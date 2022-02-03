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京东集团：刘强东捐赠23.4亿美元股票 用于教育等公益事业

2022-02-03 11:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月3日 消息:昨日晚间，京东集团发布公告称，公司董事会主席兼首席执行官刘强东将向慈善机构捐赠62，376，643股B类普通股作慈善用途。

据京东介绍，此次捐赠将主要用于刘强东长期关注的教育、环保等社会公益事业。

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截至2月1日收盘，京东集团美股股价报75.08美元，此次捐赠股票价值超过23亿美元。

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