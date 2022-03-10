首页 > 部落 > 关键词  > dnf最新资讯  > 正文

DNF不渝之咏商店限时兑换活动第三季全部奖励汇总

2022-03-10 10:25 · 稿源：站长之家

DNF在最近开启了不渝之咏商店限时兑换活动第三季，很多玩家还不清楚有什么奖励，下面就来为大家详细的介绍一下。

image.png

DNF专业低价代练 天空套 PK胜场

>>>>>>点击进入

活动时间:2022年3月10日维护后~2022年4月7日维护前

全新商品加入兑换

活动期间，不渝之咏商店中新增道具!道具还会随着期数变化!

期数时间道具详情价格
第三期2022.03.1006:00

~2022.04.0705:59

灿烂的绿色/黄色

徽章自选礼盒

开启后，可以从灿烂的绿色/黄色徽章中，

选择获得1个。

2000不渝之咏

灿烂的绿色/黄色徽章自选礼盒账号绑定，2022-04-0706:00删除，无法退还，每账号1周可购买1个

同时，在奥兹玛攻坚战竞拍中新增道具!（只会在第3阶段难度中出现）

道具名道具属性说明交易类型
艾肯 宝珠武器附魔

物理、独立攻击力+30

所有属性强化+15

攻击速度+5%

命中率+2%

该道具只能通过奥兹玛3阶段竞拍奖励获得，

且为只在2022年6月16日维护前可获得的限时奖励，

该道具不会删除。

账号绑定
阿古朗达 宝珠武器附魔

魔法、独立攻击力+30

所有属性强化+15

施放速度+5%

命中率+2%

该道具只能通过奥兹玛3阶段竞拍奖励获得，

且为只在2022年6月16日维护前可获得的限时奖励，

该道具不会删除。

账号绑定

温馨提示

活动中获得的灿烂的绿色/黄色徽章自选礼盒为账号绑定，且将于2022年4月7日凌晨6点删除，请注意使用。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM