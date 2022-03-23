PPTV因网络侵权判赔533万 累计执行金额达798万

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:据中国执行信息公开网消息，近日，PPTV 主体上海聚力传媒技术有限公司新增一则被执行人信息，执行标的达 533 万元。具体事由为在其运营的PPTV上向社会公众提供《苏东坡》剧集的播放服务，构成侵权。
执行法院为上海市浦东新区人民法院，涉及案件为侵害作品信息网络传播权纠纷。目前，该公司累计被执行总金额达 798 万。
资料显示，上海聚力传媒技术有限公司成立于 2005 年，注册资本约 3083 万元人民币，由苏宁和东方明珠共同持股。
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
微念方面认为@兔撕鸡大老爷屡次在微博和知乎平台上发布侵权言论，误导网络公众...据媒体报道，2016年8月，李佳佳与微念正式签署经纪合约，双方达成共识:李佳佳主导内容创作，即视频的拍摄与剪辑;微念负责运营推广、人员配置、资金支持等“大后方”的工作，来帮助李佳佳更全心全意地投入到内容创作中...据天眼查数据显示，四川子柒文化传播有限公司正起诉杭州微念品牌管理有限公司、刘同明，经办法院为四川省绵阳市中级人民法院...
战报显示，快手新知播第二季系列特色直播IP系列共吸引1. 4 亿用户在线观看，互动点赞量达 333 万；春节特别策划短视频活动观看量达 115 亿，互动点赞1. 3 亿...第二季，快手特别打造了《开聊吧！经济学家》特色直播IP， 8 位经济学家快手直播获得了 2300 万总观看量， 23 万互动点赞...
3月2日，“茶颜观色”公司等被列为被执行人，执行标的172.5万元，涉及案件即为“茶颜悦色”公司诉“茶颜观色”公司及另外多个被告侵害商标权纠纷...茶颜悦色认为，被告方“茶颜观色”使用与原告店铺相似的装饰装潢，属于混淆，构成不正当竞争...当年4月，法院判决“茶颜观色”方面败诉，停止在全国范围内与“茶颜悦色”相同或近似装潢的广告宣传、加盟许可招商宣传、虚假宣传不正当竞争行为;并向“茶颜悦色”赔偿经济损失及合理维权费用累计 170 万元...
根据Redmi确认仅 5 分钟就卖出了超过33万台Redmi K50 系列...更高版本12 GB RAM + 256 GB 存储和 12 GB RAM + 512 GB 存储版本的价格分别为3599 元和 3999 元...K50配备天玑 8100 芯片、支持67W快充的5500mAh电池、4800万像素主摄+800万像素超广角+200万像素微距的三摄系统...
3月23日消息，今日上午，理想汽车官微发布关于理想ONE售价调整的说明，称“受上游原材料持续大幅上涨的影响，自2022年4月1日起，理想汽车将会对理想ONE的售价进行调整，全国统一零售价格将由目前的338,000元上调至349,800元。” 理想汽车表示，此次价格调整将于2022年4月1日零时起生效，在此之前通过理想汽车App、理想汽车官网和理想汽车零售中心支付定金的用户不受此次价格调整影响。 3月20日，理想汽车创始人李想在个人微博表示，“目前来看，和电池厂商已经合同确定了二季度电池涨价幅度的品牌，基本上就都立刻宣布了涨价。还没有涨价?
截止 2017 年 5 月，微粒贷累计发放贷款超 3600 亿元，主动授信客户超 9000 万人，贷款笔数440O多万笔，基本形成了遍布全国、小额贷款客户为主的客户结构...而被告在华为手机"应用市场”及VIVO'应用商店'中上传名为“微粒钱包贷"的手机软件供用户下载根据描述该软件是一款小额借款平台，提供现金贷款信息查询和中介服务...对此，法院审理认为，“微粒钱包贷”APP与“微粒贷”商标构成近似商标，足以导致用户产生混淆，被告构成商标侵权......
今日上午10点，Redmi K50系列旗舰正式开启首销，其中K50起售价2399元、K50 Pro起售价2999元...核心配置上，K50、K50 Pro分别搭载了天玑8100和天玑9000旗舰处理器，前者内置5500mAh电池，支持67W快充，而后者则升级至120W秒充，电池容量为5000mAh......
旗下中大型SUV车型探险者三十周年纪念版正式上市，售价为33.98万元，并限量发售600台...官方表示，此次福特探险者三十周年纪念版上市，赠送价值11000元的原厂附件，以感恩回馈全球800万用户的支持，原厂附件包含：荣耀金阶电动踏板可智能自动伸缩以及车顶行李架......
爱奇艺称，涉案直播间位于“一起看”频道首页内，处于可被明显感知的位置，且根据爱奇艺公司的取证情况，涉案直播间至少在 2020 年 12 月 6 日至 31 日期间连续、多次、长时间直播涉案作品相关剧集...一审法院审理认为，虎牙公司在应当知晓涉案主播直播涉案作品的行为存在的情况下，未采取合理有效措施制止，主观上具有过错，构成帮助侵权，应承担相应的法律责任，判决虎牙公司生效之日起十日内，赔偿爱奇艺公司经济损失200000 元及合理开支30000 元......
