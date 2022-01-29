顺丰控股发布2021年度业绩预告 Q4净利润同比增长39%至50%

站长之家(ChinaZ.com) 1月29日 消息:昨日晚间，顺丰控股发布 2021 年度业绩预告，公告称 2021 年净利润预计最高 44 亿元，预计 2021 年第四季度归母净利润为 24 亿元至 26 亿元，同比增长39%至50%。

对于 2021 年业绩同比下降的原因，公告称，主要由于为扩大市场份额以及应对件量高增长。年初为响应春节原地过年号召，留岗员工人数和补贴增加导致人工成本上升；定价较低的经济型快递产品增速较快；公司加大了对场地、设备、运力等网络资源投入等均是影响业绩的重要因素。

而经历了 3 个季度的调整，第四季度，顺丰控股的业绩有了明显的增长。

顺丰控股公告显示，主要由于：1）公司更加聚焦于核心战略，强调业务价值贡献及可持续的健康发展；2）收入端，进一步提升收入质量，通过调整定价策略主动调优产品结构和客户结构，经济型快递产品单票收入同比提升；3）成本端，精益化成本控制效果得到显现，前端使用科技动态预测客户需求，后端精准匹配资源投入，并随着速运、快运、仓网、丰网四网融通的推进，中转场自动化设备升级，干支线线路整合优化，公司的营运操作效率稳步提升，从而改善整体效益。4）自第四季度起合并嘉里物流联网有限公司的业绩。