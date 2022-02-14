任天堂发情人节祝福 这张巧克力图片亮了

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:今天是情人节，各大游戏厂商纷纷送上祝福，任天堂官方也不落人后，发推祝福情人节快乐，并配上了一张超可爱的joycon手柄巧克力的图片。

不少网友看后纷纷表示想买，并调侃官方这是暗示另一半会漂移？不过任天堂方面表示这是虚拟产品，并不出售实体。

前不久，任天堂刚在 2022 年第一场直面会上公布了《喷射战士3》《异度之刃3》等一系列大作的消息。