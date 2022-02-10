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抖店服务市场服务商违规管理规则调整 增加多项违规情景

2022-02-10 15:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月10日 消息:今日，抖音电商发布通知称，为了保护消费者权益，规范商家经营行为，现修订《抖店服务市场服务商违规管理规则》。该规则于 2022 年 2 月 10 日进行公示，将于 2022 年 2 月 17 日生效执行。

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通知显示，此次规则的核心变化为：

  1. 第三章 3.9. 4 应用安全违规，增加行为描述、更精准的描述违规场景、增加违规处理细则。

  2. 第三章 3.8. 1 信息泄露，增加行为描述、更精准的描述违规场景、增加违规处理细则。

  3. 第三章 3.8. 2 数据安全，增加行为描述、更精准的描述违规场景、增加违规处理细则。

  4. 修订“积分节点处理”文案

调整后，应用安全违规行为包括但不限于：应用中内嵌了抖店账密登录功能，通过获取商家登录态从而收集数据的行为；开发者对外泄露了应用系统的高危端口、管理接口或源码目录等敏感信息；开发者的应用中出现帐号提权、安装后门程序等主动危害系统安全的行为；开发者应用进行版本升级时，未提交审核流程，直接将新版本发布给商家使用等。

若违规，相关服务下架，并处以限制解密额度等其他管制措施情节轻微，每次累计违规积分 10 分。情节一般，每次累计违规积分 30 分；情节严重，每次累计违规积分 60 分；情节特别严重，每次累计违规积分 120 分。

信息泄露违规行为包括但不限于：未经平台授权向第三方泄露业务数据，未经商家授权向其他主体泄露商家数据，未经平台用户授权，对外泄露用户个人信息数据，以及使以上数据处于可能被泄密的威胁状态的行为；业务核心信息泄漏，未经平台授权在公开场合分享业务核心信息，包括但不限于接受媒体，咨询公司，其他第三方访谈等。

数据安全违规行为包括但不限于：开发者收索取、收集商家的抖店或抖店服务市场的帐号、密码或其他身份验证凭据；开发者超越商家、服务市场的授权获取数据；在未获得明示授权的前提下，采取任何技术措施从抖店及抖店服务市场/开放平台获取数据等。

若违规，相关服务下架，并处以限制解密额度等其他管制措施。情节严重，每次累计违规积分 60 分；情节非常严重，每次累计违规积分 120 分。

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