首页 > 热点 > 关键词  > 抖音最新资讯  > 正文

抖音治理炫富等不良信息

2022-03-11 08:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:昨日晚间，抖音发布了《关于炫富、恶意炒作等不良信息治理公告》称，有部分用户为了博取眼球和流量，编造虚假同质化炫富故事、炫耀豪车豪宅突出奢靡生活，还有冒用他人物品或图片炫富凹“人设”、宣扬过高和超额消费等不良行为，严重影响了用户体验。

抖音表示，炫富类违规内容往往具有明显炫的意向、行为以及明显炫的主体。并有以下三大特点：

1. 宣扬金钱至上，崇尚金钱、攀比高消费、制造冲突，引发负面舆论

2. 放大物质需求，进行超出自身收入水平的消费

3. 多为虚构故事，宣导高额消费或贫富差距

抖音称，以上种种违规行为，抖音通过优化模型策略、升级产品功能，从视频、音频多方着手，技术识别、人工巡查、举报等多渠道常态化管控，持续在提升治理成效。 1 月 1 日- 3 月 10 日，平台已处理违规视频 14979 个。

目前，用户在抖音搜索“炫富”相关单点词和组合词时，会出现温馨提示：请理性消费，建立健康消费观。

以下为违规案例：

01.

最喜欢这个粉红色 从小到大人人都爱它”

图片

嚯！这满屏画面，不一样的场景，一样的核心，那就是争相晒“粉红”，一摞摞、一打打，掩饰不住内心晒出来的欲望。

这类内容往往以个人收入、婚礼嫁娶、新生儿满月、情侣节日庆祝等为主题，展示自己的收入，以此来引关注、吸流量，简直惊呆了我和我的小伙伴。

02.

“潮流大爷买超跑，美女体验顶级富豪生活”

图片

这类视频，要么是 60 岁老爷爷买昂贵跑车，要么年轻美女展示顶级豪宅、坐私人飞机，总之是不同人以不同方式过分夸耀自己和他人资产，其夸张程度令人大为震惊。

对此忍不住问一句，如此博眼球，是认真的吗？

03.

一万元吃一顿饭 用名酒洗手消毒？

图片

不看不知道，一看吓一跳。此等过高和超额消费是什么样的家庭才能承受？我不禁陷入了深思......

这类视频往往打着分享“普通”日常的旗号向大家展示生活中高额的消费行为和内容，看似漫不经心，实则离谱妈妈给离谱开门，离谱到家了！

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯云服务器新春采购节大优惠：2核2G首年仅需40元 历史新低

    腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 40元/1年
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    2核2G学生服务器

    2核2G学生服务器

    去看看
    2核2G学生服务器 3.33元/月起
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • B站：处理蹭国际热点有关不良信息1642条

    在国际局势牵动人心之际，发现部分用户发布了涉国际热点事件的有害及不良信息...B站强调，将持续加强涉国际局势不良信息的排查，一经发现将快速从严处理...

    ​B站 ​蹭热点 ​哔哩哔哩

  • 微博治理调侃战争等不良言论；抖音治理恶意八卦违规行为；吉利回应李书福退出吉利汽车集团董事

    抖音官方发布了关于“恶意八卦”专项治理处罚公告（第二期），称将严格管控在直播过程中针对他人进行恶意八卦攻击、负面热点炒作等违规行为...平台严禁“对他人或事件进行 挑拨/谩骂/暗讽、负面言论攻击、制造矛盾、引发纠纷”等违规行为，此类行为包括但不限于：恶意带节奏、挑拨主播与用户、主播与主播之间关系，宣传、发酵有负面性质的事件等...据澎湃新闻报道， 3 月 5 日，针对“李书福退出吉利汽车集团董事”一事，吉利汽车回应称，本次工商信息变更为公司基于治理架构优化的调整，更好地匹配未来公司业务发展需要......

    ​活动营销 ​杨健 ​关系处理

  • 抖音：商家不当获取/使用用户信息 将被惩罚

    今天，抖音电商发布《商家—不当获取/使用信息实施细则》公示通知，该规则将于 2022 年 3 月 10 日生效执行...通知显示，商家不得在未经平台或他人事先许可的情况下，进行如下任一行为：...（7）商家违规使用第三方软件，导致平台商业信息或他人信息泄露；...（8）商家在职或离职员工，滥用/泄露平台商业信息或他人信息；...（9）商家违规开通子账号，滥用/泄露平台商业信息或他人信息 ；...如果商家不当获取/使用用户姓名、手机号码、收货地址、身份证等信息，将视情况进行处罚...

