广电总局：严禁网络视听平台传播违规游戏

在保护未成年人网络安全的道路上，网易游戏主动承担起游企业责任，不断开发和应用相关技术手段，力求为未成年人营造绿色健康的上网环境...网易游戏针对未成年人租售游戏账号等黑产问题展开专项治理，协助执法部门严厉打击违规售卖实名账号的工作室...当接到玩家举报其他用户为疑似未成年人时，网易游戏将会有专业的运营人员对被举报用户的身份进行核实，从该用户的各维度游戏行为判断其是否是疑似未成年，必要时还会使用人脸识别技术进行验证......