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恒大新能源汽车公司被执行近亿元

2022-03-01 11:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月1日 消息:企查查APP显示，近日，恒大新能源汽车投资控股集团有限公司成为被执行人，案号为（2022）粤 01 执恢 133 号，执行法院为广东省广州市中级人民法院，执行标的约9529. 02 万元。

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企查查信息显示，该公司成立于 2019 年，法定代表人为刘俊，注册资本 35 亿美元，由恒大新能源汽车控股（香港）有限公司、恒大恒驰新能源汽车（广东）有限公司共同持股。

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