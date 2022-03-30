工信部：我国移动应用开发者数量超过百万 游戏类开发者最多

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:今日，工信部发布了 2022 年1— 2 月份互联网和相关服务业运行情况，其中包括了我国移动应用程序（APP）发展情况。
数据显示，移动应用程序（APP）总量小幅回升。截至 2 月末，我国国内市场上监测到的APP数量为 235 万款， 2 月当月净增 3 万款。其中，本土第三方应用商店APP数量为 101 万款，苹果商店（中国区）APP数量 133 万款。 2 月，新增上架APP数量 9 万款，下架应用 6 万款。
游戏类应用规模保持领先。截至 2 月末，移动应用规模排在前 4 位种类的APP数量占比达62.5%，其他社交通讯、办公学习、主题壁纸等 10 类APP占比为37.5%。其中，游戏类APP数量继续领先，达69. 1 万款，占全部APP比重为29.5%。日常工具类、电子商务类和生活服务类APP数量分别达34. 8 万、 23 万和19. 7 万款，分列第二至四位。
游戏、日常工具、社交通讯、影音播放类应用下载量居前。截至 2 月末，我国第三方应用商店在架应用分发总量达到 20163 亿次。其中，游戏类移动应用的下载量排第一位，下载量达 3089 亿次；日常工具类、社交通讯类、影音播放类下载量排名第二至四位，分别达 2653 亿次、 2443 次、 2414 亿次。
值得一提的是，我国移动应用开发者数量超过百万。截至 2 月末，我国国内市场上监测到的移动应用开发者数量为100. 4 万个，其中，企业开发者为28. 8 万个，团队（个人）开发者为71. 6 万。游戏类移动应用开发者数量位列第一位，达21. 2 万个；日常工具类、社交通讯类、资讯阅读类移动应用开发者数量位列第二至四位，分别达14. 5 万个、7. 2 万个和5. 6 万个。