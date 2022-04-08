抖音：儿童装扮类玩具仅允许放在过家家玩具类目下

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:4 月 7 日，抖音发布关于《【儿童化妆品商品发布及宣传】实施细则》修订的意见征集。修订后的《【儿童化妆品商品发布及宣传】实施细则》增加了规则适用类目范围：玩具/童车/益智/积木/模型/>仿真/过家家玩具>过家家玩具，并明确取得3C认证的儿童化妆玩具仅允许放置在过家家玩具类目下，且不能宣传为儿童化妆品。

同时，取得3C认证及未按儿童化妆品申报备案的儿童彩妆玩具需按照备案类别进行相应宣传，不得出现宣导未成年人化妆的内容。

在平台发布和销售儿童化妆品，应提供化妆品生产许可证编号，并在商品主图或详情页清晰展示印制有化妆品生产许可证编号的包装标签图片。

商品主图或详情页清晰展示普通化妆品或特殊化妆品经药监局批准的化妆品行政许可批件（或药监局相关产品备案/注册信息截图）。

商品主图或详情页清晰展示标注有儿童化妆品标志的产品包装图片。根据国家药监局发布儿童化妆品标志的公告，儿童化妆品标志的名称为“小金盾”。

依据《儿童化妆品监督管理规定》，儿童化妆品配方设计应当遵循安全优先原则，禁止发布使用以祛斑美白、祛痘、脱毛、除臭、去屑、防脱发、染发、烫发等为目的的原料的儿童化妆品。

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