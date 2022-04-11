新游戏来了！时隔9个月 游戏版号恢复发放

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:今日，国家新闻出版署于今日公布2022年4月新一批版号名单，这是停摆9个月之久的游戏版号再次发放。
国家新闻出版署于今日公布2022年4月新一批版号名单，游戏版号于今日正式恢复下发。其中，包括《沙石镇时光》、NS游戏《铸时匠》《派对之星》等共有45款通过审批获得版号。
心动网络董事长黄一孟在朋友圈感慨“终于有版号了，喜极而泣。”
2022年4月国产网络游戏版号名单:
（举报）
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
近日有多家游戏厂商透露，停摆9个月之久的游戏版号已经恢复发放...从曝光的版号文件来看，此次消息应该属实，文件签发日期为2022年4月8日...目前官方还未在官网发布综合名单，上一次的游戏版号审批结果依然是2021年7月22日...该消息当时引发了国内游戏业巨大震动，疑受此影响，导致腾讯、快手等一众游戏概念股集体受挫，腾讯港股大跌...
恢复版号发放，对游戏行业无疑是大好事...根据中国音像与数字出版协会于 2021 年底发布的《 2021 年中国游戏产业报告》， 2021 年中国国内游戏用户达到6. 66 亿人，游戏市场销售收入 2965 亿元，其中自主研发游戏的收入达到 2560 亿元，在海外市场的销售收入达到 180 亿美元...回到游戏行业本身来说，尽管版号的恢复令行业有机会恢复元气，但行业还是应当加强自身的内功修炼，制作更多有内涵的游戏精品，继续加强防范游戏沉迷，同时应该继续加强出海能力的建设......
4月12日消息，昨日晚间，国家新闻出版署公布《2022年4月份国产网络游戏审批信息》，共计45款游戏获批。这是自2021年7月以来，国家新闻出版署公布的首批游戏版号。 45款游戏获批 游戏股开盘大涨 国家新闻出版署此次公布的游戏版号名单中，多家上市公司均有产品上榜，包括游族、吉比特、三七互娱、创梦天地等，具体名单如下：2021年7月22日，国家新闻出版署公布最新一批游戏版号后，便再未公布新的游戏获批版号。此次发放的版号是2022年首批版号，也是时隔8个月后游戏版号重启的第一批。 事实上，在国家新闻出版署公布具体名单之前，社交媒?
根据公示信息，此次通过审批的国产游戏共计有45款，其中移动端游戏39款，客户端游戏5款，游戏机游戏1款...受此消息影响，今天A股游戏板块大涨，网游概念12日盘中强势拉升早盘冰川网络20cm”涨停，天舟文化涨幅超14%，恺英网络、中科云网、大晟文化、游族网络、名臣健康等多股涨停，中青宝、星辉娱乐涨幅超8%...中证网援引开源证券的研究观点认为，受游戏行业增速放缓、未成年人防沉迷政策及游戏版号暂停发放等影响，2021年以来游戏行业整体估值受到压制，此次游戏版号的重新发放有望提振行业整体估值......
4 月 11 日，2022 年 4 月首批国产游戏版号下发，共 45 款国产网络游戏获批...这是自 2021 年 7 月 22 日以来，时隔 263 天后，国家新闻出版署再次下发的游戏版号...受上述消息影响，中概游戏股集体大涨，截至收盘，哔哩哔哩股价上涨7.23%、网易上涨2.12%、虎牙上涨2.59%、斗鱼上涨2.42%...
千禧年间，光明日报刊登的《电脑游戏——瞄准孩子的“电子海洛因”》，犀利的言语间接促成了国家出台“游戏机禁令”——国内主机游戏产业被精准撇去，一众传统游戏公司在盗版产业链的侵袭下走入绝境，网络游戏取而代之成为了市场的主旋律...2016 年 6 月，新闻出版广电总局发布《关于移动游戏出版服务管理的通知》，中国游戏正式进入“版号时代”...如今，版号复发使紧绷许久的游戏行业松了一口气，却鲜有游戏人会为此庆祝，业界对于国内游戏市场的预期亦未曾改变......
今天，国家新闻出版署正式公示《2022年4月份国产网络游戏审批信息》，此次时隔9个月的版号公示，正式宣告寒冬”已经结束...根据公示信息，此次通过审批的国产游戏共计有45款，其中移动端游戏39款，客户端游戏5款，游戏机游戏1款...在39款移动端游戏中，诸如帕斯亚科技的《沙石镇时光》、心动网络的《派对之星》、领音文化的《陶艺大师》等游戏，从宣发信息来看均已有较高完成度，应该不会让玩家等待太久...上海心愉负责运营的《铸时匠》则是本次过审的唯一一款游戏机游戏，将登陆国行Switch主机......
4月7日，吉比特发布2021年度业绩报告，报告显示， 2021 年度，公司实现营业收入46. 19 亿元，同比增长68.44%；归属于上市公司股东的净利润14. 68 亿元，同比增长40.34%；经营活动产生的现金流量净额24. 18 亿元，同比增长57.75%...自 2017 年 1 月上市以来，公司累计现金分红35. 71 亿元（包括已公布但尚未实施的 2021 年度分红金额），为IPO融资净额的3. 97 倍...
