苹果以隐私法薄弱为由退出SPSC行业贸易组织：不能充分保护用户数据

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日消息:据9to5Mac报道，苹果公司正在退出一个隐私贸易组织，该组织已转向更多「对行业友好的数据隐私法律」。这一消息首先由Politico报道，苹果公司通过一位发言人证实了这一决定。这一变化是在苹果CEO蒂姆·库克下周主持全球隐私峰会之前发生的。

这个被称为国家隐私和安全联盟（SPSC）的贸易组织由 DLA Piper 律师事务所运营，并因推动有利于行业成员而不是消费者的隐私立法而受到批评。

据报道，苹果决定离开SPSC也是出于这些考虑。来自Politico的报道解释说。「该公司决定离开这个由大型律师事务所DLA Piper管理的秘密贸易团体，这是因为苹果进一步将自己定位为隐私友好型科技公司。一位熟悉这一消息人士说，苹果公司之所以离开，是因为担心SPSC正在推动的立法不能充分保护用户数据。」

当被问及苹果决定离开该组织时，该团体的负责人兼总法律顾问Andrew Kingman说，「不对成员变化发表评论」。尽管如此，Kingman补充说，SPSC「支持制定隐私法，为消费者建立一致的保护措施」。

在苹果公司决定离开该组织之前，蒂姆·库克将在下周主持一个全球隐私峰会。这位苹果公司首席执行官将发表主题演讲，为峰会揭开序幕，预计他将在演讲中再次重申苹果公司的信念，即隐私是一项基本人权。

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