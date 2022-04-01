TikTok入选全球最具影响力企业 阿里腾讯今年未上榜

实际上，这也并不是虎符进入 2022 年后的第一个全球化行动，早在 2022 年 3 月 1 日，虎符就举办了声势浩大的“ 2022 虎符首届交易大赛”，这些都足以表明虎符正在不遗余力地推进全球化的发展，进一步丰富壮大虎符的社区生态，深入虎符的全球化生态建设...据 2021 年的相关报道显示，虎符注册用户已经突破 240 万人，日活跃用户已迫近 10 万，用户分布全球 120 个国家和地区，而这一数据还是去年的报道，在虎符全球化的发展进程下，这一数据应该还有增加的可能......