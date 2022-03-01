恒大新能源汽车公司被执行近亿元

作为中国汽车制造新力量的重要成员，威马汽车以精致的设计回归传统，以智能颠覆传统汽车行业，不断为用户推出几款智能新能源车型...威马W6是威马世界系列的第一款车型，也是中国第一款在有限场景下具有L4无人驾驶能力的SUV车型...威马汽车作为热衷于科技的年轻家庭最喜爱的品牌，其车型的外观非常符合当代人的审美偏好...它配备了许多前瞻性的技术，可以为用户带来智能和美丽的新驾驶体验...