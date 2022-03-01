艾尔登法环不小心打到NPC怎么办 不小心杀死NPC解决办法

艾尔登法环新手在游玩过程中，有会因为操作不熟悉会误伤了NPC，甚至是砍杀了NPC导致一系列任务没了后续，遇到这样的情况到底怎么办呢?下面就来为大家详细的介绍一下。

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1、首先必须说下如果你误伤了NPC而不是杀死他，那么还是有挽救的机会，但是你如果误杀了NPC，那么抱歉了，只能进行下周目或者重新开档，不然是不会复活的，有的极其重要的剧情人物或许杀了还能复活，例如魂系列中的防火女等。

2、所以，如果是误杀了NPC就不用再看后面了，现在为大家分享一下误伤NPC没打死的情况下怎么去修复关系。

3、大家在打完第一个剧情boss接肢者之后，可以获得大卢恩，然后到史东薇尔城的北部区域去探索，在这里可以找到一个叫结缘教堂的地方，具体的位置如下。

4、去到结缘教堂就可以看到一个神像，点击神像会问你赎罪，所谓的赎罪就是把自己做过的事情洗白了，就可以恢复NPC的友好关系。

5、这个赎罪可不是无偿的，必须奉献上供品——星星泪滴。

6、星星泪滴是在安塞尔河中的NPC流浪商人会出手，7500的魂，这时候也不算多了。

7、去安塞尔河的方法，就是在东边台地上方，而东边台地又在画家的破屋北方。

8、在这个火巨人的后面的房子中。