TikTok入选全球最具影响力企业 阿里腾讯今年未上榜

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:北京时间 4 月 1 日，《时代》杂志公布 2022 年全球 100 大最具影响力企业，榜单分为 5 个部分，分别是先锋、巨头、领导者、创新者及颠覆者。
其中，TikTok入选“颠覆者”榜单，苹果、微软、亚马逊、比亚迪入选“巨头”榜单。阿里巴巴、腾讯、华为今年都未上榜。
对于TikTok《时代》对它的评语主题是“爆红”。现在有超过 10 亿用户在使用TikTok，使得它成为了社交媒体巨头的最大现实威胁。
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美国《时代》杂志周四评选出了2022年全球100大最具影响力的企业，比亚迪、TikTok、苹果、谷歌、微软等多家科技公司榜上有名...中国企业方面，字节跳动旗下短视频应用TikTok入选“颠覆者”这一部分...《时代》对苹果的评语主题是“展示实力”，认为苹果在2021年通过应用跟踪透明度功能捍卫了消费者隐私，这是朝着保护用户隐私正确方向迈出的“重要一步”...
凤凰网科技讯 北京时间4月1日消息，美国《时代》杂志周四评选出了2022年全球100大最具影响力的企业，苹果、谷歌、微软等多家科技公司榜上有名。此次榜单分为5个部分，包括先锋(PIONEERS)、领导者(LEADERS)、创新者(INNOVATORS)、巨头(TITANS)、颠覆者(DISRUPTORS)。科技公司主要集中在“巨头”这一部分。上榜的公司有苹果、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、IBM、Facebook母公司Meta、微软、英伟达、Netflix。《时代》对苹果的评语主题是“展示实力”，认为苹果在2021年通过应用跟踪透明度(ATT)功能捍卫了消费者隐私，这是朝着保护用户隐私正?
2022年3月31日，比亚迪再次入选美国《时代周刊》，成为2022最有影响力的100家企业”（2022 TIME100 Most Influential Companies）之一，被评为行业巨头”（Titans），是榜单上唯一中国车企...彼时，时代周刊给出的上榜理由，中国汽车市场是世界上最大的汽车市场，电动汽车行业的竞争已经开始，而比亚迪正在其扩大电动交通规模”战略下全速前进...新能源汽车累计销售约60.38万辆，同比增长218.3%，占比亚迪2021年全年汽车销量81.59%......
据SensorTower公布数据显示， 2022 年 2 月抖音及其海外版TikTok以超过 5700 万下载量，蝉联全球移动应用下载榜冠军，与 2021 年 2 月几乎持平...印度是其下载量最大的市场，占33.6%，其次是印尼，占6.6%...
实际上，这也并不是虎符进入 2022 年后的第一个全球化行动，早在 2022 年 3 月 1 日，虎符就举办了声势浩大的“ 2022 虎符首届交易大赛”，这些都足以表明虎符正在不遗余力地推进全球化的发展，进一步丰富壮大虎符的社区生态，深入虎符的全球化生态建设...据 2021 年的相关报道显示，虎符注册用户已经突破 240 万人，日活跃用户已迫近 10 万，用户分布全球 120 个国家和地区，而这一数据还是去年的报道，在虎符全球化的发展进程下，这一数据应该还有增加的可能......
据Sensor Tower数据显示，2022年2月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过2.58亿美元（约16.31亿元人民币），是去年同期的2倍，蝉联全球移动应用 收入榜冠军...65.8%的收入来自美国市场，3.4%来自日本...TikTok是抖音的国际版，字节跳动于2017年11月，以近10亿美元全资收购了musical.ly，并在之后完成了合并，将新平台统一命名为TikTok...为何抖音和TikTok如此吸金，网络电商起到不小作用......
TikTok今天宣布了一个新的应用内创作工具，名为TikTok Library，该公司希望它能使创作者更容易获得娱乐内容和参与潮流...这些GIPHY片段可以通过链接在网络上的任何地方分享，也可以在信息应用中、在Slack等工作场所工具中以及通过GIPHY的开发者工具集GIPHY SDK在其他第三方应用中分享...TikTok说，资料库功能将首先在Android系统的特定市场推出，下周将在iOS系统上推出，然后在未来几周内扩展到全球更多的TikTok用户......
TikTok Shop公布了3-4月跨境电商作者扶持政策...针对“优秀账号”，在根据GMV目标进行流量激励申请的还会根据账号3-4月与1-2月的增量比例，进行现金补贴，最高可获得6万美金...TikTok电商覆盖包括服饰、珠宝、家居、数码、快消等多种品类，平台会通过联盟选货将优品爆品向跨境电商作者开放...
根据36Kr的信息，TikTok电商 2022 年GMV目标接近 120 亿元，在 2021 年的基础上翻了接近一倍...根据PONGO引自Hootsuite的数据，TikTok全球广告受众有8. 25 亿，其中女性占56.1%，男性占43.9%，18- 24 岁的年强群体比例为45%...Newme的主播多为在国内的外籍人士或是有过外贸经历、语言地道的中国人，对此，顾俊的解释是“中国主播负责销售能力，外籍主播来负责信任感”......
TikTok在今年第一季度季度的消费者支出为8.21亿美元，成为全球收入最高的非游戏应用...两个渠道的增长大致相同，AppStore的应用下载量同比增长1.2%至85亿次，谷歌商店的下载量同比增长1.1%至283亿次...有关字节跳动营收的实际情况是，“字节跳动全年总收入580亿美元”为今年1月路透社的旧闻，并未提及广告收入及占比，“其广告收入占比77%”是源自2020年另一媒体报道的推测......
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