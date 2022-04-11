新游戏来了！时隔9个月 游戏版号恢复发放

在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括百度的《进击的兔子》、三七互娱的《梦想大航海》、西山居的《剑网3缘起》、心动网络的《派对之星》、吉比特子公司雷霆网络的《盒裂变》、《塔猎手》等...部分中小企业的游戏储备有限，大多数储备仅有1-2款产品，急需产品上线并实现产出...版号开放会同时具有短期和长期效益，短期而言可能解决游戏企业的产品延期问题，长期而言则是为游戏市场的继续发展奠定了基础...