搭配还会有不同的套装效果（无法在宝戒中插入相同的宝石），宝石的本身效果持续时

间与套装效果持续时间相同。

组合 BUFF名 BUFF效果 适用条件 BUFF效果持续时间 ABF 幸运 提升智慧的引导中 史诗装备的掉落几率 1人单刷 10次 ACD 黑暗灵魂 提升洞察之眼高级 特殊奖励的获得几率 - 2次 ACE 暗魂水晶 提升暗黑神殿/痛苦地下室 高级特殊奖励的获得几率 - 8次 ACF 入场之灯 进入智慧的引导/裂 缝注视者/终末的引导 所需引导石数量减少1个 - 10次 ADF 好运 提升裂缝注视者中普利 昂和斯宾塞的乱入几率 1人单刷 10次 ADG 良夜 提升流放者山脉高级 特殊奖励的获得几率 - 2次 AEF 恐怖 提升普通黑鸦之境高级 特殊奖励的获得几率 - 8次 AEG 毁灭 提升记忆之地/无底坑道 高级特殊奖励的获得几率 - 8次 AFG 静止 提升希洛克攻坚战 中子弹时间的充能速度 攻坚队队长持有 该Buff时生效 2次 BCE 敬畏 提升每周黑鸦之境高级 特殊奖励的获得几率 - 2次 BCF 飞鸟 普雷·伊希斯攻坚战中， 斯雷克坤的体力+50%、 移动速度+20%，2次期间有效 攻坚队队长持有 该Buff时生效 2次 BDE 乱入 提升每周黑鸦之境 中追随者和暗黑骑 士的乱入几率 队长持有该 Buff时生效 2次 BDF 吉运 提升终末的引导中5种 希洛克攻坚战怪物 和斯宾塞的乱入几率 1人单刷 5次 BDG 并肩作战 在每周黑鸦之境中 召唤杰娜，其他所有 APC都会出现一起战斗 队长持有该 Buff时生效 2次 CDF 轻巧 简化希洛克攻坚战的 奈克斯和维塔的登场机制 （踏板修改为‘’一‘’字形态） 攻坚队队长持有 该Buff时生效 2次 CEF 贯通 奥兹玛攻坚战中，卡赞不会 出现不死机制（修改卡赞不死机制/雷奥尼特不是必须） 攻坚队队长持有 该Buff时生效 2次 CEG 光 洞察之眼中，小地图的迷雾消 失，可以查看所有怪物的位置 队长持有 该Buff时生效 2次 DEG 光明 红玉的诅咒中，掉落 性能增强的夜光石 - 1小时 DFG 恢复 奥兹玛攻坚战中， 提升理智数值的恢复速度 攻坚队队长持有 该Buff时生效 2次

组合 BUFF名 BUFF效果 适用条件 BUFF效果持续时间 ABD 活力 佩戴中的所有部位装备 获得体力增幅+10的效果 - 1小时 ABG 力量 佩戴的武器获得 锻造+8的效果 - 1小时 ACG 立竿见影 Lv30~50的技能Lv+3 （包括被动技能） - 1小时 BCG 振奋 佩戴中的所有部位装备 获得精神增幅+10的效果 - 1小时 BEF 威能 佩戴的武器获得 强化+12的效果 - 1小时 BFG 往昔之力 Lv1~25的技能Lv+5 （包括被动技能） - 1小时 CDE 未来之光 Lv55~95的技能Lv+2 （包括被动技能） - 1小时 CFG 智慧 佩戴中的所有部位装备 获得智力增幅+10的效果 - 1小时 DEF 孤高 Lv100的技能Lv+1 （包括被动技能） - 1小时 EFG 强力 佩戴中的所有部位装备 获得力量增幅+10的效果 - 1小时

组合 BUFF名 BUFF效果 适用条件 BUFF效果持续时间 ABC 无影臂 攻击速度、施放速度 +100%，移动速度+50% - 1小时 ABE 迅捷 攻击、施放、 移动速度+80% - 1小时 ADE 速度 城镇移动速度+50% - 1小时 BCD 飞毛腿 移动速度+100%， 攻击速度、施放速度+50% - 1小时 BEG 强化 物理/魔法/独立 攻击力+200 - 1小时 CDG 惠顾 强化费用-10% - 1小时

活动规则

1.所有精灵宝石及礼袋均为账号绑定，且将于2022年5月26日凌晨6点删除，请注意使用。

2.buff效果对账号内所有角色均生效。

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