中国首款3.0T V6发动机，纵置9AT变速器”，今日晚间，坦克500正式上市，新车共推出5款车型，售价区间33.50-39.50万元。新车共分商务版、运动版及定制版3个版本，而黑骑士版本将于明日（3月19日）上市，坦克500作为坦克品牌第二款车型，定位于中大型SUV。外观上，坦克采用的是硬派越野风格，坦克500则更偏重豪华质感。前脸为大尺寸的六边形进气格栅，左右两侧为LED光源的灯组，前保险杠为贯穿式设计，整体风格较为霸气，尾标则为坦克500 V6”。内饰方面，整车采用米+蓝色的风格，中控采用大尺寸液晶屏，并且中控屏下方还有一块钟表，豪华气
幻塔人工岛二期风景点在最近开放了，很多玩家还不清楚这些风景点的位置在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。..
饿了么诉称，美团利用后台管理软件对上线其他外卖平台商户实施限制措施等，构成不正当竞争，要求赔偿 300 万元...法院查明，聚源美梅州公司曾被近..
康福瑞作为国内首个A股主板上市的纸尿裤企业——豪悦护理旗下的成人失禁护理用品品牌，自成立以来，深刻洞察失禁人群的需求，坚持不断创新，升级迭..
曾经有小伙伴反映道，“每月 25 日的‘省呗日’活动太短暂了，能不能每天都是省呗日呢?”为了让用户玩得更尽兴，在活力满满的春日迅速“回血”，..
大家都知道，在新能源汽车领域中，想要获得更多的市场份额，除了优良的产品性能与配置外，还要有能吸引用户目光的独特亮点，而小编认为，这款增程..
临近清明小长假，大家都开始规划自己的旅游路线，而在当下这个特殊时期，大家都把房车旅行作为自己的首选，毕竟房车旅行足够私密，可以尽可能的少..
在 2 月份的优秀员工评选中，赵广东以他勇于担当，积极作为和时刻冲锋在前的工作态度，得到骑幻全体员工一致认可，被评为“ 2 月优秀员工”，并奖..
年轻人的生活丰富多彩，喜欢潮流个性的物件，影音娱乐设施自然少不了，大屏沉浸式投影深受年轻一代的喜爱，尤其是小巧精致的便携式投影仪，如这款..
除了保鲜科技的加持，三星品道家宴系列冰箱进一步升级了储鲜空间布局...三星品道家宴系列冰箱的宽带变温和可调温区设计突破传统冰箱冷藏和冷冻空间..
据海关总署数据公布， 2021 年我国跨境电商进出口总额达到1. 98 万亿元...如今，以TikTok短视频平台为代表的数字化革新更是推动了跨境电商产业链条..
3 月 24 日，杭州西奥电梯有限公司（以下简称西奥电梯）HRBP经理孙梦琳做客猎聘 2022 直播招聘节“非凡直播间”，与求职者展开在线交流...十余年的..
但没过多久，他就陷入了情绪不佳的状态中，因为公司里总会有一些同事经常找他聚会，虽然阿诺很开心在这个公司，但是自己却是一个非常注重自己个人..
江小白与e签宝携手，在2019年搭建了贯穿公司内部各项业务的电子签名服务中台，从最初的财务对账单的签署场景入手，经过3年的合作深入，目前已实现..
成立于2015 年的中舟智能，是一家自主移动机器人细分赛道的企业，专注于仓储物流人机协同AMR产品的创新和研发，通过激光和视觉导航避障算法、UWB组..
公告称，为维护珠宝玉石类商品的经营秩序，保障广大用户的合法利益，快手电商平台根据《快手小店商户违规管理规则》、《快手小店营销违规管理规则..
为让更多房东和租客享受到便捷、安全的租房体验， 3 月 24 日，“省心租”服务宣布正式登陆成都和郑州，服务版图进一步扩大，帮助更多用户解决出租..
其产品经营丰富，包括水果蔬菜、海鲜肉禽、牛奶零食等！为守护疫情下用户的菜品自由，每日优鲜还升级了前置仓模式，在主要城市建立起“城市分选中..
此时如果没有充足的营养干预和运动锻炼，肌肉的分解速度也将加快，有研究统计， 35 岁后肌肉呈逐年递减1%-2%的态势，到了 80 岁后，人体的肌肉含量..
三星电子的一名员工近日被捕...据报道，该员工可能拍摄了有关该品牌芯片制造过程的机密信息的照片...据媒体报道，该员工设法拍摄了数百个商业机密..
艾媒咨询近期发布的《2021 年度中国在线直播行业发展研究报告》显示，预计2022年中国在线直播用户规模将达6.60 亿人...data.ai 的《2022 年移动市..