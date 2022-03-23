炉石传说22.6.1更新补丁内容汇总 22.6.1补丁更新了什么

炉石传说的22.6.1补丁是一个服务器端热修，预计将于明日上线。这个补丁包括一些Bug修复和酒馆战棋调整。
酒馆战棋调整:
- 朋友的朋友已从随从池移除。更多细节请见[开发者说明]。
- 以下几个英雄的护甲等级提高了（更多护甲）:
- 巴罗夫领主，米尔菲丝·法力风暴，奥妮克希亚和塔维什·雷矛现在是2级（2-5点护甲值）
- 布鲁坎现在是3级（3-6点护甲值）
- 格雷布，凯尔萨斯·逐日者和洛卡拉现在是4级（4-7点护甲值）
- 尤朵拉船长，阮大师和雷诺·杰克逊现在是5级（5-8点护甲值）
- 德雷克塔尔，伊莉斯·逐星和辛达苟萨现在是6级（6-9点护甲值）
- 伊利丹·怒风，巫妖巴兹亚尔，比格沃斯先生，疯狂金字塔，塔姆辛·罗姆和范达尔·雷矛现在是7级（7-10点护甲值）
- 以下几个英雄的护甲等级降低了（更少护甲）
- 阿兰娜·逐星，死亡之翼，玛维·影歌，斯卡布斯·刀油，苔丝·格雷迈恩现在是1级（0点护甲值）
- 费林大使现在是2级（2-5点护甲值）
- 瓦托格尔女王现在是3级（3-6点护甲值）
- 更正:沙德沃克现在是5级（5-8点护甲值）
问题修复及游戏改进:
- 修复了如果玩家在完成将佣兵添加到队伍的教程任务前，填满了佣兵队伍将会卡死的bug。
- 修复了商店中产品图片及描述与实际内容不符的问题。
- 禁用了错误的“完成了所有佣兵之书”的弹窗，奖励会在之后的补丁中添加（并对已经领取了奖励的人进行回溯）