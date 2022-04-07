炉石传说23.0更新补丁全部更新内容汇总 23.0更新补丁日志

炉石传说23.0补丁于今日正式上线，为即将于4月13日推出的最新扩展包“探寻沉没之城”绘制航线!本次补丁还带来了对酒馆战棋、佣兵战纪、对决模式和竞技模式的更新，以及问题修复和更多内容。

“探寻沉没之城”将于4月13日起航!

《炉石传说》最新扩展包“探寻沉没之城”即将于4月13日上线!全新扩展包含有135张全新卡牌，包括全新随从类型纳迦，新关键词巨型和探底，沉没的卡牌，以及更多精彩!

“探寻沉没之城”上线时将带来一条全新的奖励路线，内含海量装饰外观、经验值加成、卡牌包，以及大量金币!阅读奖励路线更新博文了解详情。

迎接多头蛇年

“探寻沉没之城”于4月13日正式上线时，《炉石传说》也将迎来多头蛇年!当《炉石传说》步入新的一年，凤凰年的所有卡牌（包括“外域的灰烬”、“通灵学园”和“疯狂的暗月马戏团”扩展包）都将退出标准模式环境。核心系列的部分卡牌也将更换。

阅读多头蛇年公布博文，了解核心系列更新和多头蛇年的其他计划。

更加狂野

在过去多年间，我们因为许多卡牌在标准模式中过于强大而进行了平衡性调整，但它们在狂野模式中的强度其实并不突出。以下卡牌将在4月6日回调平衡性改动，并在“探寻沉没之城”于4月13日上线后退入狂野模式。

神圣化身

被禁锢的拾荒小鬼

钉棍终结者

拾荒者的智慧

凯尔萨斯·逐日者

海盗藏品

螃蟹骑士

莫尔葛工匠

伊格诺斯

愚人套牌

沼泽拳刺

恐惧魔王之咬

残片震爆秘术师

终极索兰莉安（由星术师索兰莉安生成）

动物保镖

沸血蛮兵

被禁锢的安塔恩

詹迪斯·巴罗夫

高阶修士奥露拉

博学者普克尔特

唤醒

愤怒的女祭司

凯恩·日怒

秘教侍僧

标准模式玩家将有一周时间使用这些卡牌纵情狂欢，随后狂野玩家就能用这些重新增强后的卡牌开启狂野对战了!

钻石德雷克塔尔来了

德雷克塔尔回来算账了!虽说联盟赢得了奥特兰克之战，但那已经是过去的事了，部落依然坚韧，依旧强大。钻石传说卡牌德雷克塔尔现已在商店上架，和他一起彰显属于部落的骄傲吧!为了部落!

普通版的德雷克塔尔依然可以由玩家制作，或者从“奥特兰克的决裂”卡牌包中开出，就和范达尔及其他传说卡牌一样。23.0补丁上线后，荣誉军阶路线活动就会结束。未能完成荣誉军阶路线的玩家可以通过在本次补丁中上线的一个成就获取金色的德雷克塔尔/范达尔·雷矛。

酒馆战棋更新

新英雄，新伙伴

伊妮·积雷

敲打机械 被动。在9个友方随从死亡后，随机获得一张机械牌。



潜水清扫机（伊妮·积雷的伙伴）

[酒馆等级2，机械]4点攻击力，4点生命值。在你使用一张机械牌后，获得+2/+2。

全新英雄将于4月20日正式解锁，拥有战棋礼遇的玩家可以抢先体验。

平衡性调整

瓦尔登·晨拥的英雄技能:好事成霜

旧:被动。在鲍勃的酒馆被刷新后，复制并冻结其中的一个随从。→新:被动。在鲍勃的酒馆被刷新后，复制等级最高的随从并冻结这两个随从。

瓦尔登的水波勇士（瓦尔登·晨拥的伙伴） 旧:好事成霜还会使复制体获得等同于你的酒馆等级的属性值。→新:好事成霜还会使这两个随从获得等同于你的酒馆等级的属性值。



商品更新

此前的商品“酒馆战棋终结特效”现在更名为“酒馆战棋打击特效”。我们感觉这个名字能够更准确地反映出装饰外观的功能，更适合酒馆战棋的风格。

全新酒馆战棋打击特效——潮汐之力将在23.0补丁中上线。补丁上线时还会推出全新的酒馆战棋对战面板沉船海湾，以及一个包含打击特效、对战面板和八款沉没之城主题英雄皮肤的合集!