4 月 12 日，受利好消息影响，A股冰川网络、游族网络开盘涨停，中青宝、吉比特、三七互娱等涨超7%...4 月 11 日，2022 年 4 月首批国产游戏版号下发，共 45 款国产网络游戏获批...
在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括百度的《进击的兔子》、三七互娱的《梦想大航海》、西山居的《剑网3缘起》、心动网络的《派对之星》、吉比特子公司雷霆网络的《盒裂变》、《塔猎手》等...部分中小企业的游戏储备有限，大多数储备仅有1-2款产品，急需产品上线并实现产出...版号开放会同时具有短期和长期效益，短期而言可能解决游戏企业的产品延期问题，长期而言则是为游戏市场的继续发展奠定了基础...
今晚，vivo在线上举行新品发布会，iQOO Neo 6正式发布，而这款新机亮点颇多，充电就是其中一个...按照官方的说法啊，iQOO Neo6配备双电芯80W闪充，..
据凤凰网科技观察，在京东、天猫、拼多多等线上电商平台，“老坛酸菜”关键词下仍无搜索结果，但搜索“老坛酸酸菜方便面”、“老坛酸方便面”已可..
今日晚间，微信安全中心发布治理微信个人帐号"恶意营销行为"的公告称，发现部分用户存在发布刷单类、虚假、夸大类信息，典型如发布具有减肥、壮阳..
据Canalys最新数据显示，2021年全球可穿戴腕带设备出货量达1.93亿台，同比增长4.3%...在智能可穿戴腕带设备方面，苹果一直凭借优秀的设计、完整的..
目前iQOO Neo6已在官方网站接受预约，截至19点，iQOO Neo6在官网预约人数将近50万人，人气火爆...具体来说，它采用6.62英寸OLED中置挖孔直屏，搭载..
@荣耀官方旗舰店 官微表示，荣耀Play6T Pro荣获京东平台全档位安卓手机销量冠军，官方还对每一位用户对荣耀Play6T系列的支持表示了感谢...显示方面..
昨日，安兔兔公布2022年Q1用户偏好榜，目前安卓屏幕的主流便签是：6.6英寸、120Hz、1080P+。首先是尺寸方面，目前屏幕尺寸百花齐开，但6.6-6.7英寸..
SSLPing 是一款相当实用的工具，在注册并添加了你的服务器后，它就会帮助检查证书、协议、密码和已知漏洞。从 SSL v3 到 TLS 1.2，对于一些大型服..
今天上午，海外亚马逊的广告中提前泄露了一款一加旗下的新品手机，而且看起来造型非常独特。结合此前相关传闻，有不少数码博主推测，这很有可能会..
Sensor Tower公布3月国产手游出海总营收达22.2亿美元（约合人民币141亿元），今天，该平台公布了3月国产手游在海外市场的收入排行榜...《云上城之..
从爱奇艺的“四个放弃”到腾讯视频的“降本增效”，可见长视频平台大幅精简业务版图已是定局，但事到如今，其实也不能看出在过去十几年的快速发展..
官方数据显示，三星Type-C闪存盘读取速度能够达到400MB/s，这在目前的同级别优盘产品中同样领先...首先是Crystal Disk Mark，实测空盘状态下三星T..
100个可腌制100吨白菜的316L医用不锈白钢罐，超燃站立在地窖中，杜绝空气飘尘中有害物质入侵，采用cip清洗系统，清洗白菜去掉外帮保留嫩心，输入钢..
要知道，这个直播间曾在 2021 年做到过 90 天销售额3263. 7 万元的成绩，并形成了独树一帜的“蹦迪卖货”特色，引发行业热议...去年 8 月，直播带..
谷歌公司周三表示，今年计划对美国办公室和数据中心投资大约95亿美元，较去年的70亿美元增长36%...”谷歌在一份声明中表示...根据谷歌2021年的经济..
国际足球联合会刚刚推出了一项名为 FIFA Plus 的流媒体服务，特点是提供了超过 40000 场赛事的免费点播...在 FIFA Plus 上线首月，该流媒体平台就..
这一款U盘是三星最新推出的USB3.1 Gen1的C口形态设备，在包装上采用了三星国际化的包装风格，带有醒目的“Type-C”以及“256GB”的标识...总结:Ty..
许多朋友都是在体验后走入了投影仪的大屏世界，在家用旗舰投影上，也有不少选择，许多消费者都将画质放在选购投影的第一位，目前有一款家用旗舰投..
中国高端男装品牌七匹狼茄克2022春夏新品全面上市，品牌代言人苏炳添着新装全新亮相，以率性态度打造风格新姿，让春夏开场燃型释放，助力更多男士..
居然之家作为行业龙头企业，有望机会成为“下半场”最大受益者之一...站在居然之家的角度来看，一方面，公司加速进行数字化转型，通过卖场的数字化..