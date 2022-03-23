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PPTV因网络侵权判赔533万 累计执行金额达798万

2022-03-23 14:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:据中国执行信息公开网消息，近日，PPTV 主体上海聚力传媒技术有限公司新增一则被执行人信息，执行标的达 533 万元。具体事由为在其运营的PPTV上向社会公众提供《苏东坡》剧集的播放服务，构成侵权

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执行法院为上海市浦东新区人民法院，涉及案件为侵害作品信息网络传播权纠纷。目前，该公司累计被执行总金额达 798 万。

资料显示，上海聚力传媒技术有限公司成立于 2005 年，注册资本约 3083 万元人民币，由苏宁和东方明珠共同持股。

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