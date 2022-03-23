友盟+U-Web将停止提供免费的网站统计分析服务

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:今日，友盟++发布了关于友盟+ U-Web 统计分析产品功能调整的公告。根据公告，从 4 月 1 日起，U-Web产品功能停止全部「今日」与「实时在线」类数据指标的计算，同时将数据指标查询周期调整为 365 天。

另外，官方还表示，U-Web将于 2022 年 5 月 10 日起不再提供免费的网站统计分析服务，仅为付费账号提供创建站点能力

官方提示，届时会将所有今日类的数据指标模块下线。建议用户可以在 3 月 31 日之间在U-web产品页面点击下载数据指标报表。

关于友盟+U-Web具体调整如下：

1.从 2022 年 4 月 1 日起，停止全部「今日」与「实时在线」类数据指标的计算，仅提供T+ 1 数据指标服务。 2.从 2022 年 4 月 1 日起，数据指标查询周期调整为 365 天，即可追溯查看过去 365 天的数据指标情况。如果您希望保存历史指标结果，可以在 2022 年 3 月 31 日之前在产品界面上进行报表下载。 同时，U-Web将于 2022 年 5 月 10 日起不再提供免费的网站统计分析服务，相关服务调整如下： 1.从 2022 年 5 月 10 日起，U-Web不再提供免费新建站点，仅为付费账号提供创建站点能力。 2.如果您希望继续使用U-Web，请及时联系友盟+ 在线客服进行购买咨询。 2022 年 5 月 10 日U-Web将对所有未付费账号关闭服务。

值得一提的是，百度统计官方也发布通知称，将基础统计报告对于分析云站点最早查询时间将调整为 2 年，其余站点最早查询时间调整为 1 年。官方通知内容如下：