德勤发布2022全球零售250强名单：沃尔玛位居第一 京东首登十强

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:近日，德勤发布最新研究报告《 2022 全球零售力量》。报告显示， 2020 财年（ 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日），全球零售 250 强共计创收5. 11 万亿美元，复合增长率达5.2%。

报告称， 250 强上榜企业的收入门槛为 41 亿美元，较去年的 40 亿美元有所提高，上榜企业平均收入规模由 194 亿美元增至 204 亿美元。

全球零售 250 强中，欧洲零售商的数量最多，共计 90 家。北美零售商的收入占比最高，为 250 强收入总额的48.4%。

全球零售前十强的收入占 250 强收入总额的34.6%，高于上一财年的32.7%；全球零售前十强的收入同比提升 8 个百分点。其中，沃尔玛排名第一，亚马逊第二、Costco第三。前十名如下：

基于公开数据评选，京东、阿里巴巴新零售与直销、唯品会、永辉超市、物美、国美等中国企业入围全球零售 250 强。其中，京东首次跻身全球零售十强，唯品会全球排名上升 16 位至第 67 名。同时，京东、唯品会、永辉超市和物美等企业还入围了全球 50 家增速最高的零售商名单。