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新游戏来了！时隔9个月 游戏版号恢复发放

2022-04-11 20:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月11日 消息:今日，国家新闻出版署于今日公布2022年4月新一批版号名单，这是停摆9个月之久的游戏版号再次发放。

国家新闻出版署于今日公布2022年4月新一批版号名单，游戏版号于今日正式恢复下发。其中，包括《沙石镇时光》、NS游戏《铸时匠》《派对之星》等共有45款通过审批获得版号。

心动网络董事长黄一孟在朋友圈感慨“终于有版号了，喜极而泣。”

2022年4月国产网络游戏版号名单:

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