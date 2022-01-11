天猫小黑盒发起“新年开新地图”打卡尝鲜活动

”近年来，人们的健康需求越来越旺盛，直接推动了拜年方式的变革，“健康品”变身“潮流新年货”，“健康式拜年”也成了“拜年新姿势”，这个趋势在以天猫为代表的电商平台已经涌现...据悉，今年1月9日至21日期间，阿里健康旗下天猫医药健康平台将全面启动2022年年货节，从目前透露的部分爆品清单不难发现，健康营养、居家检测、滋补养生等关键词已登上了新年货C位...据此前天猫医药健康数据显示，家用呼吸机、无痛血糖仪以及各类居家检测试纸等产品增长态势都非常明显，在食疗滋补上消费者也更专业了...“购买产品会更集中在礼盒装的产品上，囤货的时间也更加提前了...