Meta称其新的人工智能超级计算机将是世界上最快的

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日消息:据路透社报道，Facebook母公司Meta周一表示，其研究团队已经建造了一台新的人工智能超级计算机，它认为在2022年中组装完成时将是世界上最快的。

图片来自 Meta

Meta公司在一篇博文中说，其新的人工智能研究超级集群（RSC）将帮助该公司建立更好的人工智能模型，可以从数万亿的例子中学习，在数百种语言中工作，并一起分析文本、图像和视频，以确定内容是否有害。该公司在一篇博文中说:「这项研究不仅有助于今天在我们的服务中保证人们的安全，而且在未来，当我们为元宇宙而建设时，也会帮助我们。」

这家社交媒体公司在10月将其名称改为Meta，以反映其对元宇宙的关注，它认为元宇宙将是移动互联网的继任者。Meta公司首席执行官马克·扎克伯格周一在Facebook的一篇文章中写道:「我们为元宇宙构建的体验需要巨大的计算能力（五百万次/秒的操作!），RSC将使新的人工智能模型能够从数万亿的例子中学习，理解数百种语言，等等。」

Meta公司表示，它相信RSC是目前运行的最快的人工智能超级计算机之一。Meta发言人称，该公司与Nvidia、Pure Storage和Penguin Computing的团队合作，共同打造这台超级计算机。