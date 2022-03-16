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支付宝上线新冠抗原自测预约服务

2022-03-16 14:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月16日 消息:今日，支付宝宣布上线新冠抗原自测预约服务，有需要进行新冠抗原自测的朋友，可以上支付宝搜【新冠自测】，进入“新冠抗原自测专区”，预购各商家小程序向大家提供的新冠抗原检测试剂。

据悉，目前，华大基因、九州通旗下好药师大药房、叮当快药、康顺大药房首批上线，其他品牌也会陆续上线。

此前，饿了么已在北京上线首批新冠抗原自测产品。消费者在饿了么搜索“新冠自测”即可进入“新冠专区”，在线下单。

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