佣兵战纪更新

任务系统重做

从23.0补丁开始，完成佣兵任务线中的一个任务会自动将你推进至下一个任务。你可以不断推进佣兵的任务进度，直到完成该佣兵的全部任务!

神秘的陌生人的设计本意是为玩家提供更多任务，由于现在任务会自动推进，所以我们会减少他的出现几率。他依然会偶尔现身，在你放弃任务或完成某个佣兵的全部任务后为你提供更多任务。如果你留有空缺的任务栏位，也会在每天任务刷新时随机获得新任务。

该系统更新的目的是让玩家获得更多自己想要的任务，在总体上提供更多任务，同时允许玩家探索更有参与性的玩法模式。对于想要提升特定佣兵的玩家，以及总是想要寻找新任务的玩家而言，我们希望全新的系统能够有所助力。我们会关注新系统的实际效果，必要时也会做出调整。我们同时还在开发更大规模的任务系统重做，希望能在今年晚些时候和大家分享。

新佣兵

奔波尔霸（史诗斗士）

完全升级后属性值:11/79

技能 黏液时间5（自然）:(速度值4点)对一个敌人造成12点伤害。使其获得嘲讽，直到下回合结束。 安全泡泡5（自然）:(速度值4点，冷却1)为一个相邻的鱼人恢复13点生命值。与该鱼人交换位置，且共同获得圣盾。自然连击:重复此技能。 气泡鱼5:（速度值7点，冷却1） （鱼人）15点攻击力，10点生命值。亡语:随机对3个敌人造成等同于此随从攻击力的伤害。

装备 虾戮时间4:被动:每当一个友方鱼人攻击具有嘲讽的敌人时，使其获得+4攻击力。 又湿又滑4:被动:在你的角色失去圣盾或冻结后，其下一个技能的速度值加快（3）点。 鱼人冲锋4:战吼:召唤2个10/10的鱼人。



奔波尔霸可在“探寻沉没之城”奖励路线中免费获取。奔波尔霸头像可在“探寻沉没之城”炉石通行证中获取。“探寻沉没之城”的下一个扩展包上线后，奔波尔霸及其头像可作为佣兵战纪商品购买。

佣兵战纪平衡性更新与重做

迦顿男爵

旧:完全升级后属性值:10/82→新:完全升级后属性值:10/86

熔岩之刃（装备） 旧（等级4）:热力迸发造成的伤害增加4点。→新(等级4):热力迸发造成的伤害增加7点。



穆克拉

大餐时间 旧（等级5）:速度值2点，冷却1→新(等级5):速度值1点，冷却1

新鲜香蕉（装备） 旧（等级4）:香蕉额外获得+4生命值。→新(等级4):香蕉额外获得+5生命值。

辐射香蕉（装备） 旧（等级4）:香蕉额外获得+2攻击力。→新(等级4):香蕉额外获得+4攻击力。



泽瑞拉

救赎 旧（等级5）:造成15点伤害。你每恢复20点生命值，伤害+3。→新(等级5):造成20点伤害。你每恢复20点生命值，伤害+3。

纯洁长袍（装备） 旧（等级4）:救赎升级所需的治疗量减少5点。→新:救赎升级所需的治疗量减少10点。



斯卡布斯·刀油

旧:完全升级后属性值:11/77→新:完全升级后属性值:13/81

军情七处合约（装备） 旧（等级4）:战术打击的连击效果造成的伤害增加4点。→新:战术打击的连击效果造成的伤害增加8点。

精磨之杖（装备） 旧（等级1）:暗影之刃还会使此佣兵先获得+4攻击力。→新:暗影之刃还会使此佣兵先获得+10攻击力。



米尔豪斯·法力风暴

旧:完全升级后属性值:6/69→新:完全升级后属性值:6/74

强能奥术飞弹 旧（等级5）:随机对敌人发射三枚飞弹，每枚飞弹造成15点伤害。→新(等级5):随机对敌人发射三枚飞弹，每枚飞弹造成20点伤害。

奥术粉尘（装备） 旧（等级4）:魔爆术造成的伤害增加4点。→新(等级4):魔爆术造成的伤害增加5点，并会使敌人失去潜行。



凯瑞尔·罗姆

旧:完全升级后属性值:11/78→新:完全升级后属性值:12/78

远征军打击 旧（等级5）:攻击一个敌人。击杀:恢复40点生命值。→新:攻击一个敌人。击杀:恢复60点生命值。

圣光秘典（装备） 旧（等级4）:被动:当此佣兵具有嘲讽时，具有+8攻击力。→新(等级4):被动:当此佣兵具有嘲讽时，具有+12攻击力。



乌瑟尔

保护祝福 旧（等级5）:为一个友方角色恢复10点生命值，并使其在本回合中获得嘲讽。→新(等级5):为一个友方角色恢复14点生命值，并使其在本回合中获得嘲讽。

光明使者（装备） 旧（等级4）:制裁之锤造成的伤害增加4点，并使目标的速度值额外减慢(2)点。→新(等级4):制裁之锤造成的伤害增加6点，并使目标的速度值额外减慢(2)点。

微光肩甲（装备） 旧（等级4）:复仇之怒造成的伤害增加4点。→新(等级4):复仇之怒造成的伤害增加8点。



加尔鲁什·地狱咆哮

旧:完全升级后属性值:11/84→新:完全升级后属性值:12/84

兽人的旗帜（装备） 旧（等级4）:战斗怒吼还会为你的兽人恢复10点生命值。→新(等级4):战斗怒吼还会为你的兽人恢复15点生命值。



加尔范上尉

旧:完全升级后属性值:11/71→新:完全升级后属性值:11/79

撕裂挥砍 旧（等级5）:攻击一个敌人。如果目标在本回合中尚未行动，则对目标和相邻的敌人施加流血(8)。→新(等级5):攻击一个敌人。如果目标在本回合中尚未行动，则对目标和相邻的敌人施加流血(12)。

德雷克塔尔的恩惠（装备） 旧（等级4）:致命打击还会施加流血(5)。→新(等级4):致命打击还会施加流血(10)。



拉希奥

旧:完全升级后属性值:12/73→新:完全升级后属性值:12/79

蠕行疯狂 旧（等级5）:攻击一个敌人。目标在下个回合中必须使用不同的技能，否则会受到20点伤害。→新(等级5):攻击一个敌人。目标在下个回合中必须使用不同的技能，否则会受到25点伤害。

黑龙鳞片（装备） 旧（等级4）:扫尾还会施加流血(5)。→新(等级4):扫尾还会施加流血(10)。



梵妮莎·范克里夫

旧:完全升级后属性值:10/75→新:完全升级后属性值:13/75

剽窃轰击 旧（等级5）:攻击一个敌人。连击:偷取目标的5点攻击力。→新(等级5):攻击一个敌人。连击:先偷取目标的5点攻击力。

加装口袋（装备） 旧（等级4）:在使用临时武器后，此佣兵可以保留至多5点攻击力。→新(等级4):在使用临时武器后，此佣兵可以保留至多10点攻击力。



泰兰德

奥术齐射 旧（等级5）:随机对两个敌人造成8点伤害。→新(等级5):随机对两个敌人造成12点伤害。如果有敌人死亡，重复此效果。

艾露恩的护符（装备） 旧（等级4）:奥术射击造成的伤害增加5点。→新(等级4):如果目标敌人已经行动，奥术射击造成的伤害增加15点。



瓦里安·乌瑞恩

爆裂打击 旧（等级5）:攻击一个敌人。击杀:使你的人类获得+12攻击力。→新(等级5):攻击一个敌人。击杀:使你的人类获得+15攻击力。

英勇飞跃 旧（等级5）:对一个敌人造成14点伤害。你的其他人类的速度值永久加快(1)点。→新(等级5):对一个敌人造成14点伤害。你的场上和后备中的其他人类的速度值永久加快(1)点。

