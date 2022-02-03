京东集团：刘强东捐赠23.4亿美元股票 用于教育等公益事业

凭借行业优势，T3 出行工会就组建了T3 益起行雷锋车队，该车队得到了众多司机和乘客的积极参与，最后还获得了由江苏省总工会颁发的江苏省职工志愿服务先进集体奖...2020 年武汉疫情爆发的时候，T3 出行就在第一时间组织了 700 人的武汉志愿车队，他们为当地的医疗团队提供帮助，为居民们提供义务服务...T3 出行的师傅们就在第一时间为医生们提供免费接送服务，累计接送医护人员高达 100 多次...