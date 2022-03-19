抖音电商平台特邀快递为抗疫保驾护航 承诺不随意涨价

那在这么大的电商盘子当中如果有机会切入到抖客分销业务（为了方便大家理解，我们就把抖音电商分销业务叫做抖客分销好了...为啥呢？那是因为抖音电商现在还固定的统一入口，用户通过抖音搜索查找商品在购买的习惯还未养成，在这两个条件都不成熟的情况下，商家就算亏本再多，也无法获得和淘系那样的免费搜索流量，无法依靠后续的销售赚钱...但是抖音会不会这样干我觉得他们需要慎重考虑下，因为商家和达人在抖音投放直播间，是可以直接帮助抖音产生广告收入的，抖音本质上是一家媒体广告公司，营收主要靠广告......