反击 旧（等级5）:在本回合中，在一个敌人攻击后，获得+5攻击力并攻击该敌人。→新(等级5):在本回合中，在一个敌人攻击后，获得+5/+5并攻击该敌人。

战争旗帜（装备） 旧（等级4）:反击额外获得+4攻击力。→新(等级4):反击额外获得+2/+10。



古尔丹

毁灭之雨 旧:速度值8点，冷却1→新:速度值8点，冷却0

混乱之杖（装备） 旧（等级4）:被动:在一个兽人死亡后，获得+4邪能伤害。→新(等级4):被动:在一个兽人或恶魔死亡后，获得+4邪能伤害。



特里高雷

狂暴攻击 旧（等级5）:攻击一个敌人。如果此佣兵在本回合中受到了伤害，则随机对一个相邻敌人造成12点伤害。→新(等级5):攻击一个敌人。如果此佣兵在本回合中受到了伤害，则随机对一个相邻敌人造成16点伤害。

反冲 旧（等级5）:在本回合中，下一次有敌人对相邻的友方角色造成伤害时，获得+5攻击力并对该敌人造成等同于此佣兵攻击力的伤害。→新(等级5):获得+5攻击力。在本回合中，每当有敌人对相邻的友方角色造成伤害时，对该敌人造成等同于此佣兵攻击力的伤害。



斯尼德

旧:完全升级后属性值:7/77→新:完全升级后属性值:9/77

启动电锯 旧（等级5）:获得+6攻击力，持续2回合。随机攻击一个敌人。→新(等级5):获得+9攻击力，持续2回合。随机攻击一个敌人。

颅骨之尘（装备） 旧（等级4）:嗞啦会获得流血(5)。→新(等级4):嗞啦会获得流血(10)。

加装锯刃（装备） 旧（等级4）:对战开始时斯尼德具有启动电锯5，持续1回合。→新(等级4):对战开始时斯尼德具有启动电锯5，持续2回合。



艾德温，迪菲亚首脑

刺客之刃 旧（等级5）:攻击一个敌人。如果目标在本回合中还没有行动，则获得+5生命值并再次攻击。→新(等级5):攻击一个敌人。如果目标在本回合中还没有行动，则获得+10生命值并再次攻击。

首脑的悬赏 旧:速度值4点，冷却2。→新:速度值4点，冷却1。

黑色船旗（装备） 旧（等级4）:被动:相邻海盗的技能的速度值加快(4)点。→新(等级4):被动:你的其他海盗的速度值加快(4)点。

公平分配（装备） 旧（等级4）:首脑的悬赏额外恢复10点生命值，并会影响所有友方角色。→新(等级4):首脑的悬赏额外恢复15点生命值，并会影响所有友方角色。



萨尔

闪电风暴 旧（等级5）:对所有敌人造成10点伤害。→新(等级5):对所有敌人造成10点伤害，并使其失去潜行。



玛诺洛斯

恐惧嚎叫 旧（等级5）:在本回合中，使所有敌人的攻击力降低15点。→新(等级5):在本回合中，使所有敌人的攻击力降低15点，并使其失去潜行。



拉格纳罗斯

死吧，虫子! 旧（等级5）:随机对一个敌人造成22点伤害。击杀:重复此效果。→新(等级5):随机对一个敌人造成22点伤害并使其失去潜行。击杀:重复此效果。



指挥官沃恩

飞斧投掷 旧（等级5）:对一个敌人及一个相邻的角色造成8点伤害。→新(等级5):对一个敌人及一个相邻的角色造成10点伤害。并使其失去潜行。



瓦尔登·晨拥

冰风暴 旧（等级5）:随机对3个敌方佣兵造成6点伤害，并使其下回合的速度值减慢(2)点。→新(等级5):随机对敌人发射三枚飞弹，每枚飞弹造成7点伤害，并使其下回合的速度值减慢(2)点。

冰风护符（装备） 旧（等级4）:亡语:对所有敌人造成8点伤害。随机冻结一个敌人，直到下回合结束。→新(等级4):亡语:对所有敌人造成14点伤害，随机冻结一个敌人。



