博通公司 CEO：芯片行业不会出现供应过剩

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日消息:博通公司今天发布了该公司的2022财年第一财季财报。报告显示，博通第一财季净营收为77.06亿美元，与上年同期的66.55亿美元相比增长16%，而上一季度为74.07亿美元;净利润为24.72亿美元，与上年同期的13.78亿美元相比增长79%，而上一季度为19.89亿美元;归属于普通股股东的净利润为23.98亿美元，相比之下上年同期为13.04亿美元，而上一季度为19.14亿美元。

按业务部门划分，博通第一财季来自于半导体解决方案部门的营收为58.73亿美元，在净营收中所占比例为76%;来自于基础设施软件部门的营收为18.33亿美元，在净营收中所占比例为24%。

博通首席执行官 Hock Tan 表示，「博通创纪录的第一季度业绩是由强劲的企业需求，以及超大规模和服务提供商对下一代技术的持续投资推动的。我们的第二季度展望预计，同比增长将加快。」

Hock Tan 表示，为解决短缺问题，他告诉客户为保证供应需要提早很长时间下订单，并制定了一项非取消政策，当博通认为设备制造商的要求超出了其需要时，将有意拒绝部分订单。Hock Tan 以这些政策和库存不足为例，证明芯片行业不会出现供应过剩，但也拒绝放弃他的长期观点，即随着半导体行业的成熟，整体增长将放缓。

据了解，博通客户名单包括许多在前沿技术上高投入的公司，谷歌在其数据中心使用博通的网络芯片，苹果公司的 iPhone也依赖博通连接芯片来连接 Wi-Fi 网络和外围设备，这使得博通的预测被认为是芯片行业整体景气度的风向标之一。