站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:今日，国家发展改革委等七部门印发《促进绿色消费实施方案》，增强全民节约意识，反对奢侈浪费和过度消费，扩大绿色低碳产品供给和消费。

其中，方案指出，完善短视频直播、直播带货等网络直播标准，进一步规范直播行为，严厉打击虚假广告、虚假宣传、数据流量造假等违法违规 和不良行为，禁止欺骗、误导消费者消费，遏制诱导消费者过度消费，倡导理性、健康的直播文化。

同时，有序发展出 行、住宿、货运等领域共享经济，鼓励闲置物品共享交换。积极发 展二手车经销业务，推动落实全面取消二手车限迁政策，进一步扩 大二手车流通。积极发展家电、消费电子产品和服装等二手交易， 优化交易环境。允许有条件的地区在社区周边空闲土地或划定的特 定空间有序发展旧货市场，鼓励社区定期组织二手商品交易活动， 促进辖区内居民家庭闲置物品交易和流通。规范开展二手商品在线 交易，加强信用和监管体系建设，完善交易纠纷解决规则。鼓励二 手检测中心、第三方评测实验室等配套发展。

此外，引导消费者树立文 明健康的食品消费观念，合理、适度采购、储存、制作食品和点餐、 用餐。建立健全餐饮行业相关标准和服务规范，鼓励“种植基地+ 中央厨房”等新模式发展，督促餐饮企业、餐饮外卖平台落实好反 食品浪费的法律法规和要求，推动餐饮持续向绿色、健康、安全和 规模化、标准化、规范化发展。加强对食品生产经营者反食品浪费 情况的监督。推动各类机关、企事业单位、学校等建立健全食堂用 餐管理制度，制定实施防止食品浪费措施。加强接待、会议、培训 等活动的用餐管理，杜绝用餐浪费。