其他更新

在悬赏过程中，现在只需点击一次便可打开营火节点，不再需要选中后再点击进入。

瓦拉斯塔兹的悬赏奖励现在会提供奔波尔霸硬币，而非安娜科德拉硬币。

多层流血效果现在可以叠加为总流血量，可以被治疗效果降低，而非直接去除效果。

流血伤害不再能够暴击。

调整了佣兵牌的显示效果和屏幕空间，以优化技能预览。

对决模式更新

综合更新

当前的对决模式赛季将于4月6日结束，等级将会重置为0，尚未完成的挑战都将结算。

“探险者协会”和“奥丹姆奇兵”扩展系列将在同日加入构筑可用卡牌池、选牌池和发现效果池。

“探寻沉没之城”将于4月6日随补丁一同加入卡牌池和发现效果池，但在扩展包于4月13日正式上线之前无法用于构筑初始套牌。

所有退出核心系列的原核心系列卡牌将从4月6日起禁用，直到核心系列在4月13日完成更新。更新后，留在核心系列中的卡牌将依然可以使用;退出核心系列的卡牌如果来自可用卡牌系列，则其非核心版本也可以正常使用。阅读多头蛇年博文，了解核心系列更新详情。

对决模式于4月6日开启新赛季之后可用的新英雄请见下文。

你现在可以在挑战开始时，从5个不同的英雄中进行选择，而非4个。

新英雄

探险者协会加入了对决模式!协会的四名成员都是特殊的双职业英雄，以有趣而欢乐的方式结合了两大职业的特性。雷诺·杰克逊是一位法师/潜行者，芬利爵士是圣骑士/萨满祭司，伊莉斯·逐星是德鲁伊/牧师，布莱恩·铜须则是猎人/战士。选择这些英雄时，你可以在构筑初始套牌和后续选牌时选用两个对应职业的卡牌。

我们也在此开创先河:英雄技能和签名版宝藏既可以通过对决模式解锁，也可以通过“奥丹姆奇兵”的单人内容“古墓惊魂”中的同名内容解锁。已经在“古墓惊魂”中解锁的英雄技能和签名版宝藏会在对决模式中自动解锁。此前购买过“古墓惊魂”的玩家可以在“单人冒险”模式中体验该内容。尚未拥有“古墓惊魂”的玩家可以在游戏内商店或网页商城的狂野模式部分下购买该内容。

雷诺·杰克逊拥有3个新英雄技能，你可以在游戏过程中逐步解锁:

业余法师 [2点法力值消耗]造成1点伤害。连击:改为造成2点伤害。

“考古专家” [1点法力值消耗]在本回合中，你的下一个法术将获得法术伤害+2>。 对决模式解锁条件:使用25张法力值消耗小于或等于（3）点的牌。

玩弄奥术 [2点法力值消耗]发射两枚飞弹，每枚造成1点伤害。如果任何随从死亡，则重复此效果。 对决模式解锁条件:使用英雄技能30次。



雷诺·杰克逊还拥有6个签名版宝藏，你可以在游戏过程中逐步解锁:

雷诺的幸运帽 [消耗2点法力值的法术]使一个随从获得+2/+2以及法术伤害+2。

雷诺的灵动套索 [消耗2点法力值的武器]3点攻击力，2点耐久度。在你的英雄攻击后，复制你对手的一张手牌。

雷诺的魔法火把 [消耗2点法力值的法术]造成4点伤害。连击:将这张牌的一张复制洗入你的牌库，其造成的伤害增加2点。 对决模式解锁条件:使用25张“奥丹姆奇兵”的职业随从牌。

高级探墓员 [消耗4点法力值的随从]5点攻击力，5点生命值。战吼:在本局对战中，如果你使用了5张奥秘牌，则将你的英雄技能变为“发现一张宝藏牌”。 对决模式解锁条件:使用25张“探寻沉没之城”的职业随从牌。

雷·火掌 [消耗4点法力值的随从]2点攻击力，6点生命值。每个回合中，在你施放第一个法术后，再次施放该法术（目标不变）。 对决模式解锁条件:使用25张“奥丹姆奇兵”的职业法术牌。

加特林法杖 [消耗5点法力值的法术]造成3点伤害，随机分配到所有敌方随从身上（在本局对战中你每施放一个法术都会提高）。 对决模式解锁条件:使用25张“探寻沉没之城”的职业法术牌。



芬利爵士拥有3个新英雄技能，你可以在游戏过程中逐步解锁:

更新的“新兵” [2点法力值消耗]召唤一个2/2的融合怪探险者。

气泡升腾 [1点法力值消耗]发现一张萨满祭司或圣骑士的战吼随从牌。过载:（1）。 对决模式解锁条件:使用25张战吼牌。

力量强化 [2点法力值消耗]使一个随从获得圣盾和风怒。 对决模式解锁条件:使用20张探底牌。



芬利爵士还拥有6个签名版宝藏，你可以在游戏过程中逐步解锁:

芬利的冒险头盔 [消耗2点法力值的法术]使你的所有随从获得+2生命值。将这张牌洗入你的牌库。

“威武战驹”麦克斯韦 [消耗5点法力值的随从]3点攻击力，5点生命值。突袭，复生。战场上每有一个其他随从，便获得+2攻击力。

真银长枪 [消耗5点法力值的武器]3点攻击力，1点耐久度。吸血。在你过载后，获得+1耐久度。 对决模式解锁条件:使用25张“奥丹姆奇兵”的职业随从牌。

高级侦查员 [消耗5点法力值的随从]6点攻击力，6点生命值。突袭，风怒。在你的回合结束时，随机对一个敌方随从造成6点伤害。 对决模式解锁条件:使用25张“探寻沉没之城”的职业随从牌。

走失的卡尔 [消耗8点法力值的随从]6点攻击力，6点生命值。战吼:召唤六个1/1的白银之手新兵，并使所有友方随从获得嘲讽和圣盾。 对决模式解锁条件:使用25张“奥丹姆奇兵”的职业法术牌。

正义之剑 [消耗5点法力值的法术]将所有随从变形成为1/1的鱼人。随机将鱼人牌置入你的手牌，直到你的手牌数量达到上限。这些鱼人牌的法力值消耗为（1）点。 对决模式解锁条件:使用25张“探寻沉没之城”的职业法术牌。



伊莉斯·逐星拥有3个新英雄技能，你可以在游戏过程中逐步解锁:

伊莉斯的力量 [2点法力值消耗]抉择:在本回合中获得+2攻击力;或者获得2点护甲值。

德鲁伊教学 [2点法力值消耗]恢复2点生命值。此时如果目标拥有所有生命值，抽一张牌。 对决模式解锁条件:使用40张法术牌。

逐星 [被动]在一回合中你施放三个法术后，将一张“月火术”置入你的手牌。 对决模式解锁条件:用你的英雄攻击10次。



伊莉斯·逐星还拥有6个签名版宝藏，你可以在游戏过程中逐步解锁:

逐星套装 [消耗4点法力值的法术]发现一张随从牌和一张法术牌，其法力值消耗减少（2）点。

伊莉斯的弯刀 [消耗5点法力值的武器]3点攻击力，3点耐久度。在你的英雄攻击后，召唤两个2/2的树人，并使其获得突袭。

埃达尔拉 [消耗7点法力值的随从]3点攻击力，6点生命值。战吼:将所有敌方随从洗入你的牌库。 对决模式解锁条件:使用25张“奥丹姆奇兵”的职业随从牌。

高级导航员 [消耗5点法力值的随从]2点攻击力，10点生命值。每当你以该随从为目标施放一个法力值消耗（2）点或以上的法术，将法术牌的一张复制置入你的手牌。 对决模式解锁条件:使用25张“探寻沉没之城”的职业随从牌。

学术研究 [消耗3点法力值的法术]对战开始时:抽到这张牌。获得1个法力水晶（每当一个友方随从死亡时都会升级）。 对决模式解锁条件:使用25张“奥丹姆奇兵”的职业法术牌。

重生法杖 [消耗10点法力值的法术]复活5个法力值消耗最高的友方随从，并使其获得嘲讽。 对决模式解锁条件:使用25张“探寻沉没之城”的职业法术牌。



布莱恩·铜须拥有3个新英雄技能，你可以在游戏过程中逐步解锁:

散射 [2点法力值消耗]造成1点伤害，再对敌方英雄造成1点伤害。

装备精良 [2点法力值消耗]随机装备一把武器，并将其耐久度变为1点。 对决模式解锁条件:使用15张武器牌。

恐龙追踪 被动:在你的回合开始时，发现你要抽的牌。 对决模式解锁条件:发现30次。



布莱恩·铜须还拥有6个签名版宝藏，你可以在游戏过程中逐步解锁:

