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抖音电商平台特邀快递为抗疫保驾护航 承诺不随意涨价

2022-03-19 15:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息:日前，抖音电商发文称，受疫情等不可抗力影响，部分地区物流受限，平台已发布商家发货豁免政策。平台推出疫情“快递保障”，特邀物流合作伙伴“京东物流”、“中通快递”，为商家履约和消费者购物体验提供坚实的物流运营保障。

抖音合成图

官方表示，为帮助受影响商家平稳过渡，平台已针对发货考核及服务政策进行调整:豁免区域内，商家发货、揽收、转运超时将不会产生判罚。 特邀合作快递保障具体如下:

“京东物流”、“中通快递”已与平台签署保障协议，并承诺在2022年3月19日至4月30日期间（以下简称“保障期间”）为商家提供运营有保障的物流履约服务。平台将根据政府部门发布的疫情政策等信息，动态、及时调整保障期间，并通过本公告进行更新和发布。

1、赔付兜底

  • 在保障期间，针对非豁免区域，商家使用平台特邀合作的快递公司（即京东物流、中通快递）发货，且在快递公司承诺的揽派区域里揽收的订单，如因物流轨迹长时间未更新导致的虚假发货判罚，赔付金额全部由对应的快递公司承担。

2、履约保障

  • 在保障期间，平台特邀合作的快递公司承诺:严格落实快件消杀，人员管控等防疫措施，确保快件安全送达;提供全国范围内的快递物流履约服务，并且动态、及时更新受影响而不可达区域。
  • 不可达区域详情，请以快递公司每日更新为准:京东、中通不可达区域

3、价格承诺

    • 京东快递:
  • 在保障期间，现有存量合作商家，承诺不涨价，保持常态价格水平。
  • 在保障期间，新合作商家，给予专项优惠价格，优先对接合作。
    • 中通快递:
  • 在保障期间，现有存量合作商家，保持协议价格不变，承诺不随意涨价;
  • 在保障期间，新合作商家，承诺按照日常价格优先进行对接合作。

4、客服保障

  • 在保障期间，平台特邀合作的快递公司保障全渠道话务通畅，并设置抖音平台专属热线，及时受理商家咨询，跟进异常处理。同时，平台设置商家反馈渠道，并及时介入仲裁处理。
    • 快递公司专属热线:
    • 京东物流-专属热线:950616
    • 中通快递-专属热线:021-60775504
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