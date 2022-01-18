百度：集度JiDU品牌正式发布 集度汽车机器人品牌标志正式诞生

集度汽车官方正式发布了品牌LOGO，据悉新LOGO象征着通向未来的入口，以像素”为基本粒子，表达了人与机器，与未来的新连接...集度首款概念量产车型的全尺寸油泥模型已完成了风洞测试，将在2022年北京车展亮相并向市场首次展示其智慧座舱和智能驾驶的能力，预计将会在2023年实现大规模量产交付...SIMU Car处于集度在实现软件定义汽车过程中的早期研发阶段...集度汽车是2021年1月百度宣布造车后和吉利合作组建的一家智能汽车公司，未来将使用吉利的SEA浩瀚平台，生产和制造均出自吉利浙江宁波的生产基地......