靠谱的老猎枪 [消耗3点法力值的武器]4点攻击力，2点耐久度。在你的英雄攻击后，对所有敌人造成1点伤害。

布莱恩的鞍座 [消耗3点法力值的法术]使一个友方野兽获得+3/+3，以及“亡语:随机将布莱恩的鞍座甩给另一个友方野兽。”

泰坦钩爪 [消耗4点法力值的法术]随机消灭两个敌方随从。获得等同于两个随从攻击力之和的护甲值。 对决模式解锁条件:使用25张“奥丹姆奇兵”的职业随从牌。

高级挖掘师 [消耗5点法力值的随从]3点攻击力，6点生命值。战吼:抽三张牌。抽到的随从牌法力值消耗减少（4）点。 对决模式解锁条件:使用25张“探寻沉没之城”的职业随从牌。

弗洛·岩印 [消耗6点法力值的随从]4点攻击力，4点生命值。战吼，亡语:随机将一张宝藏牌置入你的手牌。 对决模式解锁条件:使用25张“奥丹姆奇兵”的职业法术牌。

布莱恩的宝贝蛋 [消耗7点法力值的随从]0点攻击力，3点生命值。在该随从受到伤害后，召唤暴龙王克鲁什。 对决模式解锁条件:使用25张“探寻沉没之城”的职业法术牌。



新被动宝藏

探底利器——1号池 在你探底后，抽一张牌并洗混你的牌库。

蛇盘施法——1号池 每回合中，在你使用第一张纳迦牌后，随机将一张法力值消耗为（1）的法术牌置入你的手牌。

改良磁极——1号池 每回合中，在你使用第一张非磁力机械牌后，随机将一张法力值消耗为（1）的磁力机械牌置入你的手牌。

召邀海盗——1号池 每回合中，在你使用第一张海盗牌后，召唤一个海盗帕奇斯。

曲奇的汤勺——1号池 每回合中，在你使用第一张鱼人牌后，抽一张鱼人牌。

遗忘深渊——1号池 对战开始时，将3张巨型随从牌置于你的牌库底。其法力值消耗减少（3）点。



宝藏更新

为了联盟!和为了部落!

移除了两个签名版宝藏的解锁条件。

开发者评论:200张确实有些多了，对吧?

赛道驭手艾蕾萨

旧:2点攻击力，3点生命值→新:2点攻击力，5点生命值

莫尔葛流放者

旧:[4点法力值消耗]→新:[3点法力值消耗]

神奇菌丝

旧:发现一张抉择牌。直到回合结束，抉择牌和英雄技能会同时拥有两种效果。→新:发现两张抉择牌，它们会同时拥有两种效果。将这张牌洗入你的牌库。

斯雷特的注射器

旧:从一个敌方随从处偷取最多3点攻击力和生命值，随机使一只友方野兽获得该属性值。→新:从一个敌方随从处偷取最多4点攻击力和生命值，随机使一只友方野兽获得该属性值。

布里茨·炎桶

旧:在你使用一张法术牌后，随机召唤一个法力值消耗相同的随从。召唤的随从会在受到伤害时死亡。→新:在你使用一张法术牌后，随机召唤两个法力值消耗相同的随从，召唤的随从会在受到伤害时死亡。

机鱼之龙

旧:亡语:抽一张龙牌，鱼人牌和机械牌，其法力值消耗减少（2）点。→新:亡语:抽一张龙牌，鱼人牌和机械牌，其法力值消耗减少(3)点。

开发者评论:哇哦!各显神通选牌框这下强多了!

