天猫小黑盒发起“新年开新地图”打卡尝鲜活动

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:近日，天猫小黑盒发起了“新年开新地图”打卡尝鲜活动，本次活动有上海、北京、深圳等多个城市的 50 家城中热店参加。
追新族从任意起点开始按照地图去探寻，只要在店面看到带有“新年要开新”标语的海报，就能走进店中解锁一份天猫小黑盒准备的新品福利。
此外，天猫小黑盒还重磅发布了“新品尝鲜盒”业务，并提供“ 0 元尝鲜”和“五折尝鲜”两种玩法。下一步，天猫小黑盒将持续探索新品体验互动新玩法，助力新品消费力的全面释放。
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追新族从任意起点开始按照地图去探寻，只要在店面看到带有“新年要开新”标语的海报，就能走进店中解锁一份天猫小黑盒准备的新品福利。
此外，天猫小黑盒还重磅发布了“新品尝鲜盒”业务，并提供“ 0 元尝鲜”和“五折尝鲜”两种玩法。下一步，天猫小黑盒将持续探索新品体验互动新玩法，助力新品消费力的全面释放。
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DNF在12月30日开启了欢喜迎新年的活动，这个活动是可以获得很多奖励的，下面就来为大家分享一下欢喜迎新年活动奖励一览。
”近年来，人们的健康需求越来越旺盛，直接推动了拜年方式的变革，“健康品”变身“潮流新年货”，“健康式拜年”也成了“拜年新姿势”，这个趋势在以天猫为代表的电商平台已经涌现...据悉，今年1月9日至21日期间，阿里健康旗下天猫医药健康平台将全面启动2022年年货节，从目前透露的部分爆品清单不难发现，健康营养、居家检测、滋补养生等关键词已登上了新年货C位...据此前天猫医药健康数据显示，家用呼吸机、无痛血糖仪以及各类居家检测试纸等产品增长态势都非常明显，在食疗滋补上消费者也更专业了...“购买产品会更集中在礼盒装的产品上，囤货的时间也更加提前了...
Fgo在最近开启了新年特别版画拼图的任务，很多玩家还不清楚具体怎么玩，下面就来为大家分享一下FGO新年拼图任务全攻略。
2021年已然结束，每个人都在迎接2022年的到来。新年伊始，华为推出“鸿运连连年年有为”的开门红活动。在各大官方电商平台参与新年赢“鸿“包活动，最高有机会抽取最高价值21486元的工作“鸿”包；同时，更有健康、运动、快乐、成长、爱家、工作六大“鸿“包可选，组合购买最高可优惠610元。这次参与活动的包括华为商城、华为天猫官方旗舰店和华为京东自营官方旗舰店等官方电商平台。首先是2022年1月1日起上线的以“鸿运连连 年年?
时光飞逝，距离 2022 年的春节仅有 1 个多月的时间。新春假期，自然少不了同亲友一起相聚狂欢，享受美食带来的欢愉。此时最痛苦的事情之一，莫过于在大快朵颐时突然牙疼，或是因为牙口不佳，只能含泪拒绝美味的诱惑。趁着年底，不妨给口腔进行一次“年终检查”，让牙病不隔年！双旦之际，爱康集团旗下的口腔健康管理专业连锁服务品牌爱康齿科，在全国范围内推出“双旦狂享·暖冬感恩季”活动，用专业服务和超值优惠，助您用好口福?
12 月 30 日，《 2021 年抖音电商图书消费报告》（以下简称“报告”）发布。 2021 年全民阅读需求旺盛，抖音电商图书销量增长显著。报告显示，兴趣电商助力出版机构开拓线上市场，平台上图书销量同比增长312%。兴趣电商已成为推动图书行业创新发展的重要力量。后疫情时代，全民阅读氛围浓厚，读者通过兴趣电商选书、买书已经成为一种潮流。 2021 年，抖音图书带货直播总时长达581. 8 万小时，累计直播观看量为80. 5 亿次，图书类话
苹果正计划为Apple Watch用户举办一项名为“新年钟声”的健身挑战，要求用户在2022年的任何时候连续7天戴上Apple Watch参与活动。
新苹果地图更新为费城带来了定制的3D地标。今年9月，苹果曾宣布，苹果地图将获得一项新的功能--增加3D导航和探索功能。首批获得该功能的城市包括伦敦、洛杉矶、纽约和旧金山湾区。现在，费城也轮到了，正如苹果在苹果地图的功能可用性页面上指出的那样。那里的用户现在可以通过在自己的iPhone、iPad或Mac上查看费城的新3D模型。地标包括费舍尔美术图书馆、30街车站、自由广场一号大厦、费城市政厅和费城艺术博物馆等地点。苹果一直
怪物猎人崛起的营地是需要自己去解锁的，很多玩家还不清楚这些营地的位置在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。
炉石传说在1月6日开启了本周全新的乱斗——新年庆典，这次是系统预设的套牌卡组，算是很良心的乱斗了，很多玩家还不清楚新年庆典的规则，下面就来为大家分享一下。
为了帮助大家更好地洞察小红书平台变化和红人的营销价值，克劳锐特别推出《小红书红人影响力榜》，并根据克劳锐成长指数和红人作品表现推出《小红..
