抖音治理炫富等不良信息

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:昨日晚间，抖音发布了《关于炫富、恶意炒作等不良信息治理公告》称，有部分用户为了博取眼球和流量，编造虚假同质化炫富故事、炫耀豪车豪宅突出奢靡生活，还有冒用他人物品或图片炫富凹“人设”、宣扬过高和超额消费等不良行为，严重影响了用户体验。

抖音表示，炫富类违规内容往往具有明显炫的意向、行为以及明显炫的主体。并有以下三大特点：

1. 宣扬金钱至上，崇尚金钱、攀比高消费、制造冲突，引发负面舆论 2. 放大物质需求，进行超出自身收入水平的消费 3. 多为虚构故事，宣导高额消费或贫富差距

抖音称，以上种种违规行为，抖音通过优化模型策略、升级产品功能，从视频、音频多方着手，技术识别、人工巡查、举报等多渠道常态化管控，持续在提升治理成效。 1 月 1 日- 3 月 10 日，平台已处理违规视频 14979 个。

目前，用户在抖音搜索“炫富”相关单点词和组合词时，会出现温馨提示：请理性消费，建立健康消费观。

以下为违规案例：

01.

“最喜欢这个粉红色 从小到大人人都爱它”

嚯！这满屏画面，不一样的场景，一样的核心，那就是争相晒“粉红”，一摞摞、一打打，掩饰不住内心晒出来的欲望。

这类内容往往以个人收入、婚礼嫁娶、新生儿满月、情侣节日庆祝等为主题，展示自己的收入，以此来引关注、吸流量，简直惊呆了我和我的小伙伴。

02.

“潮流大爷买超跑，美女体验顶级富豪生活”

这类视频，要么是 60 岁老爷爷买昂贵跑车，要么年轻美女展示顶级豪宅、坐私人飞机，总之是不同人以不同方式过分夸耀自己和他人资产，其夸张程度令人大为震惊。

对此忍不住问一句，如此博眼球，是认真的吗？

03.

“一万元吃一顿饭 用名酒洗手消毒？”

不看不知道，一看吓一跳。此等过高和超额消费是什么样的家庭才能承受？我不禁陷入了深思......

这类视频往往打着分享“普通”日常的旗号向大家展示生活中高额的消费行为和内容，看似漫不经心，实则离谱妈妈给离谱开门，离谱到家了！