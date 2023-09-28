百度推出求职助手类AI机器人 提供面试指导、薪资谈判等服务

百度发布首个量子领域大模型，及百度量子助手和量子写作助手两大AI原生应用，旨在芯片层、框架层、模型层及应用层等全栈技术上加速量子技术与大模型深度融合，充分激发两大技术各自的潜力。该量子领域大模型是在文心一言基础上，使用量子领域高质量数据进行更有针对性的训练和优化构建的量子领域大模型，能更好地理解量子知识，专业执行量子任务。只需输入6个变量，量子写作助手可在5分钟内撰写一篇13000字符合格式要求的专利文档，高效帮助企业将量子领域的研究成果与知识产权沉淀为企业资产。