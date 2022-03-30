工信部：我国移动应用开发者数量超过百万 游戏类开发者最多

据总部位于阿姆斯特丹的软件开发外包公司Daxx称，2020年该国有20万名乌克兰开发人员，其中20%的财富500强公司的远程开发团队在乌克兰。随着乌克兰各地的主要城市经受着毁灭性的攻击，建筑物变成了废墟，美国和欧洲的公司领导人对他们在乌克兰的员工表示敬畏。在俄罗斯的全面入侵下，乌克兰有4400万人口，其中100多万人作为难民逃离该国，以逃避冲突。这里还有一个庞大的软件开发人员社区，他们在美国和欧洲各地的公司远程工作。 这些开发人员，以及该国的其他乌克兰平民，现在正被迫保卫他们的家园和城市，同时躲避俄罗斯的炸弹。但许多人