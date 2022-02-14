首页 > 业界 > 关键词  > 任天堂最新资讯  > 正文

任天堂发情人节祝福 这张巧克力图片亮了

2022-02-14 17:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:今天是情人节，各大游戏厂商纷纷送上祝福，任天堂官方也不落人后，发推祝福情人节快乐，并配上了一张超可爱的joycon手柄巧克力的图片。

360se_picture.jpg

不少网友看后纷纷表示想买，并调侃官方这是暗示另一半会漂移？不过任天堂方面表示这是虚拟产品，并不出售实体。

前不久，任天堂刚在 2022 年第一场直面会上公布了《喷射战士3》《异度之刃3》等一系列大作的消息。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM