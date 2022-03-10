DNF不渝之咏商店限时兑换活动第三季全部奖励汇总

DNF在最近开启了不渝之咏商店限时兑换活动第三季，很多玩家还不清楚有什么奖励，下面就来为大家详细的介绍一下。

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活动时间:2022年3月10日维护后~2022年4月7日维护前

全新商品加入兑换

活动期间，不渝之咏商店中新增道具!道具还会随着期数变化!

期数 时间 道具 详情 价格 第三期 2022.03.1006:00 ~2022.04.0705:59 灿烂的绿色/黄色 徽章自选礼盒 开启后，可以从灿烂的绿色/黄色徽章中， 选择获得1个。 2000不渝之咏

灿烂的绿色/黄色徽章自选礼盒账号绑定，2022-04-0706:00删除，无法退还，每账号1周可购买1个

同时，在奥兹玛攻坚战竞拍中新增道具!（只会在第3阶段难度中出现）

道具名 道具属性 说明 交易类型 艾肯 宝珠 武器附魔 物理、独立攻击力+30 所有属性强化+15 攻击速度+5% 命中率+2% 该道具只能通过奥兹玛3阶段竞拍奖励获得， 且为只在2022年6月16日维护前可获得的限时奖励， 该道具不会删除。 账号绑定 阿古朗达 宝珠 武器附魔 魔法、独立攻击力+30 所有属性强化+15 施放速度+5% 命中率+2% 该道具只能通过奥兹玛3阶段竞拍奖励获得， 且为只在2022年6月16日维护前可获得的限时奖励， 该道具不会删除。 账号绑定

温馨提示

活动中获得的灿烂的绿色/黄色徽章自选礼盒为账号绑定，且将于2022年4月7日凌晨6点删除，请注意使用。