谦卑祝福

旧:[4点法力值消耗]→新:[3点法力值消耗]

先行者阿苏

旧:[4点法力值消耗]→新:[3点法力值消耗]

王牌降临

旧:[3点法力值消耗]→新:[2点法力值消耗]

深渊之子

旧:[3点法力值消耗]2点攻击力，2点生命值→新:[2点法力值消耗]2点攻击力，4点生命值

乔拉斯·寂灭

旧:每当你的生命值在你的回合中发生变化，召唤一个该随从的复制。→新:突袭。每当你的生命值在你的回合中发生变化，召唤一个该随从的复制。

狂乱液滴

旧:[5点法力值消耗]→新:[4点法力值消耗]

古神垂赐

旧:[6点法力值消耗]→新:[4点法力值消耗]

禁锢锁链

旧:[4点法力值消耗]→新:[3点法力值消耗]

月夜枭兽

旧:4点攻击力，5点生命值。你的日蚀和月蚀法术牌法力值消耗为（0）点。→新:4点攻击力，6点生命值。在你的回合结束时，随机将一张日蚀或月蚀置入你的手牌。你的日蚀和月蚀法术牌法力值消耗为(0)点。

狂野的祖卡拉

旧:3点攻击力，5点生命值。→新:3点攻击力，6点生命值。

收藏家之怒

旧:[6点法力值消耗]→新:[5点法力值消耗]

开发者评论:各显神通再获增强!

烈焰波

旧:在你的回合结束时，你在本回合中每施放过一个火焰法术，便对所有敌人造成2点伤害。→新:在你的回合结束时，你在本回合中每施放过一个火焰法术，便对所有敌方随从造成2点伤害。

开发者评论:嘿，那个谁，没错，就是你，看看你逼得我把自家孩子削成什么样了。

召唤权杖

从宝藏2号池移入极为稀有2号池。

英雄技能更新

邪恶混剂（渗透者莉莉安英雄技能）

旧:使一个随从获得剧毒。连击:并使其获得潜行一回合。→新:使一个随从获得剧毒。连击:并使其获得+1/+1和潜行1回合。

选牌框更新

各显神通已被移除。 开发者评论:不!!!!!凭什么前脚增强后脚砍光啊?!

加入了“探寻沉没之城”流派的新选牌框。

竞技模式更新

当扩展包于4月13日上线后，进行中的竞技模式游戏将会结束，全新的竞技模式赛季将会开启。竞技模式的卡牌池将轮换为以下卡牌系列:

核心系列

探险者协会

上古之神的低语

冠军的试炼

暴风城下的集结

奥特兰克的决裂

探寻沉没之城

问题修复及游戏改进

新增了最近完成成就界面，方便玩家领取成就。

为了避免艾萨拉之辉产生负面的游戏体验，更新了不稳定的异变的效果，使其效果与回响关键词类似（初始卡牌的复制的法力值消耗不会低于1点）。文本将在未来更新，并添加回响关键词。由于这一改动，23.0补丁上线后，玩家将可以在两周的时间内分解不稳定的异变，并获得全额奥术之尘。

修复了攻击未造成伤害时（例如攻击具有圣盾的随从，或者攻击埃辛诺斯壁垒），裂魔者库尔特鲁斯无法升级的错误。

修复了通过野性之心古夫获得了超过10个法力水晶时，梦境吐息无法提供法力水晶的错误。

修复了原始目标受到伤害时，远古映像会复制“受伤时”效果的问题。

考虑到永恒之火和话痨奥术师等单个效果导致多次死亡的情况，将蜡油暴怒者的死亡次数上限从8次提高至51次。

日蚀更新了说明文字。卡牌的实际功能未作更新。

修复了德语无法使用“全额分解”搜索关键词的错误。

修复了部分语言无法看到乱斗模式黑板文字的错误。

修复了酒馆战棋有时未能同步，导致玩家和/或观战者在同一场战斗中看到不同结果的错误。

修复了佣兵的制作费用有时会显示为双倍的错误。

修复了佣兵任务会在神秘的陌生人节点上显示为“任务1”的错误。

修复了正向平衡宝藏无法提供其列出的自然和火焰伤害加成的错误。

修复了赤精处于后备中时，焰心水晶的效果可以激活的错误。

修复了如果拉希奥在龙形态下死亡，在后续的悬赏战斗以及决斗场战斗计算胜场所需条件时，不会将拉希奥视作死亡的错误。

修复了拉希奥的任务10无法在龙形态下追踪的错误。

更新了洛卡拉的氏族的坚韧任务，使其要求通过部族战争造成伤害，以便正常完成。

修复了在对决模式中，元素之乱无法受到法术伤害或斯雷特教授影响的错误。

其他性能增强和问题修复，让你在火炉旁坐得更舒服。

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