京东集团：刘强东捐赠23.4亿美元股票 用于教育等公益事业

站长之家（ChinaZ.com）2月3日 消息:昨日晚间，京东集团发布公告称，公司董事会主席兼首席执行官刘强东将向慈善机构捐赠62，376，643股B类普通股作慈善用途。
据京东介绍，此次捐赠将主要用于刘强东长期关注的教育、环保等社会公益事业。
截至2月1日收盘，京东集团美股股价报75.08美元，此次捐赠股票价值超过23亿美元。
站长之家（ChinaZ.com）2月3日 消息:昨日晚间，京东集团发布公告称，公司董事会主席兼首席执行官刘强东将向慈善机构捐赠62，376，643股B类普通股作慈善用途。
据京东介绍，此次捐赠将主要用于刘强东长期关注的教育、环保等社会公益事业。
截至2月1日收盘，京东集团美股股价报75.08美元，此次捐赠股票价值超过23亿美元。
腾讯云服务器12.12多种机型限时抢购,1核2G服务器4.17元/月,2核4G服务器6.17元/月,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
2022年1月26日，百度旗下智能汽车品牌集度宣布已完成近4亿美元的A轮融资，本轮融资由百度和战略合作伙伴吉利共同增持。融资完成后，集度将持续加快研发与量产进程，首款汽车机器人概念车将于今年4月在北京车展发布，量产车型将于2023年上市。
据日经报道，松下将投资7.04亿美元，于2023年开始为特斯拉量产4680节电池...首席执行官埃隆马斯克早些时候表示，公司将自己制造电池，但也将继续从松下或其他电池制造商处采购...松下正在和歌山县扩建工厂，并引进新设备以量产特斯拉新电池，新投资约 7.04 亿美元...
百利好希望透过一系列公益活动，加强社会公益意识，用自身力量感染更多社会人士加入行善行列...10年间，百利好一直携手无国界义工，每月助养500名位于云南、贵州、青海、四川等地的山区学童...百利好多次赞助及支持国际赛事，当中包括「2018传奇归来」足球全明星赛、菁英航运国际乒联世界巡回赛「2019乒乓球公开赛」以及2020年度国际体坛赛车盛宴「第67届澳门格兰披治大赛车」，大力推动国际体育项目的发展，让更多人意识到运动的重要性以及感受到体育的风彩...踏入2022，百利好将会持续拓展版图和优化业务，同时致力深化公益慈善，肩负起企业社会责任，承诺继续透过扶弱济困、兴学育才、绿惜保育及医健乐行等四大范畴实践社会公益事业，持续反馈社会，传播更多正能量...
百度旗下智能汽车品牌集度宣布已完成近4亿美元的A轮融资，本轮融资由百度和战略合作伙伴吉利共同增持...3月，集度成立并获得超3亿美元启动资金，而此次是10个月之后的第二次融资...
根据区块链分析公司Chainalysis的一份报告，朝鲜黑客去年至少对加密货币平台发起了七次攻击，窃取了价值近4亿美元的数字资产...2021年，以太坊和比特币分别占资金的58%和20%；22%来自ERC-20代币等...朝鲜还拥有不少未经清洗的加密货币资金，据信价值1.7亿美元，这些资金来自2017年至2021年的49次独立黑客攻击......
凭借行业优势，T3 出行工会就组建了T3 益起行雷锋车队，该车队得到了众多司机和乘客的积极参与，最后还获得了由江苏省总工会颁发的江苏省职工志愿服务先进集体奖...2020 年武汉疫情爆发的时候，T3 出行就在第一时间组织了 700 人的武汉志愿车队，他们为当地的医疗团队提供帮助，为居民们提供义务服务...T3 出行的师傅们就在第一时间为医生们提供免费接送服务，累计接送医护人员高达 100 多次...
雅士利国际，多年来不断加大科学研究，专注营养产品的研发，持续为中国母婴家庭提供全生命周期的精准营养产品...为了能够以最快的速度将爱心物资运到最需要的地方，雅士利调动自有供应链资源，真正实现了传递爱的营养与呵护的社会使命...雅士利用实际行动，实现了企业的高度社会责任感...有爱的企业才能生产出有爱的产品...
台积电的财报显示，他们在去年四季度营收4381.9亿新台币，同比增长21.2%；净利润1662.3亿，同比增长16.4%...以美元计算，台积电去年四季度营收157.4亿美元，较上一年同期的126.8亿美元增加30.6亿美元，同比增长24.1%；较上一季度的148.8亿美元增加8.6亿美元，环比增长5.8%...在去年10月14日发布的三季度财报中，台积电管理层预计四季度营收154-157亿美元，毛利润率在51%-53%之间...
