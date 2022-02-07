2022年2月7日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于减肥的，问题是“适当多喝水是不是有助于减肥?”这个问题算是送分题了，水分是很重要的减肥利器，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
适当多喝水是不是有助于减肥 2月7日蚂蚁庄园小课堂今日答案
今天问题：适当多喝水是不是有助于减肥？
A、是的
B、不是
正确答案:是的
多喝水一般是有助于减肥的，不过需要漫长的过程，应该做好心理准备，多喝水的时候可以促进身体毒素的排出，也能够减少其他热量食物的摄入。身体肥胖程度比较严重，可能是多吃高热量的饮食、不喜欢运动引起，可以选择合适的方法减肥，比如控制饮食量和增加运动量。快速减肥的方法是吸脂手术。
|2022淘宝年货节热门会场
|2022淘宝年货节优惠力度
|天猫2022淘宝年货节主会场
|领大额红包，最高享24期分期免息
|预售玩法会场
|每付一笔订单，开一次红包
|天猫超市
|领券满减更优惠
|进口超市
|进口超市-爆款不只5折
|流行女装
|限时付定享立减
|大牌美妆会场
|大牌美妆，付定抢买1享10！
|大牌男装
|大牌男装付定立减
|大牌手机
|大牌手机限时直降，24期分期免息
|全球尖货
|全球尖货付定立减百元
|母婴亲子
|大额券限时抢，付定最高减900
|苏宁爆款
|苏宁手机家电爆款，抢限时5折
|品质家电
|抢24期免息
|潮流小家电
|抢24期免息
|国际直营时尚馆
|折上立减更优惠！
|大牌男装
|大牌男装付定立减
|直营个护
|大牌个护会场享潮流爆款