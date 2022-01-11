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天猫小黑盒发起“新年开新地图”打卡尝鲜活动

2022-01-11 17:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:近日，天猫小黑盒发起了“新年开新地图”打卡尝鲜活动，本次活动有上海、北京、深圳等多个城市的 50 家城中热店参加。

追新族从任意起点开始按照地图去探寻，只要在店面看到带有“新年要开新”标语的海报，就能走进店中解锁一份天猫小黑盒准备的新品福利。

此外，天猫小黑盒还重磅发布了“新品尝鲜盒”业务，并提供“ 0 元尝鲜”和“五折尝鲜”两种玩法。下一步，天猫小黑盒将持续探索新品体验互动新玩法，助力新品消费力的全面释放。

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