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百度：集度JiDU品牌正式发布 集度汽车机器人品牌标志正式诞生

2022-01-18 10:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日消息:今天百度官方微博发布视频，集度JiDU品牌今天正式发布，集度汽车机器人品牌标志“Pixel—J"正式诞生。

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据了解，集度首款概念量产车型的全尺寸油泥模型已完成了风洞测试，将在2022年北京车展亮相并向市场首次展示其智慧座舱和智能驾驶的能力，预计将会在2023年实现大规模量产交付。

2021年1月11日，百度宣布正式组建一家智能汽车公司，以整车制造的身份进军汽车行业。2021年3月2日，百度造车正式落地，完成集度汽车公司注册，注册资本20亿元。

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