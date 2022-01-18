百度：集度JiDU品牌正式发布 集度汽车机器人品牌标志正式诞生

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日消息:今天百度官方微博发布视频，集度JiDU品牌今天正式发布，集度汽车机器人品牌标志“Pixel—J"正式诞生。
据了解，集度首款概念量产车型的全尺寸油泥模型已完成了风洞测试，将在2022年北京车展亮相并向市场首次展示其智慧座舱和智能驾驶的能力，预计将会在2023年实现大规模量产交付。
2021年1月11日，百度宣布正式组建一家智能汽车公司，以整车制造的身份进军汽车行业。2021年3月2日，百度造车正式落地，完成集度汽车公司注册，注册资本20亿元。
站长之家(ChinaZ.com) 1月18日消息:今天百度官方微博发布视频，集度JiDU品牌今天正式发布，集度汽车机器人品牌标志“Pixel—J"正式诞生。
据了解，集度首款概念量产车型的全尺寸油泥模型已完成了风洞测试，将在2022年北京车展亮相并向市场首次展示其智慧座舱和智能驾驶的能力，预计将会在2023年实现大规模量产交付。
2021年1月11日，百度宣布正式组建一家智能汽车公司，以整车制造的身份进军汽车行业。2021年3月2日，百度造车正式落地，完成集度汽车公司注册，注册资本20亿元。
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集度汽车官方正式发布了品牌LOGO，据悉新LOGO象征着通向未来的入口，以像素”为基本粒子，表达了人与机器，与未来的新连接...集度首款概念量产车型的全尺寸油泥模型已完成了风洞测试，将在2022年北京车展亮相并向市场首次展示其智慧座舱和智能驾驶的能力，预计将会在2023年实现大规模量产交付...SIMU Car处于集度在实现软件定义汽车过程中的早期研发阶段...集度汽车是2021年1月百度宣布造车后和吉利合作组建的一家智能汽车公司，未来将使用吉利的SEA浩瀚平台，生产和制造均出自吉利浙江宁波的生产基地......
今天上午，集度品牌视觉正式发布，以汽车机器人为灵感，集度将「像素」这一概念与字母「J」相结合，打造业界首个汽车机器人品牌标志 「Pixel-J」...集度汽车称，集度品牌 Logo「Pixel-J」象征着通向未来的入口，以「像素」为基本粒子，传达人与机器、与未来的新连接...集度量产车型预计于 2023 年上市，将成为可具备L4 级自动驾驶能力的汽车机器人...
【TechWeb】在2022年美国消费电子展（CES）期间，百度和集度共同宣布，集度首款量产车型将搭载NVIDIA DRIVE Orin SoC（系统级芯片）。集度量产车型预计于2023年上市，将成为可具备L4级自动驾驶能力的汽车机器人。同时，该产品的概念车预计将于今年4月在北京车展正式亮相。在2021年12月27日举办的的百度Create 2021（百度AI开发者大会）上，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏表示，集度的汽车机器人贯穿了“自由移动、自然交流、自我成
今日下午，百度Create2021（百度 AI 开发者大会）如约而至，会上通过虚拟世界和现实世界无缝切换的沉浸式交互方式，带来人工智能、自动驾驶等多项前沿领域的技术进展与应用。
12 月23日，脉脉“ 2021 职得去公司多维度雇主评选”颁奖典礼成功举办，作为智能汽车新标杆企业，集度荣获“互联网科技职得去雇主”奖项。据悉，“职得去公司”榜单强调“真员工、真评分、真口碑”，由用户提供最真实的企业口碑参考，并从行业、区域、雇主品牌建设、个人视角等多个维度进行评定甄选，意在助力优质企业与高质量人才的更好连接。先锋定位+AI基因，集度汽车致力于打造汽车机器人近年来，机器人和人工智能应用场景不断
12月28日消息，在百度AI开发者大会上，百度ARM云基础产品矩阵的最新产品“磐玉”蜂巢服务器正式亮相。据百度ARM云业务负责人陶孝禹介绍，“磐玉”蜂巢服务器基于ARM架构打造，是业界首创的基于仿生学的蜂巢式ARM架构云，拥有仿生算力、高能效比、高性价比、高密设计等四大核心优势，可以应用在智慧城市、智慧医疗、智慧教育、智慧金融、智慧文娱等行业的数字化转型过程中。近年来，随着云计算的飞速发展，云原生技术迅?
在今日下午的 2021 百度AI开发者大会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示， 2022 年上半年集度将公布首款概念车，并在 2023 年量产交付首款汽车机器人。
近几年在智能扫地机器人产品引入中国之后，人们对于智能化清洁电器产品的接受度越来越高，因此扫地机产品在我国的销量也在逐年上涨，据最新的市场销售数据显示，在一二线城市中，我国的扫地机器人普及率已达到了七成以上，总销售量2023万台，可见，在家居清洁过程中使用扫地机产品已成为大势所趋。而面对巨额的销量和市场红利，许多品牌为了从中分一杯羹，也开始向市场推出各式各样的扫地机新品，但新品泛滥就会给消费者造成一定的
在从Foundry和Venrock筹集了1150万美元然后为其个人机器人进行众筹后，该公司遇到了一系列的挑战...这家瑞典公司称这是一项全现金交易...“在社交机器人领域的收购是非常罕见的...Furhat团队提出，他们的产品--一个在后方投射动画脸谱的机器人--非常适合需要有成人性格的社交机器人，如机场、火车站或医疗应用......