《抖音探店号矩阵的赚钱玩法》这个玩法可以说是我全网首发的一个玩法，也可以说是一个靠体力搬砖赚钱的项目，利润不高，只能靠矩阵去放大收益...今..
今天下午，迅雷官方微博发表声明称，ivspace.io网站、白皮书侵权使用自己雷鸟Logo，并可跳转至迅雷官网，已严重误导公众...蜂鸟图案商标权为迅雷所..
据国外媒体报道，马斯克周四在推特上回应有关公司何时在印度推出电动汽车的问题时表示，特斯拉仍要面对印度政府方面的挑战...特斯拉去年就计划开始..
【TechWeb】企查查APP显示，1月12日，上海炎魔网络科技有限公司发生工商变更，新增B站关联公司上海哔哩哔哩科技有限公司为股东，持股25%成大股东...
【TechWeb】企查查APP显示，SOUL关联公司上海任意门科技有限公司申请注册的包括“社交元宇宙”“任意门元宇宙”等多个元宇宙相关商标状态变更为“..
TrendForce的一份最新报告证实了之前的说法，即iPhone14Pro将改用48MP主摄像头....著名苹果分析师Ming Chi Kuo曾多次提到iPhone14 Pro上的48MP主摄..
显示器行业顾问Ross Young称，iPhone14 Pro机型在显示屏顶部附近将有打孔和药丸状的开孔。Young认为打孔将用于Face ID点阵投影仪，而药丸状的开孔..
其次是雾化器与配套组件，分别为 130 个与 70 个...作为深耕行业十余载的头部品牌MOTI魔笛，以产品为驱动，产品科研创新能力领先于行业，在此领域..
怪物猎人崛起中在中后期是需要用到辉龙石这个材料打造武器的，很多玩家还不清楚辉龙石在哪采集，下面就来为大家详细的介绍一下。..
据江苏省消保委消息，近日江苏省消保委对快递单上出现了二维码小广告进行了调查...江苏省消保委通过对 1111 份快递单样本进行测试、统计和分析发现..
随着抖音加大对本地生活的扶持力度，一洁传媒逐渐扭亏为盈...在快手短剧的必看TOP50榜单上，《这个女主不好惹》位列第三名，其幕后主创的“海予星..
220 号韩魏马利车组继续受自动充放气系统的困扰，在赛道内更换了一条轮胎损失了一些时间，赛段排名继续停留在汽车组第 25 位，结束SS9 后，TOP1 车..
作为北京购物攻略的必选之地，王府中环购物中心不仅汇集众多一线奢侈品牌，最近还有AHKAH、National Geographic国家地理等新店开业...冰场一直开放..
结合《职业分类大典》以及2019 年- 2021 年人社部发布过四批共 56 个新职业，职业教育培训平台学慧网来盘点一下 2022 年新职业形态发展的趋势和最..
那么在市面上那么多便携迷你投影仪中怎么样才能挑选到适合自己的小投影呢？今天小编就来带大家看看宿舍超高性价比投影分享， 2022 年学生党投影仪..
今日，酷派手机官微表示，酷派COOL 20 Pro敦煌鎏金版正式开售，提供8GB+128GB版本，售价2099元...酷派COOL 20 Pro敦煌鎏金版采用一块6.58英寸FHD+..
现在，新能源车主的福音来了！ 2021 年 12 月 14 日，中国保险行业协会发布来了新能源汽车商业保险专属条款（试行），新能源汽车从此进入了专属条..
经过四年的产品迭代，最新的全维数字化形体测量系统更加精准、易用，形体健康管理报告以可视化的方式更加生动、形象的呈现女性消费者在形体健康方..
卢敏放表示，“ 2022 年，食品营养行业有望持续增长，要在成本上涨的情况下保质、保价、保供，兜住民生底线，要在企业内部消化‘输入型通胀’影响..