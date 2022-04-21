DNF精灵宝戒手工坊活动详情 精灵宝戒手工坊活动规则

DNF在最近开启了最新的活动精灵宝戒手工坊，很多玩家还不清楚活动的规则和详情，下面就来为大家详细的介绍一下。
活动时间 :2022.4.21维护后~2022.5.26维护前
使用精灵宝石获得各种BUFF吧!
精灵们为阿拉德大陆带来了全新的精灵宝石，组合精灵宝石，获得各种BUFF吧!
活动期间，冒险家在Lv17及以上的推荐地下城中可获得精灵的宝石袋，开启后，可以从7种宝石中随机获得1个，可以在精
灵之森的佩雅诺处将宝石制作为精灵宝戒，就可以获得各种有时限的强力BUFF!
|宝石
|名称
|说明
|钻石 （宝石A）
|镶嵌到精灵宝戒后，物理、魔法防御力提升5000点。
|欧泊 （宝石B）
|镶嵌到精灵宝戒后，获得的经验值提升到2倍。
|祖母绿 （宝石C）
|镶嵌到精灵宝戒后，冷却时间减少10%。
|黄玉 （宝石D）
|镶嵌到精灵宝戒后，物理、魔法暴击率提升5%。
|蓝宝石 （宝石E）
|镶嵌到精灵宝戒后，每分钟恢复36MP。
|红宝石 （宝石F）
|镶嵌到精灵宝戒后，技能攻击力提升10%。
|紫水晶 （宝石G）
|镶嵌到精灵宝戒后，攻击、移动、施放速度提升20%。
除了宝石自己的效果外，各种宝石搭配还会有不同的套装效果（无法在宝戒中插入相同的宝石），宝石的本身效果持续时
间与套装效果持续时间相同。
|组合
|BUFF名
|BUFF效果
|适用条件
|BUFF效果持续时间
|ABF
|幸运
|提升智慧的引导中
史诗装备的掉落几率
|1人单刷
|10次
|ACD
|黑暗灵魂
|提升洞察之眼高级
特殊奖励的获得几率
|-
|2次
|ACE
|暗魂水晶
|提升暗黑神殿/痛苦地下室
高级特殊奖励的获得几率
|-
|8次
|ACF
|入场之灯
|进入智慧的引导/裂
缝注视者/终末的引导
所需引导石数量减少1个
|-
|10次
|ADF
|好运
|提升裂缝注视者中普利
昂和斯宾塞的乱入几率
|1人单刷
|10次
|ADG
|良夜
|提升流放者山脉高级
特殊奖励的获得几率
|-
|2次
|AEF
|恐怖
|提升普通黑鸦之境高级
特殊奖励的获得几率
|-
|8次
|AEG
|毁灭
|提升记忆之地/无底坑道
高级特殊奖励的获得几率
|-
|8次
|AFG
|静止
|提升希洛克攻坚战
中子弹时间的充能速度
|攻坚队队长持有
该Buff时生效
|2次
|BCE
|敬畏
|提升每周黑鸦之境高级
特殊奖励的获得几率
|-
|2次
|BCF
|飞鸟
|普雷·伊希斯攻坚战中，
斯雷克坤的体力+50%、
移动速度+20%，2次期间有效
|攻坚队队长持有
该Buff时生效
|2次
|BDE
|乱入
|提升每周黑鸦之境
中追随者和暗黑骑
士的乱入几率
|队长持有该
Buff时生效
|2次
|BDF
|吉运
|提升终末的引导中5种
希洛克攻坚战怪物
和斯宾塞的乱入几率
|1人单刷
|5次
|BDG
|并肩作战
|在每周黑鸦之境中
召唤杰娜，其他所有
APC都会出现一起战斗
|队长持有该
Buff时生效
|2次
|CDF
|轻巧
|简化希洛克攻坚战的
奈克斯和维塔的登场机制
（踏板修改为‘’一‘’字形态）
|攻坚队队长持有
该Buff时生效
|2次
|CEF
|贯通
|奥兹玛攻坚战中，卡赞不会
出现不死机制（修改卡赞不死机制/雷奥尼特不是必须）
|攻坚队队长持有
该Buff时生效
|2次
|CEG
|光
|洞察之眼中，小地图的迷雾消
失，可以查看所有怪物的位置
|队长持有
该Buff时生效
|2次
|DEG
|光明
|红玉的诅咒中，掉落
性能增强的夜光石
|-
|1小时
|DFG
|恢复
|奥兹玛攻坚战中，
提升理智数值的恢复速度
|攻坚队队长持有
该Buff时生效
|2次
|组合
|BUFF名
|BUFF效果
|适用条件
|BUFF效果持续时间
|ABD
|活力
|佩戴中的所有部位装备
获得体力增幅+10的效果
|-
|1小时
|ABG
|力量
|佩戴的武器获得
锻造+8的效果
|-
|1小时
|ACG
|立竿见影
|Lv30~50的技能Lv+3
（包括被动技能）
|-
|1小时
|BCG
|振奋
|佩戴中的所有部位装备
获得精神增幅+10的效果
|-
|1小时
|BEF
|威能
|佩戴的武器获得
强化+12的效果
|-
|1小时
|BFG
|往昔之力
|Lv1~25的技能Lv+5
（包括被动技能）
|-
|1小时
|CDE
|未来之光
|Lv55~95的技能Lv+2
（包括被动技能）
|-
|1小时
|CFG
|智慧
|佩戴中的所有部位装备
获得智力增幅+10的效果
|-
|1小时
|DEF
|孤高
|Lv100的技能Lv+1
（包括被动技能）
|-
|1小时
|EFG
|强力
|佩戴中的所有部位装备
获得力量增幅+10的效果
|-
|1小时
|组合
|BUFF名
|BUFF效果
|适用条件
|BUFF效果持续时间
|ABC
|无影臂
|攻击速度、施放速度
+100%，移动速度+50%
|-
|1小时
|ABE
|迅捷
|攻击、施放、
移动速度+80%
|-
|1小时
|ADE
|速度
|城镇移动速度+50%
|-
|1小时
|BCD
|飞毛腿
|移动速度+100%，
攻击速度、施放速度+50%
|-
|1小时
|BEG
|强化
|物理/魔法/独立
攻击力+200
|-
|1小时
|CDG
|惠顾
|强化费用-10%
|-
|1小时
活动规则
1.所有精灵宝石及礼袋均为账号绑定，且将于2022年5月26日凌晨6点删除，请注意使用。
2.buff效果对账号内所有角色均生效。
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