炉石传说22.6.1更新补丁内容汇总 22.6.1补丁更新了什么

微软现在面向Dev开发版渠道推送了最新的Win11补丁，编号为Win11 Build 22567.200 (KB5012432)，不过这一版补丁没有任何新内容，是个累积更新，微软这是在为今年的重大更新Win11 22H2做准备了。微软表示，我们开始推出累积更新内部版本22567.200 (KB5012432)。此更新不包含任何新内容，旨在测试我们在开发频道中构建的服务管道。22567.200增加的内容实际上就是上版补丁Build 22567.100 (KB5012427）的更新，主要为Windows Update和微软账户设置页面带来了大量改进，还更新了Win11的OOBE（开箱即用的体验）与安卓手机集成。其他升级内容还有