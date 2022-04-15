广电总局：严禁网络视听平台传播违规游戏

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:国家广播电视总局、中共中央宣传部出版局发布关于加强网络视听节目平台游戏直播管理的通知。
通知称，一段时间以来，网络直播乱象、青少年沉迷游戏等问题引起社会广泛关注，亟需采取有力措施予以严格规范。根据《未成年人保护法》和网络直播、网络游戏等相关管理规定，现就有关工作通知如下：
1.严禁网络视听平台传播违规游戏。网络影视剧、网络综艺、网络直播、短视频等各类网络视听节目均不得直播未经主管部门批准的网络游戏，不得通过直播间等形式为各类平台的违规游戏内容进行引流。
2、加强游戏直播内容播出管理。各网络直播平台，特别是游戏直播平台应从内容设置、宣传互动等方面严格把关，加强对网络游戏直播节目的管理。
3、加强游戏主播行为规范引导。网络主播应坚持健康的格调品味，自觉摈弃低俗、庸俗、媚俗等低级趣味，自觉反对流量至上、畸形审美、“饭圈”乱象、拜金主义等不良现象，自觉抵制有损网络文明、有悖网络道德、有害网络和谐的行为。
4、严禁违法失德人员利用直播发声出镜。
5、督促网络直播平台建立并实行未成年人保护机制。采取有效手段确保“青少年模式”发挥实际效用，落实实名制要求，禁止未成年人充值打赏，并为未成年人打赏返还建立专门处置通道。
6、严格履行分类报审报备制度。游戏直播节目上线、播出及版面设置应按直播节目相关要求报送广电行政管理部门。
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