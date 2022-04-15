一张图看懂 | 多数人在用的流行的智能手机会发出多少辐射量？

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:智能手机已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。

大多数人每天在手机上花费5-6 个小时。而且，鉴于我们的手机会散发出微量的辐射，人们每天有数小时都处于辐射环境中，当然大部分都在安全值内。

但是不同的手机发出的辐射量是不同的。基于德国联邦辐射防护办公室收集的数据，数据网站visualcapitalist可视化了当今市场上一些流行的智能手机的辐射水平。

辐射水平测试考虑了单个设备的特定吸收比 (SAR)。人体吸收射频电磁场波(RF-EMF)。SAR实际上测量人体这样做的速率，测试结果以瓦特每千克 (W/Kg) 为单位。美国联邦通信委员会 ( FCC ) 已将手机的辐射标准设定为每公斤1.6 瓦。

辐射水平最高的智能手机

摩托罗拉 Edge ，SAR 值为每公斤1.79 W/Kg。这明显高于当今市场上大多数其他智能手机型号，并且在技术上超过了 FCC 允许的范围。

排在第二的是中兴通讯的 Axon 11 5G，SAR值为1.59， OnePlus 6T排在第三位，SAR值为1.55 W/kg。索尼 Experia AX2 Plus 和谷歌 Pixel 3 XL 和 3A XL 进入前五名。

以下是辐射水平最高的 10 款智能手机：

辐射水平最低的智能手机

SAR值最低的智能手机是中兴Blade V10，SAR值为0.13W/kg。三星的移动设备也有一些最小的辐射风险Galaxy Note 10+ 是其产品系列中最好的机型，SAR值仅为0.13W/kg。

以下是辐射最低的 10 款智能手机：

值得一提的是，目前没有重要的研究证明手机辐射的有害影响，本文仅量化手机辐射值供大家参考。

站长之家注：文章数据来自visualcapitalist。

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