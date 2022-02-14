任天堂发情人节祝福 这张巧克力图片亮了

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:今天是情人节，各大游戏厂商纷纷送上祝福，任天堂官方也不落人后，发推祝福情人节快乐，并配上了一张超可爱的joycon手柄巧克力的图片。
不少网友看后纷纷表示想买，并调侃官方这是暗示另一半会漂移？不过任天堂方面表示这是虚拟产品，并不出售实体。
前不久，任天堂刚在 2022 年第一场直面会上公布了《喷射战士3》《异度之刃3》等一系列大作的消息。
站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:今天是情人节，各大游戏厂商纷纷送上祝福，任天堂官方也不落人后，发推祝福情人节快乐，并配上了一张超可爱的joycon手柄巧克力的图片。
不少网友看后纷纷表示想买，并调侃官方这是暗示另一半会漂移？不过任天堂方面表示这是虚拟产品，并不出售实体。
前不久，任天堂刚在 2022 年第一场直面会上公布了《喷射战士3》《异度之刃3》等一系列大作的消息。
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今日 0 点，微信官方宣布：“今天，微信可以发 520 红包...微信还上线了“撒狗粮”“吃狗粮”以及“疲惫”，三个新的情人节限定状态...平时微信红包单个最大限额为 200 元，而在情人节以及七夕等特殊节日，微信红包的单个最大限额将调整至520...
2022年的2月14日到了，今天是情人节，自然很多情侣要互相祝福表白一番，所以今天就来为大家分享一下2022情人节送女友男友微信简短祝福语。
当时前前后后花了 1800 元左右，尽管花钱不是最多的，却是最花心思、最有仪式感的一次情人节，达到了我预期80%的效果...我觉得，两个人太累的话，情人节反而失去原有意义了...后来他事业有了起色，有一年情人节，送给我一块手表...其实礼物跟价格高低没关系，主要是心意，即使想要在情人节有仪式感，也不需要用花钱来获得，平时心里都有对方，过不过节也没有那么重要...像去年，我跟他说，情人节不需要准备礼物，但想要单独出去旅游，给一笔旅游资金......
王者荣耀官方最近开启了情人节限定皮肤免单活动，很多玩家还不清楚怎么参加，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。
2022 情人节送什么礼物选什么好？元宵节送点什么晚会怎么看？ 1 台投影仪一定要有！现在国内投影仪品牌众多，建议看头部品牌等，信誉好质量有保障...以上就小编分享的 2022 情人节可以送什么礼物、选什么好？元宵节送什么晚会怎么看？ 1 台投影仪一定要有的相关内容，情人节、元宵节有需求值得看值得送，现在当贝X3 还有限定好礼优惠哦......
一位90后的未婚男性朋友认为红包更多是一个形式感，就和春节发红包差不多...另一位90后已婚男性也没有给老婆发红包...下面便是情人节金额最小红包的PK大战了，有2.14、13.14以及5.20+13.14的...虽然大部分人发情人节红包没有刻意选择时间，但是也有人比较上心...上面的内容基本都是站在男性的视角去聊情人节红包的，而在社交平台晒情人节红包的大多都是女性，她们又都是怎么想的?...另外提一句去年情人节，微信发布的情人节红包大数据:有人最多收到200多个520红包，也有人最多发过150多个520红包……......
英雄联盟在最近开启了情人节的活动，其中也上线了很多新的情人节皮肤，一些玩家还不清楚有哪些新的情人节皮肤，下面就来为大家详细的介绍一下。
艺术生活方式品牌野兽派正式推出 2022 情人节限定系列“爱你嗷呜”...情人节限定香，时刻共赴爱的浪漫约会...此次情人节，野兽派将果香与浓醇酒香相结合，打造独特情人节限定香，野生红浆果和黑皮诺葡萄的开场酸甜清新，如阵阵春风吹进来的轻松香气，中后调的红酒和雪松木的香气醇厚悠长，余韵值得回味...野兽派 2022 情人节“爱你嗷呜”限定系列现已浪漫发布，可前往官网、小程序、APP、线下门店等渠道选取购买，共同开启梦幻爱情旅程......
魔兽世界在最近开启了情人节的活动，很多玩家还不清楚今年的情人节到底有什么成就和节日物品，下面就来为大家详细的介绍一下。
被誉为国货之光的两性品牌名流，在214情人节这天，携手6大游戏主播，推出了“专为年轻人而作”的产品——iBUFF系列...有了答案之后，下一步就是需要把产品做的有意思，“电竞、综艺、音乐、二次元...在Z世代眼里这些词汇天生就具有趣味能量”...“将元宇宙文化带入爱欲机制”，解构年轻人力比多时期的爱欲因素重塑为爱欲符号，将其作为设计元素，让用户第一眼看到就能唤起心中“有意思”的情感......
