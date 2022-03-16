支付宝上线新冠抗原自测预约服务

站长之家(ChinaZ.com) 3月16日 消息:今日，支付宝宣布上线新冠抗原自测预约服务，有需要进行新冠抗原自测的朋友，可以上支付宝搜【新冠自测】，进入“新冠抗原自测专区”，预购各商家小程序向大家提供的新冠抗原检测试剂。
据悉，目前，华大基因、九州通旗下好药师大药房、叮当快药、康顺大药房首批上线，其他品牌也会陆续上线。
此前，饿了么已在北京上线首批新冠抗原自测产品。消费者在饿了么搜索“新冠自测”即可进入“新冠专区”，在线下单。
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3 月 14 日，饿了么在北京上线首批新冠抗原自测产品...饿了么也在全国开启预售，并联合新冠抗原自测产品品牌方和国大药房、海王星辰、天济大药房等多家连锁药房，确保消费者尽快可以买到抗原自测产品...
据体验，用户登陆美团App或美团外卖App进入买药频道后，即可在页面内进行购买，此外搜索“新冠抗原自测”或点击美团买药频道内“新冠自测”专区，也可以找到相关产品...美团买药相关负责人介绍，3月13日起，美团买药已经联合老百姓大药房、国大药房、高济医疗、海王星辰、大参林药房、泉源堂药房等多家连锁药店，预计将在一周内与线下药店同步上架新冠抗原自测产品，共同为用户提供30分钟送药上门的服务......
今日，支付宝正式宣布上线新冠抗原自测专区，即日起可以在线预约购买新冠抗原自测产品...用户可打开支付宝APP，搜索“新冠自测”，点击进入新冠抗原自测专区，预约购买需要的新冠抗原检测产品...
据澎湃新闻报道， 3 月 14 日，包括天猫、京东、美团等多家平台都上线了新冠自测产品...页面上还有详细的新冠抗原自测购买须知及使用流程介绍，通过鼻腔拭子采样，10— 20 分钟内就可读取检测结果...京东也需要预约购买，分 5 人份、 20 人份、 25 人份；苏宁易购：预约购买， 3 月 30 日开启抢购...
3月12日晚间，万孚生物发布严正声明，称公司研发的新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）进行了医疗器械批准证明文件变更，现发现有部分个人及公司未经其公司合法授权，擅自通过电商以及其他线上渠道进行非法售卖宣传...万孚生物强调：阳性结果可以用于对疑似人群进行早期分流和快速管理，但阳性结果仅表明样本中存在新型冠状病毒抗原，不能作为新型冠状病毒感染的确诊依据......
有网友反馈称支付宝现已支持设置“支付宝号”，未绑定邮箱的支付宝账号，修改绑定手机号时，输入已注册支付宝但未绑定邮箱的手机号码，会提示设置支付宝号...用户修改成功后，后续仅可使用支付宝号登录...设置成功后，“支付宝-我的”界面，原本显示手机号的位置将由新的“支付宝号”替代...
2月22日晚，支付宝发布关于个人收款码相关情况的公告...公告称，为更好地满足广大用户的支付服务需求，根据人民银行相关政策和支付清算协会自律要求，支付宝按照优化支付服务、保护用户权益的原则，就相关事项公告如下：...2022年3月1日之后，支付宝的个人收款码可继续使用，享受包括提现免费等一系列现有服务...2022年3月1日起，支付宝的个人收款码可升级个人经营收款码”...支付宝将结合用户的收款特征，对用户发出个人收款码升级邀请，在尊重用户选择的前提下，提供个人收款码升级服务...
为更好地满足广大用户的支付服务需求，根据人民银行相关政策和支付清算协会自律要求，微信支付按照优化支付服务、保护用户权益的原则，就相关事项公告如下：...为更好地满足广大用户的支付服务需求，根据人民银行相关政策和支付清算协会自律要求，支付宝按照优化支付服务、保护用户权益的原则，就相关事项公告如下：...2022年3月1日起，支付宝的个人收款码可升级“个人经营收款码”...我们将结合用户的收款特征，对用户发出个人收款码升级邀请，在尊重用户选择的前提下，提供个人收款码升级服务......
可见，公募基金已经是大众理财重要的组成部分之一...支付宝理财上线支付宝金选为投资者筛选受到市场认可的基金产品...需要指出的是，投资理财固然是不错的财富增值的渠道，但到底具有风险性，因此需要用闲钱来投资，这样不论市场如何变化，收益高低，哪怕出现亏损，都不至于影响现有生活质量...支付宝理财建议每一位用户把家庭资产进行合理规划，推出“三笔钱”功能，鼓励用户预留出应对短期开销的第一笔钱，主要是支付宝里余额、余额宝的资金，也倡导用户及时存起来保障未来的第二笔钱，主要体现在养老，保险，教育方面......
过去，投资理财往往与“专业”挂钩...支付宝基金作为业内较早持有基金销售牌照的合法合规基金销售平台...并且，支付宝基金交易费率低，如单笔申购金额在 100 万以下的A类基金费率为0.15%，仅为绝大多数银行1.5%申购费率的 1 折；支付宝基金投资门槛低，很多基金都支持 1 元起投...这些向基金公司提供理财直播、理财社区运营等全面的金融服务能力在支付宝基金中被称为“财富号”......
在上海，叮咚买菜正在火力全开，在松江区辰塔路叮咚买菜超过 24000 平方米的冷链仓库中，数百条加工线已经全面启动，工人们全员上岗， 24 小时运转..
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