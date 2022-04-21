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DNF精灵宝戒手工坊活动详情 精灵宝戒手工坊活动规则

2022-04-21 17:34 · 稿源：站长之家

DNF在最近开启了最新的活动精灵宝戒手工坊，很多玩家还不清楚活动的规则和详情，下面就来为大家详细的介绍一下。

image.png

活动时间 :2022.4.21维护后~2022.5.26维护前

使用精灵宝石获得各种BUFF吧!

精灵们为阿拉德大陆带来了全新的精灵宝石，组合精灵宝石，获得各种BUFF吧!

活动期间，冒险家在Lv17及以上的推荐地下城中可获得精灵的宝石袋，开启后，可以从7种宝石中随机获得1个，可以在精

灵之森的佩雅诺处将宝石制作为精灵宝戒，就可以获得各种有时限的强力BUFF!

宝石名称说明

钻石 （宝石A）镶嵌到精灵宝戒后，物理、魔法防御力提升5000点。

欧泊 （宝石B）镶嵌到精灵宝戒后，获得的经验值提升到2倍。

祖母绿 （宝石C）镶嵌到精灵宝戒后，冷却时间减少10%。

黄玉 （宝石D）镶嵌到精灵宝戒后，物理、魔法暴击率提升5%。

蓝宝石 （宝石E）镶嵌到精灵宝戒后，每分钟恢复36MP。

红宝石 （宝石F）镶嵌到精灵宝戒后，技能攻击力提升10%。

紫水晶 （宝石G）镶嵌到精灵宝戒后，攻击、移动、施放速度提升20%。

除了宝石自己的效果外，各种宝石搭配还会有不同的套装效果（无法在宝戒中插入相同的宝石），宝石的本身效果持续时

间与套装效果持续时间相同。

组合BUFF名BUFF效果适用条件BUFF效果持续时间
ABF幸运提升智慧的引导中

史诗装备的掉落几率

1人单刷10次
ACD黑暗灵魂提升洞察之眼高级

特殊奖励的获得几率

-2次
ACE暗魂水晶提升暗黑神殿/痛苦地下室

高级特殊奖励的获得几率

-8次
ACF入场之灯进入智慧的引导/裂

缝注视者/终末的引导

所需引导石数量减少1个

-10次
ADF好运提升裂缝注视者中普利

昂和斯宾塞的乱入几率

1人单刷10次
ADG良夜提升流放者山脉高级

特殊奖励的获得几率

-2次
AEF恐怖提升普通黑鸦之境高级

特殊奖励的获得几率

-8次
AEG毁灭提升记忆之地/无底坑道

高级特殊奖励的获得几率

-8次
AFG静止提升希洛克攻坚战

中子弹时间的充能速度

攻坚队队长持有

该Buff时生效

2次
BCE敬畏提升每周黑鸦之境高级

特殊奖励的获得几率

-2次
BCF飞鸟普雷·伊希斯攻坚战中，

斯雷克坤的体力+50%、

移动速度+20%，2次期间有效

攻坚队队长持有

该Buff时生效

2次
BDE乱入提升每周黑鸦之境

中追随者和暗黑骑

士的乱入几率

队长持有该

Buff时生效

2次
BDF吉运提升终末的引导中5种

希洛克攻坚战怪物

和斯宾塞的乱入几率

1人单刷5次
BDG并肩作战在每周黑鸦之境中

召唤杰娜，其他所有

APC都会出现一起战斗

队长持有该

Buff时生效

2次
CDF轻巧简化希洛克攻坚战的

奈克斯和维塔的登场机制

（踏板修改为‘’一‘’字形态）

攻坚队队长持有

该Buff时生效

2次
CEF贯通奥兹玛攻坚战中，卡赞不会

出现不死机制（修改卡赞不死机制/雷奥尼特不是必须）

攻坚队队长持有

该Buff时生效

2次
CEG洞察之眼中，小地图的迷雾消

失，可以查看所有怪物的位置

队长持有

该Buff时生效

2次
DEG光明红玉的诅咒中，掉落

性能增强的夜光石

-1小时
DFG恢复奥兹玛攻坚战中，

提升理智数值的恢复速度

攻坚队队长持有

该Buff时生效

2次
组合BUFF名BUFF效果适用条件BUFF效果持续时间
ABD活力佩戴中的所有部位装备

获得体力增幅+10的效果

-1小时
ABG力量佩戴的武器获得

锻造+8的效果

-1小时
ACG立竿见影Lv30~50的技能Lv+3

（包括被动技能）

-1小时
BCG振奋佩戴中的所有部位装备

获得精神增幅+10的效果

-1小时
BEF威能佩戴的武器获得

强化+12的效果

-1小时
BFG往昔之力Lv1~25的技能Lv+5

（包括被动技能）

-1小时
CDE未来之光Lv55~95的技能Lv+2

（包括被动技能）

-1小时
CFG智慧佩戴中的所有部位装备

获得智力增幅+10的效果

-1小时
DEF孤高Lv100的技能Lv+1

（包括被动技能）

-1小时
EFG强力佩戴中的所有部位装备

获得力量增幅+10的效果

-1小时
组合BUFF名BUFF效果适用条件BUFF效果持续时间
ABC无影臂攻击速度、施放速度

+100%，移动速度+50%

-1小时
ABE迅捷攻击、施放、

移动速度+80%

-1小时
ADE速度城镇移动速度+50%-1小时
BCD飞毛腿移动速度+100%，

攻击速度、施放速度+50%

-1小时
BEG强化物理/魔法/独立

攻击力+200

-1小时
CDG惠顾强化费用-10%-1小时

活动规则

1.所有精灵宝石及礼袋均为账号绑定，且将于2022年5月26日凌晨6点删除，请注意使用。

2.buff效果对账号内所有角色均生效。

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