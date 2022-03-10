DNF不渝之咏商店限时兑换活动第三季全部奖励汇总

DNF在最近开启了不渝之咏商店限时兑换活动第三季，很多玩家还不清楚有什么奖励，下面就来为大家详细的介绍一下。
DNF专业低价代练 天空套 PK胜场
活动时间:2022年3月10日维护后~2022年4月7日维护前
全新商品加入兑换
活动期间，不渝之咏商店中新增道具!道具还会随着期数变化!
|期数
|时间
|道具
|详情
|价格
|第三期
|2022.03.1006:00
~2022.04.0705:59
|灿烂的绿色/黄色
徽章自选礼盒
|开启后，可以从灿烂的绿色/黄色徽章中，
选择获得1个。
|2000不渝之咏
灿烂的绿色/黄色徽章自选礼盒账号绑定，2022-04-0706:00删除，无法退还，每账号1周可购买1个
同时，在奥兹玛攻坚战竞拍中新增道具!（只会在第3阶段难度中出现）
|道具名
|道具属性
|说明
|交易类型
|艾肯 宝珠
|武器附魔
物理、独立攻击力+30
所有属性强化+15
攻击速度+5%
命中率+2%
|该道具只能通过奥兹玛3阶段竞拍奖励获得，
且为只在2022年6月16日维护前可获得的限时奖励，
该道具不会删除。
|账号绑定
|阿古朗达 宝珠
|武器附魔
魔法、独立攻击力+30
所有属性强化+15
施放速度+5%
命中率+2%
|该道具只能通过奥兹玛3阶段竞拍奖励获得，
且为只在2022年6月16日维护前可获得的限时奖励，
该道具不会删除。
|账号绑定
温馨提示
活动中获得的灿烂的绿色/黄色徽章自选礼盒为账号绑定，且将于2022年4月7日凌晨6点删除，请注意使用。