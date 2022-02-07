2022年2月7日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于减肥的，问题是“适当多喝水是不是有助于减肥?”这个问题算是送分题了，水分是很重要的减肥利器，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

适当多喝水是不是有助于减肥 2月7日蚂蚁庄园小课堂今日答案

今天问题：适当多喝水是不是有助于减肥？

A、是的

B、不是

正确答案:是的

多喝水一般是有助于减肥的，不过需要漫长的过程，应该做好心理准备，多喝水的时候可以促进身体毒素的排出，也能够减少其他热量食物的摄入。身体肥胖程度比较严重，可能是多吃高热量的饮食、不喜欢运动引起，可以选择合适的方法减肥，比如控制饮食量和增加运动量。快速减肥的方法是吸脂手术。