那么，扫地机器人什么牌子好？今天给大家介绍一下扫地机十大品牌...斐纳TOMEFON是德国品牌，也是欧洲室内净化龙头企业，连续 8 年欧洲扫地机器人市场占有率第一名， 40 多年来致力创新自身的技术，推出的扫地机器人成为市场上的清洁好物之一...美的不用多说大家也知道，它是国产品牌中的元老了，该品牌延续以往用户至上、追求创新的品牌文化，打造的扫地机产品具有独特的品牌特色......
宁德时代全资子公司时代电服举办线上发布会，发布换电品牌EVOGO与组合换电整体解决方案...时代电服总经理陈伟峰在发布会上介绍，组合换电整体解决..
春节将至，赶集、买年货、集五福等活动都逐渐提上了日程。#五福可以提前集了#登上微博热搜。据悉，今年五福增加了新玩法，各大商家也可以给用户送..
如果以上问题不能尽快解决，那么苹果方面为避免重蹈当年 Apple Watch 发布过早、反响不好的覆辙，大概率会将原定于今年6月苹果年度全球开发者大会..
据国外媒体报道，英国自动驾驶技术初创公司Wayve宣布完成一轮2亿美元融资，用于在全球范围内推广自动驾驶技术...公司的技术与传统的自动驾驶公司不..
今天下午，Redmi官方宣布，K50宇宙全球首发CyberEngine超宽频马达，代号1016，可能是安卓史上最强X轴马达振感...这款马达的设计原点是为未来游戏手..
上个月，摩托罗拉推出了两款机型，分别是摩托罗拉edge X30和摩托罗拉edge S30，前者起售价2999元（8GB+128GB），后者起售价1799元...这得益于摩托..
1月18日下午，宁德时代举办发布会，正式发布换电品牌EVOGO”...单块电池能量密度超160Wh/kg，续航200km，2块电池组合400km，3块则为600km，车主可..
三极字库是一家2019年成立的字体品牌商家，自2020年7月入驻字体超市平台至今，三极字库已经在字体超市平台发布了400+款正版商用授权字体...截止目..
根据Counterpoint Global XR最新预测，VR/AR/MR头显设备的出货量预计将从 2021 年的 1100 万台增长到 2025 年的1. 05 亿台，增长约 10 倍...根据C..
运营社看到，前段时间智慧零售报道「樊登读书」双 11 直播总 GMV 破 810 万，其单条视频的最高播放量已经过 2 亿，可见「樊登读书」在视频号领域做..
最近在很多直播平台出现了弹幕下围棋的这个梗，一些朋友还不清楚弹幕下围棋到底是什么意思，下面就来为大家分享一下弹幕下围棋这个梗。..
该事件有了新的进展，据最新报道，佳能珠海员工补偿方案已经确定，其中包括将支付“N+1”经济补偿金，同时不设上限...据界面新闻报道，记者从佳能..
獐子岛在互动平台上表示，公司关注最近有媒体报道汤加火山喷发和海啸，导致太平洋扇贝涌入獐子岛，今年收益获将增长100%+”及相关传闻，上述报道及..
2022年1月18日，联发科发布了一份详尽的《6G愿景白皮书》，基于时间表、关键技术趋势、工程实现因素三大主题，展现了联发科对未来6G时代的愿景，并..
今天，由北京彩蛋科技有限公司开发并发行的武术教学软件《中国传统武术 八卦掌 六十四手》在Steam正式发售，原价16.5元，首发仅需9.9元，1月25日前..
2020年11月份推出首款自研Mac芯片M1时，苹果也一并推出了搭载这一自研芯片的MacBook Air、13 英寸MacBook Pro和Mac mini，去年也推出了搭载M1 Pro..
汤加火山喷发后，有韩媒近期调查表明，日本富士山喷火口的数量增加近6倍...，日本有100多座活火山，其中就包括著名的富士山，这座山积蓄力量的岩浆..
Intel从6代酷睿开始支持SGX指令集，一直到10代酷睿，但最新的11代酷睿Rocket Lake、12代酷睿Alder Lake已经悄悄放弃SGX支持，导致这些处理器的用户..
CyberEngine超宽频马达拥有安卓唯一130Hz谐振频率，媲美iPhone，560mm 体积，50Hz-500Hz超宽频率，稳态振动量是常用0809马达的3倍...据数码博主@i..
小米科技有限责任公司多个雷军签名商标状态发生变更，目前商标状态多为已注册，该批次商标申请日期为2020年12月，其中36类金融物管一项决定书显示..