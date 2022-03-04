苹果供应商正在为制造和组装Apple Car搭建长期供应链

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日消息:据DigiTimes报道，苹果供应商正在为制造和组装该公司传闻已久的Apple Car电动汽车（EV）进行定位。

该报告称，大多数iPhone机型背后的制造商富士康，以及AirPods等苹果设备背后的装配商立讯精密，正在考虑生产Apple Car。富士康已经进入电动车制造领域，去年发布了一个底盘和软件平台，以帮助汽车制造商更快地将车型推向市场。同时，立讯精密正在与中国汽车制造商奇瑞合作，制造电动汽车。

据业内人士向DigiTimes透露，虽然苹果不太可能立即与富士康和立讯精密合作，但这些供应商将在苹果未来的汽车计划中发挥关键作用。韩国的现代公司和加拿大的麦格纳国际公司据说在最初与苹果公司合作时最有优势，而且可以提供比富士康或立讯精密更好的制造专业知识和基础设施。现代汽车和麦格纳都曾处于似是而非的苹果汽车传闻的中心，现代汽车甚至公开证实了其与苹果的讨论。

相反，富士康可以利用其与苹果公司的现有关系、新开发的电动车平台、电子元件制造能力以及与Stellantis和Fisker等汽车制造商的合作经验，逐渐在苹果的汽车供应链中建立起自己的地位。

电池配套环节，DigiTimes报道称，韩国锂电三家大厂 LG 新能源、SK On、三星 SDI 有望供应美国市场 Apple Car;而在中国销售的 Apple Car，或将由宁德时代、比亚迪供货。

消息人士还表示，现在就认为苹果已经完成了电动车的设计并进行了道路测试还为时尚早。路透社认为，苹果的目标是在2024年开始生产其汽车，但苹果分析师郭明錤认为，最早也要到2025年至2027年，该车才能准备好上市。