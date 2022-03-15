中消协：超六成受访者消费时曾遭遇不公平对待

站长之家(ChinaZ.com) 3月15日 消息:今日是315，中国消费者协会发布了 2022 年消费维权年主题调查结果，数据显示，日常消费中六成受访者表示公平感知总体良好，但也有超六成受访者曾遭遇不公平对待，受访者对线上经营者的信任度低于线下经营者。

调查发现，约六成受访者对消费资源、消费待遇和交易规则等议题的公平感知总体较好，但也有65.0%的受访者表示曾遭遇被不公平对待的情况；从生产加工、市场流通、营销宣传、交易和售后服务等环节来看，32.5%的受访者认为“营销宣传环节”最容易发生不公平现象，问题相对突出。

此外，调查结果显示，受访者消费后参与网络评价热情较高，但好中差评信任度呈现分化，“差评”和“中评”的信任度相对高于“好评”；超八成受访者认为经营者进行自我承诺有必要。

中国消费者协会称，近年来，一系列消费问题、热点话题引发消费者的关注或“吐槽”。“高热度”消费议题引发消费者高关注舆情，52.3%的受访者表示对“主播薇娅偷逃税被处罚13. 41 亿”事件印象最深刻。互联网服务领域中，消费者强烈建议针对投资理财类、在线支付或转账类、婚恋情感、网络游戏、网络购物等加强监督，值得重点关注。

对此，中消协提出了五点具体建议和倡议：