三星于2月9日开放了GalaxyS22系列的预购，它们按计划于2月25日，也就是下周五开始发货。但似乎有些零售商已经提前开始发货了。有一位幸运的机主发..
充电直接拉满，120W有线不仅亮屏还是熄屏都是当下最快速度；升级JBL四单元扬声器，细节更丰富；安卓端最大尺寸的X马达，震感超越iPhone；Display ..
同时更是配备了120W神仙秒充，依旧保持了业界领先的充电速度，在高效率双电荷泵以及MTW双电芯技术加持下，官方表示仅需17分钟就能将4700mAh电池充..
冬奥期间，吉祥物冰墩墩火了，现在很多人依然买不到冰墩墩，价格也被黄牛等不法分子炒起来了，时不时就有人被骗，现在微信都发出安全建议，提醒大..
今天，新浪科技小米创始团队成员、原小米技术委员会副主席兼秘书长李伟星离职...李伟星是小米的12号员工，2010年4月6日小米公司成立当天，与雷军一..
由于苹果公司的反跟踪功能，一名妇女得以在她的车辆的拖车挂架上发现一个AirTag，从而让一名不怀好意的男子被捕...据WXPI新闻报道，苹果公司开发的..
近日，著名英国数据众包公司 Opensignal 公布了其针对 12 个国家 5G 典型数据速率的分析排名，其中，美国由于对低频段部署的过度关注，导致其 5G ..
几天前的Unpacked发布会后，三星在其新闻稿和产品页面中悄悄改变了Galaxy S22和S22 Plus的显示屏规格。人们观察到便宜的Galaxy S22版本的刷新率出..
从去年11月23日发布第一条视频到目前为止，他一共发布了24条作品，粉丝增长超过510万，尤其近30天涨粉230万，成为2022年第一匹涨粉黑马...将文学刻..
今天晚上，Redmi K50电竞版新品发布会正式举行，本次发布会除了发布K50电竞版之外，还带来了K50冠军版。售价方面，Redmi K50冠军版售价4199元（12..
2月17日晚，Redmi正式发布了号称冷血旗舰的Redmi K50电竞版，并有特别的Redmi K50冠军版，各方面配置全部拉满...8GB+128GB 3299元、12GB+128GB 35..
2月16日晚，Redmi除了发布Redmi K50电竞版新机外，还带来了一款年度旗舰级路由器Redmi电竞路由器AX5400，零售价599元，首发到手价549元。Redmi电竞..
除非提前达成协议，否则苹果与爱立信的5G专利大战要到2023年6月才会在美国开庭审理。法庭开始审理的指令并安排双方律师在3月16日举行的日程安排会..
凤凰网科技讯（作者/植泽坤）2月16日晚消息，Redmi发布了K50 电竞版，联名梅赛德斯AMG-F1车队，搭配骁龙8处理器，马达振量超过iPhone，起售价3299..
AMD锐龙6000H系列游戏本即将解禁，最新泄露的跑分成绩来了一个意外惊喜，HS 35W低功耗版本的性能，竟然可媲美45W+ HX高性能版本。GeekBench 5数据..
今晚19:00，Redmi举行2022年首场新品发布会，正式发布骁龙8旗舰K50电竞版，与之一同亮相的还有Redmi首款电竞路由器AX5400，售价599元，首发到手54..
今晚的发布会上，Redmi发布了K50电竞版、冠军版两款手机，作为一款全线拉满的冷血旗舰，K50电竞版保留了K40游戏增强版的物理肩键，并进行了全面升..
2月16日晚间，荣耀手机宣布，新一代旗舰荣耀Magic4系列，将于北京时间2月28日晚8点，在西班牙巴塞罗那MWC世界移动通信大会全球发布...荣耀出货量排..
Redmi K50电竞版和冠军版现已开启订金预售，2月18日10点全渠道首卖，Redmi K50电竞版8GB+128GB版3299元，12GB+128GB版3599元，12GB+256GB版3899元..
本次发布会除了发布K50电竞版之外，还带来了K50冠军版...Redmi K50冠军版是Redmi与梅赛德斯AMG F1联合推出的产品，该机版融入众多F1赛事及AMG F1车..