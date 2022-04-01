愤怒的小鸟重返应用商店 将使用全新引擎

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:游戏开发商Rovio发布了《Rovio经典：愤怒的小鸟》，这是对2012年在应用商店中出现的原始《愤怒的小鸟》游戏的完整再现。该游戏包括原始游戏的所有章节，以及游戏中的所有复活节彩蛋和额外内容当时。

Rovio解释了为什么是 2012年版本？他们表示在 2019 年《愤怒的小鸟》从应用商店下架后，粉丝们涌向社交媒体，齐心协力使用 #BringBack2012主题标签呼吁游戏回归。

“我们非常感谢拥有如此出色的粉丝社区，他们非常关心我们的游戏。” Rovio首席执行官Alex Pelletier-Normand说。“《愤怒的小鸟》触动了很多人，并且在手机游戏中占有重要地位。在听到粉丝的强烈抗议后，我们只好想办法让《愤怒的小鸟》回归。”

《Rovio经典：愤怒的小鸟》已在Unity中从头开始重建，目的是在如今新的手机设备上提供更好的质量，同时保留了 2012 年的原汁原味的《愤怒的小鸟》体验。

“在我们重建《愤怒的小鸟》时，我们非常注意保留原始《愤怒的小鸟》游戏的感觉，”执行制片人Sami Ronkainen说。“我们知道我们的粉丝是一群有眼光的人，即使是很小的差异也能挑出来。将游戏的玩法、物理和外观与原版相匹配是至关重要的。”

《Rovio经典：愤怒的小鸟》现在可以在 App Store 和 Google Play上以0.99美元的价格进行下载。