    ​抖音 ​抖音电商 ​隐私

  • 抖音：秒杀活动商品必须实物出境 关键信息不可遮挡

    细则详细列出了创作者的一些不规范操作，并明确秒杀信息发布要求...抖音要求，创作者在直播期间开展秒杀活动的，每场秒杀活动开始前，需在直播间背景板、OBS自播组件等场景清晰明确展示秒杀活动具体信息...需展示的秒杀活动信息，包括但不限于：...秒杀商品信息及数量（必填）：商品品牌+商品名称+商品数量+核心参数（如有）...秒杀活动限制条件（若有，必填）：例如，哪些地方快递无法送达，无法参与此活动等...秒杀商品信息及数量：iPhone 12 128G 10 部 ，颜色随机...

    ​抖音 ​秒杀活动 ​抖音电商

  • 抖音：严厉打击非法传播领养、送养儿童信息行为

    抖音官方发布《关于严厉打击非法传播领养、送养儿童信息的公告》称，有人涉嫌通过评论导流等方式，违法传播儿童领养、送养甚至交易等信息...抖音还提醒用户，我国现行法律规定，严禁买卖儿童或借领养、收养的名义买卖儿童...

    ​抖音 ​新视点

  • 零点有数：算法治理治理算法之原作新读

    最近有关部门就网络算法的应用提出了一些限制性规则，尤其重点针对电商算法、新媒体算法中可能涉及到的运用包括歧视性指令、误导型指令、杀熟型指令等进行有侵犯消费者利益之嫌的算法应用会有违规风险...考虑算法治理本身将会在数字化系统上快速发展，因此无论是对于算法作用模式的监测还是处置，也应充分用好算法技术，发展针对算法发展的监管算法体系，从而使得数字化治理算法成为我国算法应用的特色......

    ​数据治理 ​分拨中心 ​税务风险

  • 抖音直播治理“诱导未成年人打赏”违规行为 处理相关问题直播间2000余个

    公告称，为保护未成年群体权益，寒假期间，抖音直播重点治理了诱导未成年人打赏为题，严厉打击诱导未成年群体进行充值消费的行为，累计封禁相关违规主播 60 名，处理相关问题直播间 2000 余个...抖音表示，一直以来，抖音直播严禁“诱导、胁迫未成年人用户充值打赏”等违规行为，包括“明示或暗示未成年人打赏”、“诱导使用家长身份打赏”、通过贬低、侮辱未成年人群体等方式“反向刺激未成年人打赏”、“通过承诺诱导未成年人打赏”、“宣扬未成年人不适宜行为”等...

    ​抖音 ​抖音直播

  • 抖音上线发文警告功能；微信处理色情及违禁品信息；董明珠称没考虑退休

    昨日晚间，微信官方发布《色情及违禁品信息处理公告》称， 2022 年 1 月截至通过用户投诉证据，核实确认后共计处理——23870个色情违规微信个人帐号、2600个涉黄微信群...2022 年 1 月截至通过用户投诉证据，核实确认后共计处理 ——6560个发布“违法违禁品”营销信息的微信个人帐号、3019个发布“违法违禁品”营销信息的微信群...用户通过朋友圈、微信群、视频号、直播等网络形式发布违法违禁品营销信息属违规行为；帮助朋友转发宣传此类信息亦属于违规行为......

    ​格力 ​违禁品 ​社区氛围

  • 抖音发布《商家不当获取/使用信息实施细则》 严禁向第三方租借账号

    抖音电商发布通知称，为了保护消费者权益，规范商家经营行为，现制定《商家—不当获取/使用信息实施细则》...平台商业信息是指平台未公开的产品、技术、软件、程序、数据等信息，包含但不限于成交额、搜索、浏览、加购、订单、评价等相关信息；他人信息包括但不限于：真实姓名、手机号码、收货地址、身份证信息、及其他涉及他人隐私权或人身权等相关信息...（7）商家违规使用第三方软件，导致平台商业信息或他人信息泄露；...（9）商家违规开通子账号，滥用/泄露平台商业信息或他人信息 ；......

    ​抖音 ​抖音电商 ​抖音政策

  • 小红书开启史上最强医美治理

    小红书并非完全清退了医美类目，只是有选择性的对“部分”医美医院开放，这部分就是公立三甲，除了这部分以外，其他的都将清退，但这不代表就是不给认证企业号了，不给你认证医生了，其他的不管了，而是彻底不允许在平台上发布内容或者引流的一切行为，所以，私人医美机构基本告别小红书...另外也补充一下，本次小红书也会对历史的医美存量笔记做回溯，如果是专业医美类的博主，以往又发过私人医美机构相关的内容，或者高危医美项目的内容，很有可能笔记已经被限流/删除了，如果情况较为严重，也有较大的封号风险......

    ​小红书 ​医美 ​小红书笔记

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM