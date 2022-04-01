快手：2021年全年下架视频32295个 处理违规直播53万余场

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:日前，快手发布《 2021 快手社区治理报告》。在原创保护方面， 2021 年全年，快手主动召回 41226 个视频，经审核下架视频 32295 个。 2021 年，通过“运营代维权”机制共举报 8012 个作品，处理量达 7894 个，封禁账号 2350 个。

在守护未成年人方面， 2021 年，快手通过升级青少年模式、优化内容模型和推荐策略、处理青少年保护研究中心等举措保护未成年人。共封禁违规用户 2694 个，删除违规视频超 20 万条，处理违规评论超 9 万条。

在整治网络诈骗方面，快手通过风控模型识别诈骗意图，主动处罚涉嫌诈骗账号367. 5 万个，主动拦截阻断超94%的诈骗行为发生；通过风控模型识别易受骗行为主动提示易受骗用户超 500 万人，风险提示有效率超95%， 2021 年，经用户举报后封禁处理诈骗账号 141705 个。

2021 年，快手共处罚礼物诱导诈骗账号 57600 个，教育易受骗用户 20 万个。 2021 年全年，快手通过各类手段处罚色情及色情引流类账号 8329834 个。

在打击刷单刷量方面， 2021 年，快手共日均拦截涉嫌别单账号超过 8000 个，拦截异常交易近 20000 次，帮助商家各项补贴活动止损超过 1 亿元。

在打击劣质商家方面，快手通过商家在直播中对商品的介绍、商品资质和质量、消费者投诉等维度，优化已有策略，累计识别劣质商家 300 余个，处罚违规商家1. 3 万人次，处罚虚假宣传商家和达人 24 万人次，处理 53 万余场违规直播。