凤凰网科技讯 北京时间1月7日消息，三星电子今天发布了2021年第四季度初步业绩。三星称，第四季度营业利润预计为13.80万亿韩元(约合114.44亿美元)，同比增长52.49%。三星称，第四季度营收预计为76.00万亿韩元(约合630.23亿美元)，较上年同期的61.55万亿韩元增长23.48%，较第三季度的73.98万亿韩元增长2.73%；营业利润预计为13.80万亿韩元(约合114.44亿美元)，较上年同期的9.05万亿韩元增长52.49%，较第三季度的15.82万亿韩元下降12
该项目由京东集团总裁徐雷整体负责，京东零售CEO辛利军牵头...今年的春晚红包玩法很简单，就是除夕当天上线“击鼓迎春”活动，全民可以共同瓜分 15 亿红包和好物...从大年初一开始，“击鼓迎春”依旧在线，用户还可通过京东App给亲朋好友拜年送祝福，并领取福利；至元宵节，用户依然可以来京东领好物、分红包...
著名爆料博主@数码闲聊站再度透漏了不少OPPO即将发布的旗舰机型OPPO Find X5的相关信息，尤其是一直以来消息最少的天玑9000版，他更是透漏了其与高..
2022年2月3日，印度尼西亚拉卡塔岛的喀拉喀托火山（Anak Krakatau）开始了一次新的喷发，正如哥白尼哨兵2号任务所拍摄的这张图片所显示的。这次喷..
作为中央广播电视总台8K超高清技术合作伙伴，BOE携手央视，以领先的8K专业级显示助力国际顶级冰雪赛事的首次8K直播，并在首都体育馆、张家口山地新..
全聚德在我国已经有着157年历史了，在历经几代的拼搏之下，全聚德也成为了国家认定的“驰名商标”，而全聚德的菜品更是通过不断创新发展，形成了独..
在北京2022年冬奥会正式拉开帷幕前夕，快手第1档竞技真人秀《冰雪队队碰》完美收官...作为一档符合快手多元内容生态，好玩且好看的综艺节目，《冰..
身边云通过多维度的共享，为用户提供海量的解决方案:在资源共享方面，身边云平台通过共享海量服务信息，为服务双方提供更多选择可能性;在平台共享..
在当下，新型就业形态的主力军当属2021年全面爆发的灵活用工行业...作为长期深耕灵活用工行业的一站式灵活用工解决方案提供者，创建于2011年的省薪..
疫情新变化，加之消费者的消费需求日益提升，让酒店行业再次面临挑战，而最被市场看重的中端市场，竞争日趋激烈，中端酒店业也通过升级持续提升竞..
多年来，荣科科技深入研究大数据、云计算、物联网、人工智能等核心技术在行业中的应用模式，精心打造智慧城市建设数字化解决方案，为政府部门、大..
TCL还是双十一期间Mini LED智屏线上线下全渠道销量双冠军!在MiniLED和98英寸巨幕电视双重发力下，TCL带领中国电视创下了最高销量记录，在第三方奥..
“新春家装钜惠”活动的第二项特权，便是“万元材料大礼包”活动，该活动规定:2月12日-13日期间，客户可享受1元海创集成吊顶，买一送一威士伯涂料..
第二个是“现实实验室”（Reality Labs），包括与AR和VR相关的硬件、软件和内容，即元宇宙方面的收入，这是Meta未来战略发展重点，营收增速快，20..
今天，在暴雪任职12年的核心员工Arnold Tsang正式宣布离职...在暴雪任职期间，Arnold Tsang曾担任了《守望先锋》和《守望先锋2》的首席角色概念艺..
从融资时间来看，2015-2016年是融资高峰期，融资事件分别有14起和17起，2020-2021年是另一个融资高峰期，2020年预制菜赛道共有12起融资，2021年至..
这个春节，即使去不了冬奥现场，动动手指，你也能留下一份专属于自己的冬奥记忆。2月5日，作为奥林匹克全球合作伙伴，阿里巴巴集团正式发布阿里巴..
表示这些画面并非提前录制，而是基于AI实时画面演算，追踪演员动作进行配合，实时渲染的结果...英特尔为这次的表演提供了3DAT三位运动员追踪技术，..
这是一张从美国店面拍摄的现场照片从窗户的反光中可以看到"ATT"的品牌。因此很显然这是美国电信运营商ATT的一家电信商店。商店里有一张大号宣传海..
微软今天正式宣布，它已经禁用了MSIX应用安装程序协议以防止恶意攻击。该协议允许用户直接从网络服务器上安装各种应用程序，而不需要先将其下载到..
据灯塔专业版，截至2月5日15时33分，2022春节档新片总票房已突破50亿...今年春节档，一共8部新片上映，其他五部票房分别为：《奇迹笨小孩》5.53亿..
据相关统计，2022年初一平均票价为56.1元，对比2020年有近40%的涨幅...大年初一全国电影总票房14.52亿元，较去年同期16.92亿元，同比下滑14.18%;观..