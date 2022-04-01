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TikTok入选全球最具影响力企业 阿里腾讯今年未上榜

2022-04-01 11:10 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:北京时间 4 月 1 日，《时代》杂志公布 2022 年全球 100 大最具影响力企业，榜单分为 5 个部分，分别是先锋、巨头、领导者、创新者及颠覆者。

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其中，TikTok入选“颠覆者”榜单，苹果、微软、亚马逊、比亚迪入选“巨头”榜单。阿里巴巴、腾讯、华为今年都未上榜。

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对于TikTok《时代》对它的评语主题是“爆红”。现在有超过 10 亿用户在使用TikTok，使得它成为了社交媒体巨头的最大现实威胁。

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